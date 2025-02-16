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Nauana Silva é 7ª e judô brasileiro fica sem medalhas no segundo dia do Grand Slam de Baku

Nauana começou sua participação nas quartas de final, mas foi derrotada pela polonesa Natalia Kropska, que venceu por punições

Da Redação

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15/02/2025 - 22h00
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Neste sábado, o judô brasileiro não conseguiu avançar nas chaves e ficou sem medalhas no segundo dia do Grand Slam de Baku, no Azerbaijão. A melhor performance do país veio com Nauana Silva, que terminou a competição em sétimo lugar na categoria meio-médio feminino (63kg).

Nauana começou sua participação nas quartas de final, mas foi derrotada pela polonesa Natalia Kropska, que venceu por punições (3 a 1). Na repescagem, a brasileira enfrentou a austríaca Ljubljana Piovesana e acabou sendo derrotada por estrangulamento, encerrando sua jornada na competição.

No mesmo peso, Rafaela Silva também foi eliminada nas oitavas de final. Ela enfrentou a canadense Jessica Klimkait, campeã mundial e medalhista olímpica, que recentemente subiu para a categoria até 63kg. Jessica projetou Rafaela com um waza-ari e, em seguida, imobilizou a brasileira, garantindo o ippon.

No peso médio feminino (70kg), Aléxia Castilhos venceu a australiana Saya Middleton na primeira luta, com um yuko e um waza-ari. No entanto, nas oitavas de final, ela foi derrotada pela vice-campeã olímpica Miriam Butkereit, da Alemanha, por ippon.

No masculino, Vinicius Ardina (73kg) e Luan Almeida (81kg) também não avançaram. Vinicius foi derrotado logo na primeira luta pelo georgiano Bagrati Niniashvili, que venceu por ippon. Luan caiu para o usbeque Arslonbek Tojiev, que marcou dois waza-ari.

As disputas do Grand Slam de Baku continuam neste domingo, com mais quatro brasileiros no tatame. Marcelo Fronckowiak, no médio masculino (90kg), aguarda o vencedor do duelo entre o alemão Fabian Kansy (ALE) e Ali Gazimammadov, do Azerbaijão. Rafael Macedo, também nos 90kg, enfrentará o vencedor de Kuanysh Ratayev, do Casaquistão, e Ikhvan Edilsultanov.

No meio-pesado (100kg), Leonardo Gonçalves aguarda o vencedor de Mukhamed-Ali Mataev e Rufat Khudakov, do Usbequistão. Já no pesado , acima dos 100kg, João Cesarino estreia contra o austríaco Movli Borchashvilli.

As preliminares começam às 5h (horário de Brasília), com as finais e disputas de bronze programadas para as 10h.

*Com informações de Estadão Conteúdo

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