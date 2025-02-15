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Filipinho é atrapalhado por fotógrafo e é eliminado na piscina de ondas de Abu Dabi

O confronto contra o japonês Kanoa Igarashi exigia uma nota dez para que Filipe pudesse avançar

Da Redação

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15/02/2025 - 16h00
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Filipe Toledo ficou revoltado após ser eliminado nas oitavas de final da etapa de Abu Dabi da Liga Mundial de Surfe (WSL), realizada na piscina de ondas artificiais dos Emirados Árabes. O bicampeão mundial teve sua última tentativa de direita comprometida devido a uma interferência inesperada do fotógrafo brasileiro Thiago Diz.

O confronto contra o japonês Kanoa Igarashi exigia uma nota dez para que Filipe pudesse avançar. O brasileiro executou uma série de quatro manobras, passou pelo tubo e tentou um Kerrupt, mas acabou colidindo com o fotógrafo. O impacto resultou na quebra de duas quilhas de sua prancha, prejudicando ainda mais sua performance.

Visivelmente irritado com a situação, Filipe Toledo desferiu tapas em sua prancha e desabafou ao sair da água. "Eu não quero surfar de novo. Não quero. F#@% essa m@#%! Não foi a primeira vez que reclamamos. Vinha acontecendo nas sessões de treino o tempo todo."

Apesar do ocorrido, Toledo ainda tentou disputar uma última onda na esquerda, mas o abalo emocional comprometeu seu desempenho. Sem conseguir a nota necessária para seguir na competição, encerrou sua participação na etapa de Abu Dabi na nona colocação, com uma nota 12,60, contra 15,77 do japonês.

A revolta do brasileiro tem fundamento, pois a WSL poderia conceder a ele uma nova oportunidade por ter sido prejudicado por um fator externo. No entanto, o próprio surfista decidiu não recorrer à possibilidade, aceitando sua eliminação do evento.

Com isso, Kanoa Igarashi avançou para as quartas de final e enfrentará o brasileiro Italo Ferreira. Outro representante do Brasil, Miguel Pupo, também segue na disputa e terá como adversário o australiano Ethan Ewing.

*Com informações de Estadão Conteúdo

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