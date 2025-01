João Fonseca começa o ano com título e décima vitória seguida

DESTAQUE

Ronald Pereira, de 23 anos, chegou ao Swansea City há um ano e hoje é o terceiro jogador com mais assistências na EFL Championship, equivalente à "segundona" na Inglaterra

Nascido em Corumbá, Ronald Pereira Martins, de 23 anos, vem sendo destaque na segunda divisão inglesa, vestindo as cores do Swansea City (País de Gales).

O corumbaense chegou ao clube no dia 29 de janeiro do ano passado, quando os britânicos pagaram uma bagatela de 1,5 milhões de euros (R$ 7,9 milhões de reais na cotação da época) ao Anápolis (GO), clube fundado em 1999 no futebol goiano.

Antes da venda, o jogador ficou um ano e meio emprestado ao Estrela Amadora, da primeira divisão portuguesa, onde se destacou como um dos principais atletas do clube e ajudou a equipe a permanecer na elite do futebol do país. Com a camisa do time português atuou em 55 jogos, marcou seis gols e deu cinco assistências, o que fez o Swansea demonstrar interesse no atleta.

De janeiro a junho do ano passado, quando terminou a temporada europeia 23/24, Ronald participou de 18 jogos e fez três gols. Já nesta atual temporada, ele tem 28 jogos, todos como titular, fez dois gols e deu seis assistências. Inclusive, o corumbaense é o terceiro em maior número de assistências da EFL Championship (2ª divisão da Inglaterra), atrás apenas de Tom Fellows (10), do West Bromwich, e Finn Isaac (9), do Middlesbrough.

A sua última assistência aconteceu na manhã deste sábado (04), no empate em 1x1 contra o West Bromwich. Atualmente, o Swansea ocupa a 11ª colocação na “segundona” inglesa e, neste momento, está seis pontos de distância da zona de playoffs, onde o 3º ao 6º colocado brigam pela última vaga de acesso à elite do futebol inglês, a Premier League. Abaixo, veja os melhores momentos da partida de hoje, que contém o lance da assistência de Ronald:

Segundo o Transfermarkt, site especializado no mercado futebolístico, Ronald vale 1,8 milhões de euros (R$ 11,5 milhões na cotação de hoje). Porém, ele tem contrato com o clube galês até junho de 2027 e não há rumores de saída.

Trajetória - Ronald Pereira

Nascido no dia 14 de junho de 2001 em Corumbá, Ronald Pereira Martins estreeou profissionalmente no tradicional clube de sua cidade natal, o Corumbaense, em 2019. Porém, ficou pouco tempo, atuando em apenas 12 jogos e marcando um gol, até se transferir para as categorias de base do Atlético (GO).

No time goiano, atuou no sub-19 e sub-20 antes de chegar ao profissional, além de ser o único clube onde foi campeão, duas vezes do Campeonato Goiano. Em 2020, é vendido ao Grêmio Anápolis (GO), onde viveu mais sendo emprestado do que no próprio clube em si. Por exemplo, em 2021 volta ao Atlético Goianiense e faz 28 jogos, incluindo atuações no Brasileirão Série A.

Em 2022, é emprestado ao Guarani (SP), onde jogou 19 partidas e não teve números muito expressivos. Porém, meses depois, sua carreira mudaria quando acertou sua ida, novamente por empréstimo, ao Estrela Amadora (Portugal). Ali, na sua primeira experiência na Europa, se destacou e mostrou boas atuações, combinadas com números interessantes.

No clube português fica de julho de 2022 a janeiro de 2024, quando o Grêmio Anápolis acertou sua venda ao Swansea City, do País de Gales, por 1,5 milhão de euros. Até o momento, tem 46 jogos com a camisa do time britânico, com cinco gols marcados e seis assistências, além de ser titular absoluto.

