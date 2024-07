Já eliminado, CREC/Juventude se despede da competição neste sábado

ATLETISMO E JUDÔ

No primeiro anúncio, o comitê brasileiro havia convocado dois atletas do Estado

Yeltsin Jacques é um dos quatro de Mato Grosso do Sul confirmados nos jogos de Paris, que começam no dia 28 de agosto deste ano Foto: Divulgação

Faltando 47 dias para o início das Paralimpíadas de Paris, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) convocou mais quadro atletas sul-mato-grossenses para representar o Brasil nos jogos.

A divulgação da segunda lista foi feita pelo comitê ontem, dos quatro convocados de Mato Grosso do Sul, três são da modalidade atletismo: Yeltsin Francisco Ortega Jacques e Gabriela Mendonça Ferreira, ambos de Campo Grande e Paulo Henrique Andrade dos Reis, de Dourados.

A quarta convocada é Érika Cheres Zoaga, atleta de judô mato-grossense que nasceu em Guia Lopes da Laguna e morou em Campo Grande.

Medalhista de ouro na Paralimpíada de Tóquio 2020 (1.500m e 5.000m) e recordista mundial dos 1.500 e 5.000 metros da classe T11 (atletas cegos), Yeltisin chega novamente com o favoritismo para a conquista do ouro nas duas provas.

No mês de maio o atleta conquistou o título mundial de atletismo em Kobe, no Japão. A medalha dourada veio após Yeltsin completar a prova dos 5.000m T11 em 14min53s97.

O tempo de Yeltsin estabeleceu o novo recorde mundial da categoria, que era de 14min55s39, do japonês Kenya Karasawa. O corredor também manteve o título mundial conquistado em Paris 2023.

Yeltsin vai disputar a competição com o atleta-guia Edelson de Avila Almeida, que é natural de Iguatemi.

Já os atletas Paulo Henrique dos Reis e Gabriela Mendonça treinam na mesma equipe de atletismo, o Sesi São Paulo, e disputaram as Paralímpiadas pela primeira vez.

Paulo Henrique foi medalhista de prata no salto em distância, classe T13, no Parapan-Americano de Santiago em 2023 e também conquistou no ano passado a medalha de ouro no salto em distância no Grand Prix de Marrakesh.

Ao Correio do Estado, o atleta declarou durante o Parapan-Americano que, quando ainda morava em Dourados, chegou a ter chances de ser convocado para a Paralimpíada de Tóquio 2020, porém a pandemia dificultou os treinos de Paulo Henrique, que ficou de fora da convocação, sendo agora um dos estreantes nos jogos.

Gabriela Mendonça também têm conquistas em sua carreira nos jogos Parapan-Americanos, onde ficou com a medalha de ouro no salto em distância e bronze nos 100m na edição de Lima 2019.

Outra sul-mato-grossense que será estreante nas Paralimpíadas será Érika Cheres Zoaga, judoca da classe J1 (cegos totais) categoria +70kg.

Entre as principais conquistas de Érika nos tatames estão a medalha de prata no Grand Prix de Tiblissi e ouro no Grand Prix de Antalya em 2024, além do bronze nos Jogos Mundiais da IBSA 2023 e ouro no Pan-Americano da IBSA de Edmonton 2022.

PARACANOAGEM

Na convocação anterior do Comitê Paralímpico Brasileiro, os dois primeiros sul-mato-grossenses convocados foram anunciados, sendo eles: Fernando Rufino de Paulo, natural de Mundo Novo, e Débora Raiza Ribeiro Benevides, de Campo Grande.

Conhecido com o Cowboy de Aço, Fernando Rufino é o principal nome da paracanoagem mundial. O atleta é trí-campeão mundial da modalidade na classe KL2 / VL2 (que utiliza os braços e tronco na remada) e foi medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

Débora Benevides disputou as duas últimas Paralimpíadas, do Rio de Janeiro 2016 e de Tóquio 2020.

A atleta foi medalhista de prata na canoa no Parapan-Americano em Halifax 2022, bronze na canoa no Mundial em Copenhague 2021 e ouro no caiaque e na canoa no Campeonato Pan-Americano 2018 em Dartmonth (Canadá).

BRASIL

Além dos atletas de Mato Grosso do Sul, o CPB anunciou ontem a convocação de 147 atletas,ao todo, de nove modalidades que representarão o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que acontecerão de 28 de agosto a 8 de setembro.

A convocação de toda a delegação brasileira tem sido realizada em três partes. A primeira convocação aconteceu no último dia 25 de junho

Ao todo, foram anunciados 126 atletas com deficiência, 17 guias (sendo 16 do atletismo e 1 do triatlo), três calheiros da bocha, e um timoneiro do remo, totalizando 147 convocados no total.

Com isso, somando com a primeira lista de convocação, a delegação brasileira já conta com 271 participantes em Paris. Essa já é a maior delegação brasileira convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil.

Modalidade com a maior quantidade de convocados para Paris 2024 é o atletismo, esporte que o Brasil mais conquistou medalhas em Jogos Paralímpicos.

Ao todo, o país já faturou 170 medalhas na história da competição somando os pódios das provas nas pistas e no campo – foram 48 de ouro, 70 de prata e 52 de bronze.

Saiba

Na última edição dos Jogos, em Tóquio 2020, foram 235 esportistas com deficiência na delegação. O recorde de participantes do país foi nos Jogos do Rio 2016, quando o Brasil foi sede e contou com 278 atletas.

Assine o Correio do Estado