De MS, vencedor do Puskás 2023 foi decepção de rebaixado na Série A

Em janeiro, o campo-grandense Guilherme Madruga venceu o Prêmio Puskás 2023, dado pela FIFA ao jogador que fez o gol mais bonito do mundo naquele determinado ano. No mesmo dia que recebeu a honraria, se transferiu para o Cuiabá (MT) e acabou o ano sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na época com apenas 23 anos, o atleta vestia a camisa do Botafogo (SP) quando marcou de bicicleta, contra o Novorizontino, pela segunda divisão do campeonato nacional. Ele concorria com outros dois jogadores do futebol europeu: Nuno Santos, português do Sporting, e Julio Enciso, paraguaio do Brighton. Veja o gol abaixo:

Quando chegou ao clube mato-grossense, havia muita expectativa no jogador, já que pela idade e pelo momento que vivia dava essa perspectiva aos torcedores. No começo do ano, disputou posição e conseguiu ser titular em algumas partidas, mas aos poucos foi perdendo espaço.

Em 2024, o campo-grandense atuou em 25 jogos, sendo apenas nove como titular, com dois gols marcados e três assistências. A última vez que entrou em campo foi no dia 6 de julho, quando saiu do banco nos minutos finais no empate contra o Flamengo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com contrato assinado até 2028, o presidente do Cuiabá já confirmou que Madruga está, atualmente, fora dos planos do clube, decisão motivada pela pouca minutagem dada ao volante durante toda a temporada, mesmo com mudança constante de técnico. Porém, ainda não afirmou se vai negociar o atleta nesta janela de transferências e deve esperar o planejamento para o próximo ano.

Na primeira divisão do campeonato nacional deste ano, o Cuiabá terminou na lanterna e, obviamente, foi rebaixado para a Série B, com apenas 30 pontos conquistados (seis vitórias, 12 empates e 20 derrotas, com 29 gols marcados e 49 sofridos).

Trajetória - Guilherme Madruga

Nascido no dia 11 de novembro de 2000, em Campo Grande, Guilherme Madruga não queria ser jogador de futebol no começo, mas sim de handebol. Criado em São Gabriel do Oeste, município a 137 km da Capital, ele foi influenciado pelo pai a seguir carreira no futebol.

Nas categorias de base passou por São Gabriel (MS), Alto Rendimento, Ipatinga (MG), José Bonifácio (SP) e Desportivo Brasil (SP), onde, em 2019, faria sua estreia profissional, pela Série A3 do Campeonato Paulista. Em agosto de 2021, foi emprestado para o Catanduva (SP), onde jogou apenas sete partidas.

No seu retorno ao Desportivo, foi titular na Copa Paulista de 2022 e, em seguida, emprestado para o Botafogo (SP), onde ficou de novembro de 2022 a outubro de 2023 e marcou dois gols (um deles o Puskás) e deu três assistências em 46 partidas.

Em novembro e dezembro, ainda fica no Desportivo após o fim do período de empréstimo ao clube de Ribeirão Preto. No dia 15 janeiro, o Cuiabá anunciou a contratação do volante sul-mato-grossense por R$ 4 milhões, após adquirir 60% dos direitos do jogador junto ao Botafogo (SP).

Grupo seleto

Após a conquista do Puskás, Madruga se juntou a um grupo seleto de brasileiros premiados como o gol mais bonito do ano: Neymar, em 2011, e Wendell Lira, em 2015. Confira a lista completa de vencedores ano por ano:

2009 - Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2010 - Hamit Altintop (Turquia)

2011 - Neymar (Santos)

2012 - Miroslav Stoch (Fenerbahçe)

2013 - Ibrahimóvic (Suécia)

2014 - James Rodríguez (Colômbia)

2015 - Wendell Lira (Goianésia)

2016 - Mohd Faiz Subri (Penang FA)

2017 - Giroud (Arsenal)

2018 - Salah (Liverpool)

2019 - Daniel Zsori (Debreceni)

2020 - Son (Tottenham)

2021 - Lamela (Tottenham)

2022 - Marcin Oleksy (Warta Poznan)

2023 - Guilherme Madruga (Botafogo-SP)

Este ano, não há brasileiros ou jogadores de times brasileiros concorrendo ao Puskás. Porém, esta será a primeira vez que um prêmio similar para o futebol feminino, denominado de Prêmio Marta, com a brasileira concorrendo este ano.

Ainda, diversos brasileiros estão concorrendo em outras categorias: Vinícius Júnior (Melhor Jogador do Mundo), Ederson Moraes (Melhor Goleiro do Mundo), Arthur Elias (Melhor Técnico no Futebol Feminino) e Gui (Torcedor do Ano). Além disso, outros brasileiros concorrem para tentar uma vaga no time ideal da FIFA, tanto no feminino quanto no masculino.

Saiba - Cerimônia

A cerimônia do The Best será nesta terça-feira (17), às 13h, em Doha, no Qatar. Atualmente, o prêmio de melhor jogador do mundo está nas mãos de Lionel Messi, eleito em janeiro sob críticas de torcedores que esperavam a vitória de outro.

Para hoje, há altas expectativas para, enfim, a coroação de Vinícius Júnior como o melhor do planeta, após ter ficado em segundo lugar na Bola de Ouro, organizada pela France Football e UEFA, que deram a honraria para o volante espanhol Rodri, do Manchester City (ING).

