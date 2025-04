Favoritos, Flamengo e Palmeiras estreiam hoje na Libertadores

Esportes

Show de cantor baiano na sexta-feira impede a utilização do estádio

O Palmeiras entrou com um pedido junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira para a alteração do local do clássico com o Corinthians, no próximo sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, o confronto aconteceria no Allianz Parque, mas um show de Gilberto Gil na sexta-feira impede a utilização do estádio. Assim, o clássico deve ocorrer na Arena Barueri.

Além disso, outra apresentação no MorumBis e um jogo do próprio São Paulo impedem que a data da partida seja alterada para o domingo, mantendo o Allianz Parque como palco do clássico. Nos dias 5 e 6 de abril, o estádio tricolor receberá o grupo Stray Kids, do k-pop (estilo musical sul-coreano). Já no domingo, a equipe tricolor encara o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

A Polícia Militar não permite que duas partidas ocorram no mesmo dia na capital paulista. Na primeira rodada do Brasileirão, houve uma inversão de datas entre os clubes, para que Corinthians e Palmeiras, finalistas do Paulistão, pudessem ter o descanso mínimo.

Desta vez, isto não será possível. O São Paulo atua na quinta-feira pela Libertadores, contra o Alianza Lima, no MorumBis. Houve uma articulação da equipe, no início deste mês, para que o espetáculo do Stray Kids não atrapalhasse a organização do clube.

O Pacaembu, reinaugurado neste ano e que recebeu partidas da Portuguesa no Campeonato Paulista, ainda não é uma opção viável para substituir o Allianz Parque. Desde fevereiro, a Federação Paulista de Futebol (FPF) vetou o uso do estádio, já que ainda não possui toda a documentação necessária para o alvará definitivo.

Nos últimos anos, a Arena Barueri tem sido a segunda opção do Palmeiras quando o Allianz Parque não pode ser utilizado. Neste ano, o estádio, que pertence a uma das empresas de Leila Pereira, já havia recebido o duelo com o Novorizontino - derrota por 2 a 1 - e recebeu a instalação do gramado sintético, para se assemelhar às condições em que o time alviverde tem em sua casa, na capital paulista.

Com a mudança, será o segundo duelo, em dois anos, entre Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Em 2024, pela fase de grupos do Campeonato Paulista, os rivais se encontraram no estádio, em empate por 2 a 2. Desde então, os clássicos se limitaram ao Allianz Parque e à Neo Química Arena, incluindo a recente final do Campeonato Paulista.

