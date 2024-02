Arthur e Adrielson levam bronze na 1ª etapa Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, na Capital

Na manhã deste domingo (25), as duplas do feminino e masculino disputam as finais. Atleta de MS, Arthur levou o bronze no masculino junto com sua dupla Adrielson.

Desde quarta-feira (21), acontece em Campo Grande a 1ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia Bet7k, no Parque das Nações Indígenas.

Esta primeira etapa conta com a presença de atletas que disputam um lugar em Paris 2024, como a dupla campeã mundial Duda e Ana Patrícia, as medalhistas olímpicas Bárbara Seixas (ao lado de Carol Solberg) e Ágatha (com Rebecca) e os campeões mundiais Evandro (com Arthur Lanci) e André (com George).

O terceiro lugar do feminino já foi garantido pela dupla Bárbara e Carolina, que ganharam da dupla Andressa e Thainara, por 2 sets a 1.

O 1º set foi de Andressa e Thainara, por 24 a 22, mas Bárbara e Carolina levaram o 2º e 3º set, por 21 a 16 e 19 a 17, respectivamente.

Destaque de MS

Já o bronze do masculino foi para a dupla composta pelo sul-mato-grossense Arthur e por Adrielson.

Eles venceram a disputa contra Mateus e Adelmo, por 2 sets a 0. Em ambos, eles venceram por 21 a 19.

Não é a primeira medalha que o sul-mato-grossense leva em casa. Em 2023, Arthur e Adrielson venceram a grande final do Top 12 da 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia de Campo Grande.

O time da casa venceu o primeiro set por 21 a 19, foi derrotado no segundo por 21 a 12 e conseguiu se recuperar no terceiro set, fechado em 15 a 7.

Em 2022, eles levaram o bronze também em Campo Grande, ou seja, é o terceiro ano seguido que a dupla ganha algum pódio na Capital.

Eles são também a atual dupla campeã brasileira, após levarem o ouro no Circuito Brasileiro geral, no ano passado.

Mesmo não estando mais no ciclo olímpico, o objetivo da dupla é ser bicampeã brasileira.

No jogo de hoje, a participação de Arthur foi decisiva para finalizar os sets, buscando pontos importantes em rallys.

Disputa pelo ouro

Ainda hoje, acontecerá a disputa pelo ouro. No masculino, disputam Matheusinho e Moisés contra Igor e Alisson. No feminino, Duda e Ana Patrícia contra Hege e Vitoria.

Mudanças

Em 2023, o Circuito Brasileiro de vôlei de praia ganhou nova identidade visual, novas cores, novos uniformes e nova mascote.

Para 2024, a Confederação Brasileira de Voleibol apresentou mais mudanças, com uma experiência inédita para o torcedor: a "Experiência Pé Na Areia", uma área exclusiva na beira da quadra central, com confortáveis espreguiçadeiras e serviço de alimentação e bebida incluído.

O modelo lançado pela CBV em 2022, com divisão entre Top e Aberto, foi mantido, com o aumento de 12 para 16 duplas na divisão principal.