Atletas de MS garantem vaga na seleção brasileira de Taekwondo

Os sul-mato-grossenses Ryan Gonçalves e Estival Alvarenga garantiram suas vagas para a seleção brasileira de Taekwondo - Foto: Federação de Taekwondo do Mato Grosso do Sul / Divulgação

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Disputando o Grand Slam, considerado o evento mais relevante do calendário nacional de taekwondo, atletas sul-mato-grossenses garantem vaga na seleção brasileira da modalidade.

Segundo a Federação de Taekwondo do Mato Grosso do Sul (FTKDMS) os sul-mato-grossenses Ryan Gonçalves e Estival Alvarenga, garantiram suas titularidades na seleção brasileira e se classificaram para dois campeonatos internacionais.

Ryan Gonçalves Ayala Ferreira de Franca é natural de Ponta Porã e disputou a competição na categoria cadete masculino até 65 kg. Carlos Henrique Estival Alvarenga é atleta de Campo Grande da categoria cadete masculino acima 65 kg.

Os jovens atletas vão disputar o Campeonato Mundial Escolar (Gymnasiade), que será realizado na Sérvia de 04 a 14 de abril, e o Campeonato Mundial 2025, que acontecerá nos Emirados Árabes Unidos de 10 a 14 de maio.

Durante a temporada de 2024, os atletas participaram de diversos competições para garantir um lugar neste prestigiado torneio, onde as melhores performances garantem a classificação para competições internacionais.

O Grand Slam de Taekwondo 2025, acontece entre os dias 19 a 23 de fevereiro, e está sendo disputado no Rio de Janeiro.

DELEGAÇÃO DE MS

A delegação de Mato Grosso do Sul que representa o Estado no Grand Slam é composta por 3 técnicos experientes e 8 atletas:

Carlos Henrique Estival Alvarenga - atleta de Campo Grande na categoria cadete acima 65 kg;

Celso de Souza - técnico do município de Chapadão do Sul;

Fábio Costa - técnico do município de Campo Grande;

Kaiky Gabriel Caetano dos Santos - atleta de Campo Grande na categoria adulto até 63 kg;

Luiz Felipe de Almeida Aquino - atleta de Campo Grande na categoria adulto até 58 kg;

Matheus Gomide de Almeida - atleta de Campo Grande na categoria juvenil até 51 kg;

Nicolly Sena Antunes - atleta de Campo Grande na categoria juvenil feminino até 55 kg;

Paulo Barbosa - técnico do município de Ponta Porã;

Ryan Gonçalves Ayala Ferreira de Franca - atleta de Ponta Porã na categoria cadete até 65 kg;

Thays Henrique de Souza - atleta de Chapadão do Sul na categoria juvenil feminino até 55 kg;

Yasmin Santos da Silva - atleta de Campo Grande na categoria adulto feminino até 57 kg.

A delegação de Taekwondo recebe o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cidadania (SETESC) e da Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE).