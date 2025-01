Jogador de MS é alvo do Real Madrid para a próxima temporada, diz site

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Vivendo a melhor fase da carreira e um dos destaques na Itália, o campo-grandense Éderson, de 25 anos, pode pintar no Real Madrid (Espanha) na próxima temporada, segundo informações do jornal espanhol As.

O clube espanhol teria demonstrado interesse no volante da Atalanta após o último confronto entre as equipes, no dia 10 de dezembro, pela Liga do Campeões (Champions League). Na ocasião, Éderson venceu seis dos oitos duelos pelo chão, acertou 65 dos 70 passes que tentou (93% de precisão) e obteve duas interceptações.

Porém, Éderson é visto como um “Plano B” do Real Madrid para a posição, já que a primeira opção seria o espanhol Martín Zubimendi, da Real Sociedad, também de 25 anos. Por ser de um clube rival no campeonato nacional e mais caro que o campo-grandense, o clube madrilenho pode encontrar dificuldades para contratar o volante espanhol, o que abriria espaço para o sul-mato-grossense.

O brasileiro é avaliado em 50 milhões de euros (R$ 315 milhões na cotação atual) e Zubimendi é um pouco mais caro, 60 milhões de euros (R$ 378 milhões), segundo o Transfermarkt, site especializado no mercado da bola.

Éderson tem contrato com o clube italiano até julho de 2027, mas, segundo informações do As, há um acordo entre ambas as partes para que sua transferência seja facilitada caso chegue uma proposta parecida com a recusada na última temporada, ou seja, na casa dos 50 milhões de euros.

Na temporada atual, o campo-grandense atuou em 25 das 27 partidas jogadas pelo clube italiano, é atualmente o 15º jogador mais valioso da Serie A, 1ª divisão do Campeonato Italiano. Caso a contratação se concretize, ele será o quinto brasileiro no elenco do Real Madrid, se juntando a Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militão e Endrick.

Abaixo, veja os melhores momentos da partida que "encheu os olhos" do clube espanhol no futebol do campo-grandense:

Oferta do Manchester City

Assim como reportado pelo Correio do Estado no final do ano passado, Éderson é o alvo prioritário do Manchester City, que oficializou uma oferta de 70 milhões de euros, cerca de R$ 450 milhões pelo sul-mato-grossense, segundo o portal Team Talk, da Inglaterra.

Em crise no clube inglês, o treinador Pep Guardiola já teria aprovado a contratação de Éderson desde o começo da temporada europeia, em agosto último, quando o City tentou tirá-lo da Atalanta.

Caso a contratação se concretize, o meia brasileiro é visto como um dos substitutos ideias do espanhol Rodri, eleito o melhor jogador do mundo pela Revista France Football, em outubro, atualmente lesionado.

De acordo com a imprensa local, o maior desafio para o jogador brasileiro são as sondagens e especulações de outros gigantes da Europa, caso do Manchester United, rival do Manchester City e que também estaria prestes a oficializar uma oferta de mesmo valor pelo sul-mato-grossense.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

Saiba

Em maio do ano passado, a Atalanta venceu o Bayer Leverkusen (Alemanha) por 3x0 e foi campeão da Europa League, o que marca também o primeiro título continental da equipe italiana. Éderson jogou os 90 minutos da disputa e sua atuação foi elogiada por torcedores e analistas.

