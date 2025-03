Ivinhema e Pantanal vão à semifinal de forma direta

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com os resultados da última rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, realizada na tarde de ontem, as equipes do Ivinhema e do Pantanal avançaram de forma direta para a fase semifinal, pois fizeram as melhores campanhas da primeira fase.

O Pantanal termina com 18 pontos, junto com o Dourados, ambos atrás apenas do líder Ivinhema, com 19 pontos. Os dois times, em nove jogos, venceram cinco, empataram três e perderam um. Marcaram 17 gols e sofreram sete, com saldo de dez gols.

Iguais em todos os critérios técnicos, a diferença foi o quesito disciplinar, já que o time douradense teve dois jogadores expulsos na primeira fase, enquanto o campo-grandense, apenas um.

Diante disso, Dourados, Operário, Costa Rica e Águia Negra vão se enfrentar em confrontos eliminatórios de ida e volta para apontar mais dois semifinalistas.

Pelo regulamento, o Dourados vai enfrentar o Águia Negra, confronto do qual sairá o adversário do Ivinhema. Já na outra chave jogarão Operário e Costa Rica, para saber quem será o adversário do Pantanal na semifinal.

Naviraiense e Corumbaense estão eliminados, mas com vagas garantidas na Série A, enquanto o Coxim fará companhia ao Aquidauanense na Série B no ano que vem.

RESULTADOS

As cinco partidas da última rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol foram todas realizadas no mesmo horário, começando ontem pontualmente às 15h e terminando às 17h.

No Estádio Jacques da Luz, o Pantanal venceu o Operário, por 4 a 1, enquanto no Estádio Saraivão o Costa Rica derrotou o Ivinhema, por 3 a 2.

Já no Estádio Ninho da Águia, o Águia Negra ganhou contra o Corumbaense, por 3 a 2, enquanto no Estádio Douradão o Dourados venceu o Aquidauanense, por 5 a 1.

No Estádio André Borges, o Coxim perdeu, por 2 a 0, contra o Naviraiense.

Os dias e horários das partidas da próxima fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol ainda não foram definidas pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

No entanto, durante esta semana, mais provavelmente depois do Carnaval, a FFMS deverá reunir os representantes dos clubes classificados para elaborar a tabela.

Enquanto isso, os dois primeiros colocados, Ivinhema e Dourados, vão ficar treinando à espera de seus adversários na semifinal da competição.

SAIBA

O Operário já sabe quem vai enfrentar na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os documentos técnicos da competição.

O único representante de Mato Grosso do Sul na competição estreará no dia 12 ou 13 de abril, contra o Cianorte-PR, fora de casa. O Galo jogará contra clubes de Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Com 64 clubes de todos os estados do País e do Distrito Federal, a competição tem começo previsto para o dia 13 de abril.

O Retrô-PE é o atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro e subiu para a Série C com Anápolis-GO, Maringá-PR e Itabaiana-SE.

Campeão estadual em 2024, o Operário está no Grupo A7 e, além do Cianorte, enfrentará Goiatuba-GO, Itabirito-MG, Inter de Limeira-SP, Monte Azul-SP, Uberlândia-MG e Cascavel-PR.

O primeiro jogo do Galo será no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

