Musetti também desiste do Rio Open e é 2ª estrela anunciada pelo torneio a se retirar

O Rio Open sofreu sua segunda baixa de peso antes mesmo de iniciar a disputa de sua chave principal. Nesta segunda-feira, o italiano Lorenzo Musetti desistiu do maior torneio da América do Sul devido a um problema físico. O atual número 17 do mundo era o segundo cabeça de chave da competição carioca, que já havia perdido o dinamarquês Holger Rune, também por lesão.
"Lorenzo Musetti passou por exames nesta segunda-feira e, infelizmente, precisou se retirar do Rio Open 2025", informou a organização do torneio, que abre a chave principal justamente nesta segunda. "Infelizmente, eu tive que deixar o torneio desta vez. Minha panturrilha ainda não está recuperada. Tive um pouco de falta de sorte. Agradeço a todos os fãs brasileiros, espero ver todos logo", disse o italiano.
Trata-se da segunda desistência seguida do tenista de 22 anos, que deixou mais cedo o ATP 250 de Buenos Aires, na semana passada. Ele venceu na estreia, mas desistiu antes de sua segunda partida, justamente em razão do problema na panturrilha. Musetti chegou a viajar para o Rio, mas desistiu do torneio após exames.
Para o Rio Open, é a segunda baixa de peso, mais um integrante do Top 20 a deixar a chave. Na semana passada, Rune também alegou problemas físicos para desistir. O dinamarquês, contudo, jogou normalmente na capital argentina, sendo eliminado de forma precoce. Antes de vir para o Rio Open, ele citou uma gripe mal curada e dores no ombro.
O ATP 500 disputado no Rio conta como principal favorito o alemão Alexander Zverev, atual número dois do mundo e vice-campeão do Aberto da Austrália. Ele estreará contra o chinês Yunchaokete Bu.
Outro forte candidato ao título do torneio brasileiro é João Fonseca, que faturou seu primeiro torneio de nível ATP no domingo ao levantar o troféu do ATP 250 de Buenos Aires, na capital argentina. Tanto Fonseca quanto Zverev devem estrear somente na terça-feira.
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Abandono
Musetti também desiste do Rio Open e é 2ª estrela anunciada pelo torneio a se retirar
O atual número 17 do mundo era o segundo de chave da competição carioca, que já havia perdido o dinamarquês Holger Rune, também por lesão
O Rio Open sofreu sua segunda baixa de peso antes mesmo de iniciar a disputa de sua chave principal. Nesta segunda-feira, o italiano Lorenzo Musetti desistiu do maior torneio da América do Sul devido a um problema físico. O atual número 17 do mundo era o segundo cabeça de chave da competição carioca, que já havia perdido o dinamarquês Holger Rune, também por lesão.
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