Corinthians volta a vencer São Paulo, e leva o Brasileiro feminino ampliando domínio

O Corinthians deu sequência, na manhã de domingo (22), à sequência de conquistas que estabeleceu nos últimos anos no futebol feminino. Com uma vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, em um estádio de Itaquera lotado, conquistou pela sexta vez o título do Campeonato Brasileiro, a quinta consecutiva.

A equipe alvinegra já havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, no Morumbi, e chegou à partida derradeira com boa vantagem. E o favoritismo foi confirmado com gols de Jaque Ribeiro e Carol Nogueira, já no segundo tempo, para delírio dos mais de 44.136 pagantes --novo recorde do Brasil no futebol feminino de clubes.

A conquista foi dirigida por Lucas Piccinato, escolhido para substituir o técnico mais vitorioso do clube no futebol das mulheres. Arthur Elias foi alçado à seleção brasileira no ano passado justamente por causa de seu sucesso no Parque São Jorge e liderou a campanha da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.

Este foi o quarto encontro entre Corinthians e São Paulo em finais no futebol feminino, a primeira pelo Brasileirão. As Brabas continuam invictas no clássico e, ao todo, conquistaram quatro títulos sobre as rivais — contando três edições de Paulistão: 2019, 2021 e 2023.

Como foi o jogo

Mesmo com a vantagem conquistada fora de casa, as Brabas entraram em campo com mais e ditaram o ritmo dos primeiros 30 minutos. As donas da casa povoaram o campo de ataque, tiveram mais posse de bola, mas a defesa tricolor dificultou a movimentação das pontas com forte marcação.

Usando o contra-ataque como estratégia, o São Paulo cresceu no último quarto da etapa inicial, assustou em chute à queima roupa de Aline Milene e teve um gol de Ana Alice anulado por impedimento.

No retorno do intervalo, as tricolores voltaram com outra proposta, pressionando mais a saída de bola e forçando os erros das adversárias. Camilinha desperdiçou a chance de abrir o placar, com chute dentro da área, antes dos cinco minutos.

Porém, após a bobeada, as Brabas colocaram a bola no chão e voltaram a trocara passes no ataque. Não demorou muito para que Jaqueline tivesse a oportunidade de cabecear e marcar o gol do título. Por fim, Carol Nogueira ampliou o marcador perto dos acréscimos em jogada individual.