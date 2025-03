Ivinhema vence fora de casa e coloca "um pé" na final do Estadual

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após liderar a fase inicial, o Ivinhema saiu na frente no primeiro jogo da semifinal e está próximo de voltar à decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense após 10 anos.

Com o primeiro jogo no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Azulão do Vale tinha uma difícil missão, vencer o Águia Negra fora de casa, onde, até o jogo de ontem, o adversário tinha cinco vitórias e um empate em seis jogos na competição.

Porém, com certo favoritismo ao seu favor, o Ivinhema não se acovardou por jogar em território inimigo e foi para cima. No início da segunda etapa, após lançamento pelo lado direito, Wendel ganhou dos defensores na corrida e bateu no canto do goleiro para fazer o único gol da partida.

Após o tento, o Águia Negra ensaiou uma pressão, mas nada aconteceu. E o 1x0 permaneceu até o final.

Essa foi a primeira derrota do Águia Negra em casa na temporada e, do outro lado, o Ivinhema colocou “um pé” na final do Estadual, fase que não chega desde 2015, quando foi vice-campeão para o Comercial.

O jogo de volta acontece no próximo domingo (23), às 17h, no Estádio Saraivão. Ambas as equipes já se enfrentaram na casa do Ivinhema pela fase de grupos, partida com vitória do time mandante por 2x0.

NA OUTRA SEMIFINAL...

Na tarde deste domingo (16), pelo jogo de ida do outro lado da chave, Operário e SAF Pantanal empataram em 2x2, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas.

Logo aos 4’ Tássio abriu o placar para os visitantes, após escorar a bola de cabeça entre os zagueiros operarianos. Dois minutos mais tarde, Bambello empatou para o Galo. Após falha da zaga adversária, o operariano bateu cruzado de perna direita e superou o goleiro Zuba.

No fim da primeira etapa, Raphinha marcou aos 41’ e colocou os mandantes em vantagem após bater de perna direita na entrada da área e não dar chances para o goleiro pantaneiro. A equipe alvinegra desceu para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o Pantanal criou mais oportunidades e chegou ao empate aos 11’ com Léo Itaperuna, que marcou novamente de cabeça para os visitantes.

O jogo da volta será no sábado (22), às 16h, novamente no Estádio das Moreninhas, mas desta vez com o Pantanal como mandante.

SAIBA

Os dois finalistas garantem vaga na Copa do Brasil do próximo ano, do qual, nesta edição, participaram Operário e Dourados como representantes do Mato Grosso do Sul. Já a classificação à Série D do Campeonato Brasileiro fica apenas com o campeão.

