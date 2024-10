Destaque da base do Palmeiras, volante de MS busca vaga na Copinha

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Entre os jogadores com mais partidas disputadas pela equipe sub-17 do Palmeiras nesta temporada, o bom momento do volante campo-grandense Djhordney Ferreira poderá resultar em uma vaga para o atleta no elenco que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, competição que é considerada a principal da categoria de base no Brasil.

Com 17 anos, Djhordney vem jogando como titular no meio de campo do Palmeiras nas principais competições da categoria sub-17. São 25 partidas disputadas neste ano no Paulista e no Brasileiro, com dois gols marcados.

Atualmente, o jovem é semifinalista do Campeonato Brasileiro da categoria, competição em que entrou em campo em sete partidas, dando duas assistências para gols no decorrer do campeonato.

Focado na busca pelo título nacional, o atleta falou ao Correio do Estado sobre seus objetivos dentro do clube e sobre a vontade de disputar a sua primeira Copinha pelo Palmeiras.

“O meu foco atual está em ser campeão do Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, se surgir uma vaga, quero ir para a Copinha de 2025”, declarou Djhordney.

Neste ano, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição do futebol de base do País, foi disputada por 128 times, do dia 2 ao dia 25 de janeiro.

“Jogar a Copinha é um objetivo meu, ficaria muito feliz se alcançasse esta meta. Para a carreira de qualquer um é muito especial jogar a Copinha, é um dos campeonatos mais importantes da categoria”, completou o volante do Palmeiras.

Djhordney tem como característica principal o trabalho de marcação dos adversários, buscando o jogo com a bola nos pés para achar um passe entre as linhas, além de arriscar alguns chutes de fora da área quando tem oportunidade.

No Campeonato Brasileiro sub-17, Djhordney vem ajudando o Palmeiras durante a campanha até agora invicta do clube.

Classificado na primeira colocação na fase de grupos, o Palmeiras derrotou o rival Corinthians, por 5 a 3, no placar agregado, nas quartas de final. No primeiro jogo das semifinais, disputado no dia 1º, o Verdão venceu o Botafogo, no Nilton Santos, por 1 a 0.

Já no Campeonato Paulista, em disputa por uma vaga nas semifinais da competição, ontem o Palmeiras foi derrotado nos pênaltis pelo Corinthians (5 a 4), após vencer o adversário por 1 a 0 no tempo normal.

Djhordney foi o primeiro batedor do Alviverde nas penalidades, convertendo a sua cobrança no clássico.

Questionado sobre a atmosfera nos jogos contras os rivais paulistas nas categorias de base, o volante sul-mato-grossense não esconde que os confrontos têm um clima diferente do comum.

“É sempre bom jogar os clássicos paulistas, sempre dá um friozinho na barriga, mas faz parte, dá mais vontade de ganhar e querer mais”, disse.

O COMEÇO

Djhordney Ferreira desde criança já tinha contato com o futebol campo-grandense. Com 8 anos, o jogador começou a dar os seus primeiros passos no esporte na escolinha de futebol organizada pelo treinador Paulinho Rezende, localizada no campo do Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho.

O volante ainda passou por outras escolinhas até chegar à equipe do União ABC, onde jogou futsal e futebol. Porém, foi no Náutico Futebol Clube que o jovem jogador ficou por mais tempo, jogando competições locais até surgir uma oportunidade de assinar um contrato com uma equipe de fora do Estado.

“Quando eu jogava no Náutico, depois de ficar oito meses parado por conta de uma lesão no meu tornozelo, o treinador Júlio César me levou com mais dois meninos para um teste no Novorizontino. Na primeira semana eu já fui aprovado”, disse Djhordney sobre o começo de sua trajetória no estado de São Paulo.

Nas categorias de base do clube do interior paulista, o jogador, que estava com 15 anos, começou a se desenvolver. “Se eu cheguei até aqui [no Palmeiras] foi por conta da minha evolução no Novorizontino. O clube me ajudou a me acostumar a jogar nos campeonatos de São Paulo, que são bem competitivos”.

Mostrando o seu futebol no interior paulista, o volante chamou a atenção de um dos grandes clubes do País enquanto disputava a Copa Atlântico sub-19, sendo contratado para jogar no Alviverde nesta temporada.

“Nessa copa surgiu o interesse do Palmeiras em me contratar. Quando fiquei sabendo, fiquei muito feliz, porque era um dos meus sonhos jogar pelo Palmeiras”, descreveu.

Jogando no Palmeiras sub-17, Djhordney se inspira no volante Richard Ríos, do elenco profissional, em função da habilidade que o colombiano mostra dentro dos gramados.

“Para mim, o Richard Ríos é um jogador completo, habilidoso, tem muita vontade e raça, e isso no futebol de hoje é essencial”, concluiu.

Saiba

A partida de volta entre Palmeiras e Botafogo pelas semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17 vai acontecer no dia 22, às 14h (de MS), com mando de campo do Verdão.