Colômbia não perde há 28 jogos, mas última derrota foi justamente para a Argentina

SÉRIE D

Com 20 pontos conquistados e classificação encaminhada, a equipe sul-mato-grossense pode garantir vaga no mata-mata na próxima rodada, mas depende de outros resultados para isso

O Costa Rica vem se superando nesta edição da Série D do Campeonato Brasileiro e, após uma vitória suada contra o líder Maringá (PR) na última rodada, enfrenta a Inter de Limeira (SP), atual segundo colocado do grupo, neste sábado (13), às 15h, no Major Levy Sobrinho, em Limeira, interior paulista, pela 13ª rodada da quarta divisão.

Com cinco vitórias nos últimos seis jogos, a equipe sul-mato-grossense está bem próxima de garantir a classificação para a segunda fase da competição, mas ainda precisa pontuar para não passar sustos nas duas próximas rodadas. Hoje, o CREC é o terceiro colocado do grupo G com 20 pontos conquistados, empatado com o vice-líder, a Inter de Limeira, adversário de amanhã.

Ou seja, o jogo deste sábado vale, além de uma possível garantia de classificação, também o posto de segunda melhor equipe do grupo, já que o primeiro colocado segue sendo o Maringá (PR), com 26 pontos, e dificilmente será alcançado.

Caso perca o jogo, o time de MS pode ser ultrapassado pelos times paulistas Água Santa (19 pontos) e Santo André (17 pontos), o que faria o Costa Rica ter que vencer na última rodada e torcer para uma combinação de resultados para ir à próxima fase. Porém, se vencer, a classificação é garantida e poderia ir para a 14ª rodada com 100% da vaga em mãos.

O CREC chegou ao interior paulista nesta quinta-feira (11), mas não houve treino no dia para os atletas descansarem devida a longa viagem. A comissão optou por ficar hospedada em Piracicaba, cidade próxima de Limeira. Nesta sexta-feira (12), vão treinar e amanhã, dia do jogo, partirão rumo ao local da partida depois do almoço.

Para o jogo, o Costa Rica não poderá contar com o atacante Joelson, já que o jogador cumpre suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Porém, o outro atacante Lucas Lopeu volta, após ser expulso contra o Pouso Alegre (MG) e cumprir suspensão automática na última rodada. O lateral Léo Júnior, que já havia ficado como opção no último jogo, retorna como opção após um longo período lesionado.

A transmissão ao vivo da partida será por conta do canal oficial da Inter de Limeira no Youtube, a TV Vai Leão - Inter de Limeira.

Adversário e grupo

A Inter de Limeira não passa por uma boa fase, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, incluindo três derrotas seguidas na competição. Porém, os resultados positivos no início do torneio garantiram à equipe paulista uma boa colocação no grupo desde o começo, chegando a ser líder por algumas rodadas.

Nesta fase da competição, quatro times (Inter de Limeira, Costa Rica, Água Santa e Santo André) ainda estão vivos em busca das últimas três vagas ao mata-mata, enquanto três times já estão matematicamente eliminados, sendo eles: São José (SP), Pouso Alegre (MG) e Patrocinense (MG).

Além do jogo entre CREC e Inter de Limeira, também se enfrentam: São José e Pouso Alegre, ambos já eliminados como dito anteriormente; Patrocinense e Santo André, equipe paulista pode surpreender e entrar no G4 nesta rodada e; Maringá encara o Água Santa, duelo de equipes da parte de cima da tabela. Todos os jogos acontecem neste sábado, mas com horários diferentes. Confira a classificação de momento (antes do começo da 13ª rodada) do grupo G:

