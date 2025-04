Arnaldo Domingues, fundador da Portuguesa, morre aos 88 anos

A Associação Atlética Portuguesa informou, na tarde desta quinta-feira (10), o falecimento de Arnaldo Domingues Fernandes, fundador da agora Futebol Clube Pantanal, aos 88 anos de idade em Campo Grande.

Natural de Campo Grande, nascido em 9 de fevereiro de 1937, Arnaldo era filho de pais portugueses, vindos da região do Minho.

Em 1972, apaixonado pela Portuguesa de São Paulo, fundou o clube amador.

O clube emitiu uma nota de pesar pela perda do fundador, que lutou e viveu para ver o time entre os melhores do Mato Grosso do Sul.

O atual vice-presidente do Pantanal, Giuvani Silva, relembrou o sonho de Arnaldo Domingues, que deixou um legado para o futebol do Estado.

" Sr Arnaldo nos deixa hoje uma lição muito bela de vida, uma pessoa muito querida por todos, não somente no mundo do futebol. O senhor Arnaldo, que foi um dos fundadores da Portuguesa, foi quem me fez acreditar no futebol no Mato Grosso do Sul”, lembrou Giuvani, e completou:

“Ele acreditou no nosso trabalho e me disse: ‘Hoje tenho a Portuguesa nas minhas mãos, mas, através da nossa amizade, construída ao longo do tempo em que você vem trabalhando comigo e demonstrando a dedicação que tem pelo clube, a única pessoa em quem confio para passar a Portuguesa é você’.”