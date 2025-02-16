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João Fonseca vai à decisão de Buenos Aires e confirma condição de sensação do circuito

Atual 99º do mundo, Fonseca já era o primeiro tenista nascido em 2006 a chegar a uma semifinal de um torneio ATP

Da Redação

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15/02/2025 - 23h00
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João Fonseca deu mais argumentos para aqueles que o consideram a principal sensação atual do circuito profissional de tênis.

O brasileiro de 18 anos desperdiçou um match point no segundo set, recebeu tratamento do fisioterapeuta, mas avançou à final do ATP 250 de Buenos Aires ao vencer neste sábado o sérvio Laslo Djere, 112º do ranking, por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 6/1 em 2h36. O rival do brasileiro pelo titulo neste domingo sairá do confronto entre o argentino Francisco Cerundolo e o espanhol Pedro Martinez, que se enfrentam ainda neste sábado

Atual 99º do mundo, Fonseca já era o primeiro tenista nascido em 2006 a chegar a uma semifinal de um torneio ATP.

Com a vitória neste sábado ele entra no top 10 dos mais jovens a decidir um título, com 18 anos, 5 meses e 26 dias. Ele tira da lista o suíço Roger Federer, vice-campeão em Marselha, em 2000, com 18 anos e 6 meses. Além disso, Fonseca tenta se tornar o primeiro brasileiro a conquistar um evento deste porte com 18 anos. O mais jovem jogador do país a ser campeão no profissionalismo (a partir de 1968) foi Thiago Wild, que levou o título de Santiago aos 19 anos em 2020.

Fonseca é o sexto brasileiro a disputar a decisão de Buenos Aires, e o último a conquistar o título foi Guga, em 2001.

Na divulgação do próximo ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), na segunda-feira, Fonseca assume a posição de principal tenista do país, atualmente ocupada por Wild, na 77ª posição. Desde dezembro, o brasileiro soma seis vitórias e uma derrota contra top 50 do ranking. Em suas últimas 21 partidas no circuito, ele venceu 18. Na última lista de 2023, Fonseca era apenas o 727º colocado.

Campeão do Rio Open de 2019, Djere foi o primeiro não argentino que Fonseca enfrentou em Buenos Aires. Antes de vencer o sérvio, o brasileiro passou por Tomás Etcheverry, Federico Coria e Mariano Navone. Djere já foi o 27º do mundo, mas como está mal colocado atualmente no ranking, precisou disputar o qualificatório, fez seis partidas na capital argentina e no caminho eliminou Wild nas quartas de final.

Sem um argentino na quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis Club, foi possível ouvir várias vezes o coro "João, Fonseca".

O primeiro set da semifinal foi equilibrado e não teve saques quebrados apesar de oportunidades dos dois lados (seis para o brasileiro e duas para Djere). No tie break, o sérvio marcou o primeiro ponto, mas depois viu seis em sequência do adversário. Djere até tentou esboçar uma reação, salvando dois set points, mas não foi suficiente. O brasileiro fechou em 7/3 fazendo 1 set a 0.

O jogo continuou sem quebras até o oitavo game, quando o brasileiro aproveitou o segundo break point que na segunda parcial e marcou 5 a 3. No game seguinte, porém, quando Fonseca sacava para confirmar o triunfo, Djere conseguiu devolver a quebra e voltou para o jogo.

No décimo game, no serviço do rival, Fonseca desperdiçou um match point. Além de não conseguir confirmar a passagem à final, o brasileiro foi surpreendido no game seguinte e foi quebrado. Com vantagem no placar, Djere só precisou confirmar seu saque para fechar em 7 a 5 e empatar a partida em 1 a 1.

No terceiro set, após confirmar seu saque e fazer 2 a 1, Fonseca solicitou atendimento do fisioterapeuta e indicou problemas na região abdominal. Após receber tratamento deitado ao lado da quadra, o brasileiro quebrou o saque do rival na retomada do jogo.

Após confirmar novamente seu serviço e marcar 4 a 1, o brasileiro voltou a receber atendimento do fisioterapeuta. Djere demonstrou cansaço e facilitou a tarefa de Fonseca, que venceu novamente o saque do rival, e na sequência sacou para fechar em 6/1 e avançar à decisão.

BRASILEIROS DISPUTAM FINAL DE DUPLAS

Os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos avançaram à final na chave de duplas após a desistência dos argentinos Francisco Cerúndolo e Tomas Etcheverry. A partida encerraria programação deste sábado, mas Cerúndolo preferiu se concentrar na disputa de simples.

Os adversários dos brasileiros serão o argentino Guido Andreozzi e o francês Theo Arribage, que venceram o austríaco Alexander Erler e o alemão Constantin Frantzen, por 6/1 e 6/4.

*Com informações de Estadão Conteúdo

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