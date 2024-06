Acordo evita prisão de torcedores condenados por racismo contra Vinicius Jr.

HÁ 3 ANOS INTERDITADO

Com o interesse formalizado, o contrato com a Fapec, a responsável pelas obras que acontecem desde 2022, deve ser rompido

Em meio a discussões para acelerar o andamento das obras de revitalização do Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, o Governo do Estado decidiu intervir solicitando a concessão do estádio para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

De acordo com o ofício assinado pelo Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC), Marcelo Miranda, o Governo do Estado manifestou o interesse na concessão do Morenão ao reitor da UFMS, professor Marcelo Turine, informando que, se caso a concessão for aceita, o governo pretende deixar a administração do Estádio em responsabilidade da Fundação de Esporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O motivo do manifesto, segundo o ofício, visa facilitar a realização das reformas necessárias no estádio.

Durante a reunião da Comissão de Desporto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), que aconteceu nesta terça-feira (11), o assessor jurídico da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), José Eduardo Lima, relatou que, para concluir a obra, incluindo a instalação de cadeiras na área coberta, seriam necessários R$ 38.904.711,10. Sendo que, o orçamento investido pelo Governo do Estado para as obras no Estádio é de R$ 9,4 milhões, e deste valor, R$ 7,83 milhões ainda não foram usados, em um período de 3 anos de interdição do Morenão.

Com o pedido de concessão formalizado pelo Governo do Estado, a FAPEC que é atual responsável pelas obras, deve solicitar o rompimento do contrato atual, deixando de gerir as reformas no estádio, devolvendo assim os mais de R$ 7 milhões que não foram investidos aos cofres públicos.

Procurada pela reportagem, a FAPEC não confirmou o encerramento do contrato, e questionada sobre o que ficou definido ao final da reunião na assembleia legislativa, informou que "toda informação a respeito do estádio Morenão será passada formalmente para o Governo do Estado de Mato Grosso Sul".

OBRAS ARRASTADAS

Ao todo, foram investidos R$ 9,4 milhões pelo governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), para as obras no Morenão. Contudo, pouco deste valor já foi utilizado.

O processo de revitalização do Estádio Pedro Pedrossian seguiu ao longo destes três anos a passos lentos. Segundo o Governo do Estado, as obras foram divididas em três etapas, de estrutura e banheiros, parte elétrica e de acessibilidade e pânico para adequar o estádio às normas de segurança atuais.

Em visitas no qual a reportagem do Correio do Estado realizou no local, foi observado que as rampas de acesso interno do gramado já estão concluídas e que os banheiros já foram reformados, sendo colocadas divisórias de mármore e até espelhos dispostos nas pias.

Já na entrada do estádio também foi pintado no chão indicativos de pista para corrida e caminhada, nos arredores do Morenão, além do escrito “Sou UFMS” pintado próximo à rampa principal.

Porém, na parte externa do Morenão, onde ficam as arquibancadas e o gramado do estádio, a situação é de total abandono.

Em uma das visitas, no inicio deste ano, foi visto próximo ao gramado uma plantação de melancia, sinal claro que o Morenão não tem condições de receber nenhum evento esportivo.

Com relação aos atrasos na entrega da obra, que tinham previsão inicial de serem entegues em janeiro de 2023, e posteriormente, informado pelo Secretário da Setescc, Marcelo Ferreira Miranda, que as obras podem ser concluidas no fim de 2024, a Fapec informava que a revitalização é complexa, em razão dos 52 anos de existência do estádio, e que problemas estruturais surgiram no decorrer das reformas.