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Em jogo de cinco gols, Pantanal vence de virada o Aquidauanense e assume vice-liderança

Ao todo, nesta rodada do Estadual de domingo, 15 gols foram marcados em três partidas disputadas

Judson Marinho

16/02/2025 - 18h30
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Em sete minutos o Futebol Clube Pantanal vira jogo contra o Aquidauananese no Estádio Jacques da Luz e assume a vice-liderança do Estadual sul-mato-grossense.

Partida com cinco gols disputada na tarde deste domingo (16) terminou com a vitória do Pantanal, clube campo-grandense, por 3 a 2, para cima do Azulão da Princesa (Aquidauanense) que continua amargando a zona de rebaixamento do campeonato, com quatro pontos somados em sete jogos disputados.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo zagueiro Júnior Henrique do Pantanal, na segunda etapa, o meia Fernando Coelho do Aquidauanense deixou tudo igual aos oito minutos.

Precisando da vitória o Aquiduanense chegou a frente do placar com gol de pênalti do atacante Lincon, mas viu os três pontos escaparem em minutos nos pés de Tássio que marcou os dois gols da vitória de virada do Pantanal. 

O resultado para o clube de Campo Grande o colocou na segunda colocação da competição, com 14 pontos marcados em sete jogos. Já o Aquidauanense que estava na penultima colocação, agora é o ultimo colocado do sul-mato-grossense.

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos o Pantanal já está garantido na 2ª fase, mas briga por uma vaga direta nas semifinais se permanecer entres os dois primeiros. O Azulão da Princesa vai em busca de pontos para fugir do rebaixamento nos jogos que faltam contra o Operário e Dourados.

RODADA 

Em sequência de quatro vitórias, o Ivinhema venceu mais uma, chegando aos 16 pontos e se mantendo na liderança isolada do Estadual. 

O Azulão do Vale, como é conhecido, venceu o Corumbaense no Estádio Virotão, neste domingo (16),  pelo placar de 6 a 1.

Na disputa contra o rebaixamento, a outra partida realizada no domingo terminou com a primeira vitória do Coxim, contra o Águia Negra de Rio Brilhante, por 2 a 1. Com o resultado, o Coxim chega aos quatro pontos, mas segue na zona de rebaixamento. O Águia Negra poderia terminar a rodada na quinta posição, mas segue com sete pontos e em sétimo.

No sábado (15) as equipes que vão representar o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil 2025, Operário e Dourados, venceram os seus jogos como mandantes.

O Galo ganhou do Costa Rica pelo placar de 1 a 0, deixando o clube na 4ª colocação, já o Dourados venceu o Naviraiense por 2 a 0 e caiu para a 3ª colocação.

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