Atleta de MS é porta bandeira na final das Paralimpíadas de Paris

Bicampeão paralímpico na canoagem, o atleta sul-mato-grossense Fernando Rufino foi porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, ao lado da nadadora Carol Santiago.

O evento ocorreu durante a tarde de ontem (08), após a última prova do Brasil na competição, a prova do VL2 200m, realizada no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne. Na ocasião, Fernando ficou em primeiro lugar e levou a medalha de ouro.

A vitória consagrou o atleta como bicampeão paralímpico e posicionou o Brasil no top 5 do ranking das Paralimpíadas, ultrapassando a Itália.

Em segundo lugar na prova, o atleta Tofalini, também brasileiro ,garantiu a medalha de prata e somou mais uma no quadro de medalhas para o país. Foi a primeira vez que houve uma dobradinha na paracanoagem masculina em Jogos Paralímpicos

Em outra ocasião neste mesmo ano, a ‘famosa’ dobradinha se repetiu durante o Mundial de Paracanoagem no 200m. Fernando conquistou o ouro com um tempo de 50.59s, um pouco à frente do outro brasileiro Igor Tofalini, que marcou 51.20s.

Ontem, com um feito histórico, Fernando completou a prova em 50s47, melhor tempo na história dos Jogos, conquistando o bicampeonato paralímpico (ele foi ouro na mesma prova nos Jogos de Tóquio). Já Tofalini fez 51s78 e ficou com o segundo lugar, em chegada emocionante contra o norte-americano Blake Haxton, bronze com o tempo de 51s81.

Brasil

A delegação brasileira bateu recorde de medalhas e alcançou um feito histórico nas parlimpíadas: com 89 pódios conquistados, o país ficou no top 5 do quadro geral dos jogos. Além disso, ao todo, foram 25 medalhas de ouro conquistadas pelo time brasileiro.

Fernando “Cowboy” Rufino

Mais conhecido no Estado, Fernando nasceu em Eldorado no dia 22 de maio de 1985, ou seja, já é um veterano nas competições. O atleta de 39 anos, começou a vida com o sonho de participar dos famosos rodeios montado em um touro, o que lhe concedeu o apelido de “Cowboy de Aço”

No entanto, após ser atropelado por um ônibus, perdeu parcialmente o movimento das pernas e viu seu futuro na canoagem.

Hoje ele representa o Clube de Regatas Aquidauana. Além dessa conquista, o “Cowboy de Aço”, como é conhecido, coleciona medalhas em outras competições, como:

Bronze no caiaque no Mundial de Milão (Itália) 2015;

Ouro no Campeonato Sul-Americano de Canoagem, em Paipa 2017 (Colômbia);

Bronze no caiaque e prata na canoa no Mundial em Mantemor-o-Velho 2018 (Portugal);

Ouro no caiaque e na canoa no Campeonato Pan-Americano 2018 em Dartmonth (Canadá);

Ouro na canoa no Mundial em Copenhague 2021;

Ouro na canoa nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020;

Prata Parapan-Americano em Halifax 2022;

Prata no Campeonato Mundial em Halifax 2022

(Colaborou Felipe Machado)