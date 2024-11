Portuguesa deixa de ser associação e se torna a primeira SAF de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Associação Atlética Portuguesa passa a se chamar agora Futebol Clube Pantanal SAF. A divulgação da nova identidade e do modelo de gestão ocorreu na tarde desta segunda-feira (11), durante uma coletiva de imprensa que conto com a presença do empresário e assessor de assuntos esportivos e representante do governo do estado Júlio Brant. A partir de hoje, o clube se torna a primeira SAF do futebol de Mato Grosso do Sul.

Relembrando a história da 'Portuguesinha', que começou no terrão em 1972, foi relatado que a mudança para o novo modelo de gestão é necessária para trazer modernidade e profissionalização ao futebol do estado.

"Sempre acreditei no projeto, no processo e no investimento; este é o caminho para que nosso futebol seja reestruturado. Começamos na Liga Terrão, e o projeto de modernização teve início quando disputamos a Série B. Mesmo sem nenhum investimento, ficamos entre os melhores do estadual deste ano. Nosso trabalho é um longo prazo e depende de muito desenvolvimento", relatou o presidente.

Gestor esportivo e técnico do Pantanal SAF, Glauber Caldas

"De acordo com o gestor e técnico do Pantanal SAF, Glauber Caldas, o clube está aberto a negociações com possíveis investidores. Até o momento, a antiga Portuguesa-MS, agora Pantanal SAF, não possui dívidas de mercado e aguarda apenas a aprovação jurídica para anunciar o novo investidor."

“Atualmente não tem como captar investidores se as pessoas não estiverem legalmente organizadas. Em Mato Grosso do Sul, somos a única vez autorizados para receber este investimento. Já existem algumas conversas, pensamos que nas próximas semanas anunciaremos o investidor”, relatou o gestor do clube.

Caldas ainda informa que a troca de nome é essencial para a transição do clube para o modelo clube-empresa e garantiu que o FC Pantanal SAF terá sua sede em Campo Grande.

“O que aconteceu ano passado bato no peito porque a culpa é minha; é esportivo. Em Campo Grande não tínhamos estrutura para trabalhar e por isso eu mesmo decidi que Sidrolândia tinha um gramado melhor para que conseguisse colocar o que penso do futebol. Agora a associação é dona da nova empresa e está transferindo todos os direitos esportivos no futebol para essa SAF. Somos um clube de Campo Grande e vamos ficar nossas raízes aqui"

Assessor de assuntos esportivos, Júlio Brant/ Imagens: João Gabriel Vilalba

Representando o governo do estado, o empresário e assessor esportivo Júlio Brant Júlio Brant afirmou que Mato Grosso do Sul é muito fértil para negócios e ressaltou que, se nenhum clube se adaptar aos investimentos, pode em breve fechar as portas.

"Campo Grande fica no centro do país, a 4 horas do Paraguai, perto da Argentina, com acesso direto ao Mato Grosso e fácil conexão com Goiás. É um estado muito rico financeiramente e bem localizado. O investidor considera tudo isso ao pensar em investir em uma região. Não podemos aceitar ficar no penúltimo lugar no ranking da CBF e ser um dos melhores estados para investir. O campo está aberto e, se os clubes não atentarem para esse cenário, ficarem para trás e verão outros clubes concorrentes crescendo", explicou. Brant.

Questionado sobre conversas com empresas, Brant confirmou ao Correio do Estado que há investidores interessados e afirmou que, em breve, poderão anunciar a empresa responsável pelos núcleos do clube e o novo slogan do FC Pantanal SAF.

"Estamos conversando com pelo menos cinco empresas de Mato Grosso do Sul e de outras regiões. O Pantanal SAF também está aberto para empresas internacionais, já que estamos ao lado do Paraguai e da Argentina. Não posso revelar muitos detalhes, mas as conversas estão praticamente adiantadas e, em breve, convidamos a fazer o anúncio", afirmou Brant.

“Gostaria mesmo de falar hoje para vocês, mas o processo está no campo jurídico e acredito mesmo que devemos anunciar dentro de 10 dias”, relatou o presidente da Portuguesa, Gilmar Ribeiro.

Conforme informações brasileiras obtidas pelo Correio do Estado , a empresa que está negociando com o FC Pantanal SAF é uma rede de atacadistas com diversas lojas em Campo Grande, no interior do estado e também em outros estados. Além disso, há informações de interesse por parte de empresas do ramo da celulose e do setor imobiliário.

O processo está em andamento jurídico e o clube deve anunciar o investimento em 10 dias.

Quais são os planos do FC Pantanal SAF

As SAFs no Brasil se tornaram possíveis após a criação da Lei 4.193/2021, conhecida como Lei SAF, que estabelece normas de governança e incentiva a mudança de tempos de futebol da associação civil para o modelo de clube-empresa, com regras de governança , controle e meios de financiamento específicos para a atividade futebolística.

Como Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o FC Pantanal se comprometerá com a criação de programas voltados ao desenvolvimento social e à educação. Entre os planos do clube está a fundação de pequenos polos no interior do estado para o desenvolvimento de projetos sociais nas categorias de base.

"Antes de vir para a coletiva, estive reunido com o governador Eduardo Riedel e com a prefeita Adriane Lopes, e ambos me garantiram que teremos apoio, incluindo a doação de terrenos para que possamos construir uma estrutura em Campo Grande e também em cidades do interior do estado", explicou o presidente do clube, Gilmar Ribeiro.

O que é SAF, como ela funciona?

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi criada em 6 de agosto de 2021, por meio da lei 14.193/2021. A legislação, aprovada no Senado, abre a possibilidade para clubes migrarem da associação civil sem fins lucrativos para o modelo empresarial.

Conhecida como Lei SAF, ela incentiva a mudança do modelo associativo para o formato do clube-empresa, que estabelece normas de governança, controle e meios de financiamento específicos para a atividade do futebol.



O que pode mudar no clube?

A maioria dos clubes brasileiros que se tornaram associações civis acaba sendo uma organização privada, sem fins lucrativos, formada pela união de sócios. Esses sócios eleitos representam para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, além de um presidente.

Neste caso, uma associação não pode ser vendida para investidores. Ao contrário do que acontece no exterior, onde clubes e empresas podem ser comprados e vendidos por terceiros, as associações são administradas unicamente pelo quadro de sócios.



Como funciona uma SAF?

Em conformidade com a política de governança dos clubes-empresas, os profissionais são contratados para vagas específicas nas áreas de marketing, comunicação, logística, finanças e também na gestão do futebol.



Porque a SAF está crescendo?

O empresário que deseja investir seu dinheiro no esporte pode ter retornos significativos a longo prazo por meio de:

Revenda do clube-empresa por um valor maior investido

Lucros obtidos pela operação do clube-empresa após pagamento dos dividendos

Integração do clube de futebol com outros negócios, seja empresas que estejam ligados diretamente ao investidor



