Esportes

CORRIDA

Campo Grande recebe etapa da Stock Car após seis anos

A 9ª etapa da competição será no Autódromo Internacional Orlando Moura e contará com pilotos renomados

João Pedro Flores

24/10/2025 - 18h45
Neste final de semana, a Stock Car Pro Series retorna a Campo Grande após seis anos. O Autódromo Internacional Orlando Moura será o palco da 9ª etapa, que contará com as presenças de pilotos renomados como Felipe Massa e Rubinho Barrichelo, famosos na Fórmula 1, e de Cacá Bueno, pentacampeão da competição.

No sábado (25), a abertura dos portões para o público será às 7h30. Logo às 8h30, os pilotos da Stock Car entram na pista para volta de apresentação e, consequentemente, terão as provas classificatórias da corrida principal. À tarde, acontece a Corrida Sprint da categoria, às 15h30.

A corrida principal acontece no domingo (26), com largada prevista para as 11h10. O aquecimento dos motores (Warm Up) inicia às 8h40.

Ao Correio do Estado, Eduardo Brunoro, vice-Presidente Comercial e Marketing da Vicar, empresa promotora da Stock Car Pro Series, falou sobre os motivos do retorno da corrida para a Cidade Morena. A falta de autódromos disponíveis, já que as pistas de Cuiabá e Brasília estão em obra, é um dos motivos de Campo Grande ser opção.

"Esse ano a gente tem alguns limitantes de autódromo. Então, como Campo Grande sempre foi um autódromo legal, que todo mundo gosta, é a opção que a gente tem para esse momento. E também passa a ser uma opção já para o ano que vem".

Cacá Bueno, um dos principais pilotos da Stock Car, comentou sobre as condições da pista de Campo Grande após realizar dois treinos nesta sexta-feira (24). Ele chamou atenção para a situação do asfalto e do autódromo em geral, e pediu também que os responsáveis pelo local demandem atenção e cuidado.

"Postei hoje em minhas redes sociais, mostrando a situação do asfalto. Não foi com a intenção de criticar, mas sim para relatar o que observei. Existem buracos e falhas no asfalto em áreas críticas da pista. Observamos muitos autódromos novos surgindo no Brasil, como Goiânia, que está finalizando as obras, e Brasília, também em fase de conclusão, além da inauguração de Cuiabá em breve. Como alguém que aprecia a cidade, espero que Campo Grande modernize seu autódromo, para que as categorias de automobilismo continuem a vir, pois há outras opções no país".

Para o evento, Eduardo Brunoro estima um público de 5 mil pessoas nos dois dias. Ingressos ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site Tiqueteira ou na bilheteria do próprio autódromo Orlando Moura, a partir deste sábado, às 7h.

No sábado, o autódromo terá o evento da Fan Fest Stock a partir das 15h. Antes da festa, o público poderá participar da visitação aos boxes, às 11h20, com passe especial, para ver de perto os pilotos e os carros da Stock Car Pro Series.

Ingressos (valores da inteira)

  • VILLAGE / ARQUIBANCADA - R$ 70 
  • ARQUIBANCADA COM PASSE DE VISITAÇÃO - R$ 350 
  • LOUNGE - R$ 1.300,00

Programação 

Sábado, 25 de outubro

08h30 – BRB Stock Car Pro Series – Treino classificatório
09h55 – Turismo Nacional – Corrida 1 (18 minutos + 1 volta)
10h25 – Turismo Nacional – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)
11h20 – Visitação aos Boxes
13h25 – Turismo Nacional – Corrida 3 (18 minutos + 1 volta)
13h55 – Turismo Nacional – Corrida 4 (18 minutos + 1 volta)
15h30 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 26 de outubro

07h50 – Turismo Nacional – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)
08h40 – BRB Stock Car Pro Series – Warm Up
09h10 – Visitação aos Boxes
11h10 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)
13h05 – Turismo Nacional – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)

FUTEBOL

Copa MS abre vaga para competição nacional em 2027

Clubes da série A e B do Estadual sul-mato-grossense poderão se inscrever na competição

21/10/2025 17h59

Estevão Petrallas acredita que premiação pode ser de R$ 1 milhão

Estevão Petrallas acredita que premiação pode ser de R$ 1 milhão Paulo Ribas

Os clubes sul-mato-grossenses terão a oportunidade de garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2027, através da Copa MS, competição que será incluída no calendário de 2026 da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS). O campeonato, apresentado hoje (21), durante evento no Auditório da Toyota Ramírez, também abre uma vaga na Copa Centro-Oeste, a qual, futuramente, será convertida em Copa Verde. 

O novo campeonato, com data de abertura prevista para 5 de setembro , irá reunir os clubes da série A e da série B, com exceção do campeão estadual que já possui vaga garantida na Copa do Brasil. O vice do Estadual poderá disputar, porém como já tem seu espaço na Copa do Brasil, ele apenas disputará um lugar na Copa Centro-Oeste.

Estevão Petrallás, presidente da FFMS, não deu a precisão de quanto o campeão levará, pois é um fator que depende da arrecadação feita pela CBF em cada temporada, mas acredita ser algo em torno de R$ 1 milhão.

A inclusão do campeonato tem como objetivo estender o calendário para que os clubes tenham mais jogos em competições profissionais, a fim de proporcionar também oportunidades de trabalho aos jogadores durante esse período e aprimorar a qualidade dos atletas no Estado.

"Os profissionais estavam esperançosos pelo preenchimento desse calendário. O estadual começa em janeiro, dia 18 precisamente. Terminando a Série A, em maio começa a Série B, e nós vamos chegar no segundo semestre, onde era, como sempre foi, inclusive esse ano, um espaço vazio, vai ser ocupado com a grande Copa MS, onde jogarão os clubes tanto da A e da B, concorrendo a uma vaga da Copa do Brasil", diz Estevão Petrallás.

Para Marcos Tavares, diretor de competições da FFMS,  a competição é um incentivo maior para os clubes que não conquistaram a vaga na Copa do Brasil e, principalmente, aos clubes da Série B se organizarem num calendário cheio.

"A gente fortalece o futebol profissional, fortalece a estruturação dos times nossos, mas também numa outra visão, obriga os nossos clubes a se profissionalizar. Aquela coisa de clube amador, que joga três meses, não existe mais. Então, se ele quer jogar uma competição profissional, ele tem que se organizar de nove a dez meses", disse o diretor de competições.

Calendário 2026

Masculino profissional

  • Estadual Série A - 18/01 - 29/03
  • Copa Verde - 25/03 - 07/06
  • Estadual Série B - 23/05 - 26/07
  • Copa MS - 05/09 - 07/11
  • Copa do Brasil - 18/02 - 08/12
  • Brasileiro Série D - 05/04 - 13/09

Feminino profissional

  • Feminino adulto - 18/09 - 28/11
  • Campeonato Brasileiro - a definir
  • Copa do Brasil - a definir


 

Esportes

O Cardmates Brasil com guias seguros de marcas de jogos online

O Cardmates Brasil é um dos maiores portais de informação segura sobre as tendências globais de jogos de azar. Conheça todos os detalhes sobre essa plataforma

21/10/2025 11h27

Continue Lendo...

Cardmates Brasil: guia seguro para plataformas de jogos online

Se você está à procura de informações sobre como ter o melhor desempenho em jogos de azar, o seu melhor parceiro é o portal Cardmates Brasil. O site funciona como um crupiê discreto, que nunca entra no jogo, mas é aquele que garante que as cartas estão bem embaralhadas. O principal objetivo é oferecer informações claras, com análises profundas e completas de diferentes plataformas. Além de contribuir para uma visão abrangente sobre o universo dos jogos de azar no Brasil e também no exterior. No Cardmates, a sorte está em entender o cenário, antes de apostar todas as suas fichas. 

Cartas na mesa: Cardmates e sua proposta

A marca do Cardmates foi pensada para ter a função de um observador atento. O site é um árbitro, que atua de forma imparcial. A longo prazo a marca se consolidou como um dos maiores sites especializados em jogos de azar no mundo. Os especialistas trabalham arduamente para trazer informações práticas aos leitores. Por isso, a experiência com o site  é consistente seja para pôquer, caça níqueis ou apostas esportivas. Não há intenção de fazer propaganda de marcas e sim oferecer guias completos a usuários com qualquer nível de habilidade. 
 

Cardmates Brasil e o cenário nacional

Essa proposta cuidadosa ganhou um sabor local com o Cardmates Brasil. Afinal, falar de jogos de azar no Brasil, sempre é algo interessante. Já que a legislação impõe alguns limites locais que se diferem das regras gerais em outros lugares do mundo. E vale destacar que a curiosidade do brasileiro é um tema que cresce diariamente. Por isso, o portal decifra esse complexo tabuleiro e explica a atuação e funcionamento de diferentes plataformas além de trazer à tona as tendências globais do mercado. 

Fichas digitais: o papel da criptomoeda

O olhar atento sobre as novas formas de pagamento do mercado é outra especialidade do portal. Em um cenário onde o dinheiro físico é uma ficha antiga, a criptomoeda surge como uma tendência, dando nova forma ao sistema de pagamentos. Muitas das análises feitas pelos profissionais do portal exploram as marcas mais inovadoras e que aceitam Bitcoins, ethereum e outras moedas digitais como forma de pagamento. Fica muito mais simples para o usuário entender como a tecnologia nos sistemas de pagamento é incorporada aos cassinos online. E isso serve para que o jogador possa entender com mais facilidade como o blockchain e o anonimato entram nesse cassino virtual de múltiplas camadas. 

Vale destacar que essa tendência entre os jogos online e as criptomoedas são muito mais que uma tendência. É como se fosse um par de ases para aqueles que buscam segurança e inovação para os seus jogos. Cada análise feita pelo portal Cardmates Brasil é recheada por informações preciosas sobre as vantagens e riscos dessa alternativa, sem tentar glamourizar o sistema e sem deixar de lado o impacto dessa tecnologia para o setor. É essencial que os jogadores entendam perfeitamente como funcionam as transações digitais e quais são as regras e riscos envolvidos. 

Detalhes que fazem a diferença no Cardmates Brasil

A equipe Cardmates é composta por entusiastas e especialistas em iGaming e que estão no mercado há anos. Os conteúdos são bem organizados e completos, e é comum encontrar textos divertidos e cheios de exemplos práticos e metáforas interessantes. O bom humor também faz parte desse time de campeões, até mesmo quando o tema é referente a detalhes de legalização ou complexidades sobre pagamentos. 

Segundo Maksym Merzhvynskyi, diretor de apostas e cassino no site, o Cardmates Brasil é a porta de entrada para um mundo cheio de diversão, mas sem deixar de lado toda a responsabilidade que precisa ser seguida com os jogos de azar. O público brasileiro vai encontrar uma vitrine organizada onde o principal objetivo é estimular jogos responsáveis, explicar tendências e auxiliar nas melhores jogadas. 
 

