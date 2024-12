Botafoguenses comemoram tricampeonato brasileiro em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Distantes 1.424 km do Rio de Janeiro, cerca de 100 botafoguenses comemoraram o tricampeonato brasileiro conquistado neste domingo (8), após 29 anos da último título nacional, vitória por 2 a 1 diante do São Paulo, no Estádio Olímpico Nilton Santos, Engenhão.

Apesar da distância, muitos dos torcedores organizados pela torcida Pantanal Fogo MS, com sede no Jardim Imá, falaram com emoção sobre a conquista, já que muitos deles sequer haviam nascido em 1995, ano do bicampeonato.

Paulo Cezar Silva, corumbaense que vive há 30 anos em Campo Grande, disse que o momento é histórico tanto para o clube quanto para suas memórias pessoais. “É incrível. Quando eu comemorei o título brasileiro de 1995, meu filho não tinha nem nascido, o que só aconteceu em 1996, e hoje meus dois filhos são botafoguenses”, disse ao Correio do Estado.

Perguntado sobre o bom momento vivido pelo clube, Paulo Cezar disse que o clube está bem estruturado e que o momento é de comemorar e projetar um bom torneio no Intercontinental de Clubes, disputado pelo Botafogo ainda neste mês. “Dizer que vamos vencer eu não digo, mas dá pra acreditar”, acrescentou.

Aposentado, o campo-grandense Nilson Melo, 62 disse com lágrimas nos olhos que o momento vivido pelos botafoguenses de Mato Grosso do Sul e de todo o país é algo indescritível.

“O clube montou um time para ser campeão, a sensação é indescritível, em 1995 comemorei com a gurizada lá no bairro Nova Campo Grande, e hoje, a maioria dos amigos que estiveram comigo naqueloa época, podem comemorar novamente, juntos assim como foi nos anos 90”, disse.

Advogada, e atual presidente da Pantanal Fogo MS, Camila Zamlutti disse que o momento é único e de colher os frutos.

“Em 1995 eu tinha 10 anos de idade, nem sabia o que era ser torcedora, hoje estou muito emocionada porque esse é um projeto de quem acreditou no Botafogo, acreditou lá atrás quando o Botafogo não tinha chance nenhuma nem na Libertadores e vinha de um Campeonato Carioca desacreditado.”, falou.

A advogada disse que o projeto encabeçado por John Textor, dono do clube, deu mais que certo e que a trajetória do Botafogo tende a dar muito certo nos próximos anos.

Organizada

A torcida nasceu de uma filial da organizada chamada "Loucos pelo Botafogo". Em 2021, os botafoguenses decidem criar o Pantanal Fogo MS. De acordo com a presidente, os encontros iniciais eram realizados em bares que transmitiam os jogos do Botafogo, fator que mudou ano passado, com o estabelecimento da sede do clube.

O jogo

O clube carioca abriu o placar aos 37’ do primeiro tempo com Savarino. Com ritmo de partida controlado, o clube carioca viu o São Paulo, com time misto, empatar com o jovem William Gomes aos 18’ da etapa complementar, após falha na saída de bola com Marlon Gomes. Nos acréscimos, Gregore aproveitou falha de Jandrei, antecipou Santi Longo e cravou o título do Botafogo.

Esta é a terceira vez que o clube conquista o principal título nacional. Além do Brasileiro 1995, também faturou a Taça Brasil 1968, um dos torneios que foram unificados à Série A pela CBF.

A equipe terminou o Brasileirão com 79 pontos, seis a mais do que o vice-campeão Palmeiras. O time somou 59 gols marcados, além do 3º melhor ataque da competição.



