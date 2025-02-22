Atletas de MS garantem vaga na seleção brasileira de Taekwondo

Disputando o Grand Slam, considerado o evento mais relevante do calendário nacional de taekwondo, atletas sul-mato-grossenses garantem vaga na seleção brasileira da modalidade.
Segundo a Federação de Taekwondo do Mato Grosso do Sul (FTKDMS) os sul-mato-grossenses Ryan Gonçalves e Estival Alvarenga, garantiram suas titularidades na seleção brasileira e se classificaram para dois campeonatos internacionais.
Ryan Gonçalves Ayala Ferreira de Franca é natural de Ponta Porã e disputou a competição na categoria cadete masculino até 65 kg. Carlos Henrique Estival Alvarenga é atleta de Campo Grande da categoria cadete masculino acima 65 kg.
Os jovens atletas vão disputar o Campeonato Mundial Escolar (Gymnasiade), que será realizado na Sérvia de 04 a 14 de abril, e o Campeonato Mundial 2025, que acontecerá nos Emirados Árabes Unidos de 10 a 14 de maio.
Durante a temporada de 2024, os atletas participaram de diversos competições para garantir um lugar neste prestigiado torneio, onde as melhores performances garantem a classificação para competições internacionais.
O Grand Slam de Taekwondo 2025, acontece entre os dias 19 a 23 de fevereiro, e está sendo disputado no Rio de Janeiro.
DELEGAÇÃO DE MS
A delegação de Mato Grosso do Sul que representa o Estado no Grand Slam é composta por 3 técnicos experientes e 8 atletas:
- Carlos Henrique Estival Alvarenga - atleta de Campo Grande na categoria cadete acima 65 kg;
- Celso de Souza - técnico do município de Chapadão do Sul;
- Fábio Costa - técnico do município de Campo Grande;
- Kaiky Gabriel Caetano dos Santos - atleta de Campo Grande na categoria adulto até 63 kg;
- Luiz Felipe de Almeida Aquino - atleta de Campo Grande na categoria adulto até 58 kg;
- Matheus Gomide de Almeida - atleta de Campo Grande na categoria juvenil até 51 kg;
- Nicolly Sena Antunes - atleta de Campo Grande na categoria juvenil feminino até 55 kg;
- Paulo Barbosa - técnico do município de Ponta Porã;
- Ryan Gonçalves Ayala Ferreira de Franca - atleta de Ponta Porã na categoria cadete até 65 kg;
- Thays Henrique de Souza - atleta de Chapadão do Sul na categoria juvenil feminino até 55 kg;
- Yasmin Santos da Silva - atleta de Campo Grande na categoria adulto feminino até 57 kg.
A delegação de Taekwondo recebe o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cidadania (SETESC) e da Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE).