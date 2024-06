Crianças vendem bala de goma para conseguirem disputar nacional de Judô

Judocas das classes sub-13 e sub-15 que venderam balas de goma na praça do Radio Clube, durante a missa do Corpus Christi - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com determinação, confiança e perseverança, judocas da classe sub-13 e sub-15 vendem bala de goma na rua em busca da oportunidade de disputarem uma competição nacional de judô.

As crianças que treinam na academia Judô Moura, localizada na rua Padre João Crippa Esquina na esquina com a avenida Mato Grosso, querem arrecadar os valores necessários com as vendas das balas, para viajar até o Estado de Minas Gerais, para competirem na 18ª Copa Minas de Judô, que acontece do dia 12 até o dia 14 de Julho.

No dia 30 de junho, durante a celebração do Corpus Christi, na praça do Radio Clube, em Campo Grande, os judocas aproveitaram o evento religioso para vender as balas de goma para a multidão de féis que estavam presentes.

Em entrevista para o Correio do Estado, a mãe dos atletas Kalebeh e Nathan, Juliane Pereira da Silva, 36 anos, falou sobre a importância da competição e a necessidade de conseguir os valores para a viagem dos judocas. "O campeonato que vai acontecer em Minas Gerais, é de nível nacional, onde os melhores atletas de cada categoria participam. É uma competição que vai ter um custo alto, porque além da competião, um estágio de uma semana de treinamento. Só de transporte o custeio é de R$ 9 mil para uma van de 15 lugares, e a estadia está dando em média R$ 56 a diária para cada atleta", disse Juliane.

Além do Calebe e o Nathan, na classe sub-13 os judocas que devem viajar para a competição são a Maê Oliveira (-36kg) e o João Fogaça (-34kg). No Sub-15 os atletas são o Cael Oliveira (-40kg), Lucca Kalebeh (-40kg) , Lucca Alexandre (-45kg), Jamily Ricarts (-52kg). Os judocas são treinados no Judô Moura pelo Sensei Luiz Alexandre.

A academia Judô Moura deixou a disposição o telefone: (67) 99143-4334 para os interessados em apoiar os judocas nos custeios da viagem e hospedagem para a competição nacional, entrarem em contato. Falar com o Sensei Luiz Alexandre.

RUMO A MINAS GERAIS

Focado na preparação para a Copa Minas de Judô, Cael Oliveira, 13 anos , não pretende em desistir da oportunidade de participar do campeonato de nível nacional, e para isto acontecer, foi junto com os seus colegas para vendar as balas de goma na praça.

"Estamos dedicados, vendendo bastante as balas para arrecadar o nosso dinheiro, para desde a cedo a gente conseguir passo a passo conquistar oque a gente quer", disse Cael.

Sobre a preparação para a competição em Minas Gerais, Cael falou sobre o esforço diário nos treinamentos para representar o Mato Grosso do Sul.

"Nós treinamos bastante para o campeonato, de segunda a sábado, de forma intensa de uma a duas horas por dia. Vamos lá para representar o nosso Estado, e se deus quiser levar o ouro", disse Cael.

"O judô para mim é a minha vida, desde os oito anos eu pratico, gosto muito de treinar e sempre estou competindo. Se deus quiser eu estarei no futuro disputando os Grand Prix e as Olimpíadas no judô", contou o judôca sobre as suas aspirações na modalidade.