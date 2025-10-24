Campo Grande recebe etapa da Stock Car após seis anos

Neste final de semana, a Stock Car Pro Series retorna a Campo Grande após seis anos. O Autódromo Internacional Orlando Moura será o palco da 9ª etapa, que contará com as presenças de pilotos renomados como Felipe Massa e Rubinho Barrichelo, famosos na Fórmula 1, e de Cacá Bueno, pentacampeão da competição.
No sábado (25), a abertura dos portões para o público será às 7h30. Logo às 8h30, os pilotos da Stock Car entram na pista para volta de apresentação e, consequentemente, terão as provas classificatórias da corrida principal. À tarde, acontece a Corrida Sprint da categoria, às 15h30.
A corrida principal acontece no domingo (26), com largada prevista para as 11h10. O aquecimento dos motores (Warm Up) inicia às 8h40.
Ao Correio do Estado, Eduardo Brunoro, vice-Presidente Comercial e Marketing da Vicar, empresa promotora da Stock Car Pro Series, falou sobre os motivos do retorno da corrida para a Cidade Morena. A falta de autódromos disponíveis, já que as pistas de Cuiabá e Brasília estão em obra, é um dos motivos de Campo Grande ser opção.
"Esse ano a gente tem alguns limitantes de autódromo. Então, como Campo Grande sempre foi um autódromo legal, que todo mundo gosta, é a opção que a gente tem para esse momento. E também passa a ser uma opção já para o ano que vem".
Cacá Bueno, um dos principais pilotos da Stock Car, comentou sobre as condições da pista de Campo Grande após realizar dois treinos nesta sexta-feira (24). Ele chamou atenção para a situação do asfalto e do autódromo em geral, e pediu também que os responsáveis pelo local demandem atenção e cuidado.
"Postei hoje em minhas redes sociais, mostrando a situação do asfalto. Não foi com a intenção de criticar, mas sim para relatar o que observei. Existem buracos e falhas no asfalto em áreas críticas da pista. Observamos muitos autódromos novos surgindo no Brasil, como Goiânia, que está finalizando as obras, e Brasília, também em fase de conclusão, além da inauguração de Cuiabá em breve. Como alguém que aprecia a cidade, espero que Campo Grande modernize seu autódromo, para que as categorias de automobilismo continuem a vir, pois há outras opções no país".
Para o evento, Eduardo Brunoro estima um público de 5 mil pessoas nos dois dias. Ingressos ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site Tiqueteira ou na bilheteria do próprio autódromo Orlando Moura, a partir deste sábado, às 7h.
No sábado, o autódromo terá o evento da Fan Fest Stock a partir das 15h. Antes da festa, o público poderá participar da visitação aos boxes, às 11h20, com passe especial, para ver de perto os pilotos e os carros da Stock Car Pro Series.
Ingressos (valores da inteira)
- VILLAGE / ARQUIBANCADA - R$ 70
- ARQUIBANCADA COM PASSE DE VISITAÇÃO - R$ 350
- LOUNGE - R$ 1.300,00
Programação
Sábado, 25 de outubro
08h30 – BRB Stock Car Pro Series – Treino classificatório
09h55 – Turismo Nacional – Corrida 1 (18 minutos + 1 volta)
10h25 – Turismo Nacional – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)
11h20 – Visitação aos Boxes
13h25 – Turismo Nacional – Corrida 3 (18 minutos + 1 volta)
13h55 – Turismo Nacional – Corrida 4 (18 minutos + 1 volta)
15h30 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)
Domingo, 26 de outubro
07h50 – Turismo Nacional – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)
08h40 – BRB Stock Car Pro Series – Warm Up
09h10 – Visitação aos Boxes
11h10 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)
13h05 – Turismo Nacional – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)