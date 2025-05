Aquidauanense que joga em Portugal atrai interesse da Turquia, diz site europeu

Esportes

A entidade que comanda o futebol mundial e organiza a competição não tem divulgado parcial de venda dos bilhetes, seja por jogo ou o montante total

A 18 dias da abertura, o Mundial de Clubes tem baixa procura por ingressos. Todos os jogos da primeira fase ainda têm bilhetes disponíveis à venda para os torcedores das 32 equipes que disputarão o torneio inédito. Os preços partem de US$ 33 (R$ 187) e chegam a pouco mais de US$ 4 mil (R$ 22,6 mil) no caso de quem quiser assistir à final, marcada para o dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Procurada pela reportagem, a Fifa não respondeu. A entidade que comanda o futebol mundial e organiza a competição não tem divulgado parcial de venda dos bilhetes, seja por jogo ou o montante total. Apenas divulgou, no mês passado, uma curta lista dos dez países cujos torcedores mais haviam comprado ingressos.

O Brasil era o segundo país com mais ingressos comprados para as partidas nos Estados Unidos. Apenas residentes do país-sede haviam adquirido mais entradas. Na lista de jogos mais procurados pelos torcedores, o duelo entre Flamengo e Chelsea aparecia no top 5 do ranking.

A posição do Brasil não é uma surpresa, já que é o país com o maior número de representantes na competição - Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

É o Boca Juniors, porém, o time que mais deve levar torcedores aos estádios nos Estados Unidos. Das cinco partidas com mais entradas comercializadas, duas envolvem a equipe argentina: o duelo contra o Bayern de Munique, da Alemanha, e o confronto com o Benfica, de Portugal, ambos marcados para o Hard Rock Stadium, em Miami.

A procura abaixo do esperado pela Fifa se explica, principalmente, pelo preço dos ingressos. A entidade estabeleceu entradas mais caras para a maioria das partidas que envolvem times europeus, sobretudo os jogos contra clubes sul-americanos. Há exceções: o duelo do Palmeiras diante do Inter Miami, time de Lionel Messi é um exemplo. Tem valores mais altos porque envolve o time da casa. 0 palmeirense que quiser assistir ao confronto in loco, no Hard Rock Stadium, em Miami, tem de pagar ao menos US$ 113 (R$ 640).

Já as partidas do Palmeiras em New Jersey, contra Porto e Al-Ahly, tem valores um pouco mais baixos: começam em US$ 45 (R$ 255) e US$ 48 R$ (R$ 272). Há a opção de comprar pacotes de viagem vendidos por cada clube. O Palmeiras oferece diferentes pacotes. O completo turístico, que inclui todos os jogos da fase de grupos, passagens, hospedagens, e seguro viagem, custa a partir de R$ 38 mil.

Ninguém pagará mais caro pelo ingresso do que os torcedores do Real Madrid. Os ingressos mais baratos para assistir ao maior campeão europeu custam US$ 127 (R$ 720), US$ 163 (RS 923) e US$ 234 (R$ 1326) contra Pachuca, Salzburg e Al-Hilal, respectivamente.

O Mundial de Clubes será disputado em 12 cidades dos EUA, entre 15 de junho a 13 de julho. Os ingressos estão à venda no site oficial da Fifa e há pacotes que contemplam aqueles que dão direito à prioridade na compra de entradas para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no Canadá, EUA e México.

O torneio começa em 14 de junho e tem a final prevista para 13 de julho. Será a primeira edição com 32 equipes, incluindo 12 clubes europeus e seis sul-americanos. Ao todo, a Fifa distribuirá pouco mais de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,6 bilhões) em premiações.



