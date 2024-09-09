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Naviraiense bate o Comercial em casa na abertura do estadual Série B

O Jacaré do Conesul venceu o Colorado por 2 a 1. Na outra partida, o Águia Negra venceu o Sete de Setembro por 3 a 1 de virada

João Gabriel Vilalba

09/09/2024 - 18h00
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Começou neste final de semana a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. No interior, Naviraiense e Águia Negra conquistaram bons resultados, colocando um ponto de interrogação na mente dos torcedores do Comercial e do Sete de Setembro, que precisam correr atrás do resultado na próxima partida.

Na tarde de ontem (8), no Estádio do Virotão, em Naviraí, o time da casa recebeu o Comercial e venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Vitão e Fabinho para o Jacaré do Conesul, enquanto Caio Vidal descontou para o Colorado de Campo Grande.

A partida foi movimentada no primeiro tempo, com o Naviraiense pressionando nos primeiros minutos.

O placar foi aberto aos 30 minutos do primeiro tempo. Pela direita, Thiago Capixaba recebeu na área e rolou a bola para Vitão, que chutou ao gol. A bola resvalou no zagueiro do Comercial e encobriu o goleiro Rodolpho, causando a explosão de alegria dos torcedores do Jacaré do Conesul.

O time da casa poderia ter ampliado o placar, mas o chute do zagueiro Paulão, aos 43 minutos do primeiro tempo, bateu na trave.

Na etapa final, o Naviraiense voltou com coragem para decidir a partida. Apesar de o time da casa ter ido ao ataque algumas vezes, o gol saiu após uma cobrança de escanteio na cabeça do atacante Caio Vidal, que desviou e colocou a bola no fundo das redes. 1 a 1.

Depois do susto, o Jacaré do Conesul foi em busca da vitória. Aos 19 minutos, Thiago Capixaba encontrou Douglas na área, que, de costas, rolou a bola para Fabinho, que bateu no canto de Rodolpho. 2 a 1.

Assustado, o Comercial arriscou chutes ao gol, mas não conseguiu empatar a partida novamente. Do outro lado, o Naviraiense teve a melhor chance do jogo aos 43 minutos, mas Rodolpho salvou o Colorado, evitando o terceiro gol 

No próximo domingo (15), o Comercial enfrenta o Águia Negra no Estádio Jacques da Luz. Já o Jacaré do Conesul folga nesta rodada e só volta a campo no dia 22 de setembro, para enfrentar o Águia Negra no Estádio do Chavinha, em Itaporã.

Águia Negra venceu de virada 

No retorno das competições oficiais, o Águia Negra venceu o Sete de Setembro por 3 a 1 na noite de ontem (8), no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante.

Em jogo movimentado, os visitantes abriram o placar. Aos 23 minutos, Daniel cobrou uma falta e, com a ajuda de Lipe, superou o goleiro Bruno e empurrou a bola para o fundo das redes. 1 a 0 para o Sete de Setembro.

 Ainda no primeiro tempo, Wesley igualou o placar em 1 a 1. A virada veio com André e Geadro, que marcaram os gols e ampliaram o placar para 3 a 1.

O próximo jogo do Águia Negra será contra o Comercial em Campo Grande. Já o Sete de Setembro enfrentará o Operário Caarapoense no Estádio do Chavinha, em Itaporã.

Fotos: Marcelo Berton/ Águia Negra vence o Sete de Setembro na estreia do estadual Série B

 

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