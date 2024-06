Jogos Escolares de MS começam amanhã (06) com recorde nas inscrições

SÉRIE D

Derrota de 5 a 2 jogando em seus domínios ainda pesa para o CREC nesta semana

Goleado no último jogo contra o Santo André por 5 a 2, o Costa Rica Esporte Clube ainda pode surpreender as equipes paulistas, favoritas para a classificação a segunda fase, em próximo confronto contra o Água Santa, que será disputado no sábado (8) às 17h, na Arena Inamar, em Diadema (SP).

Atualmente na sexta colocação do Grupo 7 do Brasileiro Série D, o representante do futebol sul-mato-grossense enfrentou dificuldades em confronto contra o Santo André (SP), tomando quatro gols do adversário ainda no primeiro tempo, em partida disputada em seus domínios, no Estádio Laertão.

Sobre a pesada derrota, o treinador do Costa Rica, Alan George, explicou em entrevista para o Correio do Estado, que o elenco se desconcentrou após sofrer o primeiro gol aos 23 minutos de jogo.

“Infelizmente vacilamos em algumas situações pontuais que eu tinha alertado a eles e mostrado em vídeo. E quando estávamos bem no jogo tomamos o primeiro gol, aos 23 minutos do primeiro tempo. Foi aí que desconcentramos e eles souberam aproveitar as oportunidades”, disse.

Em preparação para a partida contra o Água Santa, o treinador do CREC entende que mesmo com a experiência dos jogadores do adversário paulista, o time de Mato Grosso do Sul pode surpreender jogando em São Paulo.

“A preparação está sendo forte em todos aspectos. Sabemos que é uma forte equipe, com jogadores experientes e acostumados com competições pesadas. Mas estou passando todas as orientações dentro e fora de campo, fazendo algumas mudanças em alguns setores, para poder surpreender eles nos seus domínios”, declarou Alan George.

O atacante Pedro Neto, um dos autores dos dois gols do Costa Rica na última partida, pode ser desfalque para o próximo jogo devido a uma torção no joelho. O departamento médico do clube ainda tenta recuperar o jogador para estar em condições no sábado.

Com seis jogos disputados na Série D deste ano, até o momento, o Costa Rica venceu um jogo, empatou dois e perdeu três partidas.

Inconstante no início do campeonato, o time de MS não marcou nenhum gol nas três primeiras rodadas, melhorando neste aspecto nos três últimos jogos, marcando cinco gols, porém a equipe comanda por Alan George neste mesmo período sofreu sete gols na quinta e sexta rodada, na derrota por 5 a 2 contra o Santo André, e no empate em 2 a 2 , fora de casa, contra a Patrocinense.

DESAFIO PAULISTA

Das oito equipes que compõem o grupo do Costa Rica, nesta Série D, quatro são do futebol do interior de São Paulo, clubes acostumados em enfrentar as principais equipe do país no Campeonato Paulista.

O Costa Rica enfrentou até a sexta rodada três equipes de São Paulo, a Inter de Limeira, que é a atual líder do grupo, dona da melhor campanha da quarta divisão, o Santo André que está na quinta colocação, e o São José que é o penúltimo colocado.

Na estreia da competição, o CREC empatou fora de casa contra o São José, perdeu de 3 a 0 jogando no Laertão enfrentando a Inter de Limeira, e também perdeu em casa de goleada contra o Santo André.

O desafio atual é conseguir a primeira vitória contra uma equipe paulista na competição, mesmo enfrentando o Água Santa, que foi vice-campeão paulista no ano passado. Atualmente o clube de Diadema não vem apresentando bons resultados na quarta divisão, vindo com uma sequência de quarto jogos sem vencer (três empates e uma derrota).

ÁGUA SANTA

Adversário do CREC na próxima rodada está na terceira colocação do Grupo 7, com nove pontos conquistados. O Água Santa venceu até a sexta rodada, dois jogos, empatou três partidas e perdeu apenas um jogo, contra a líder Inter de Limeira.

O jogador de destaque da equipe é o atacante Neilton Mestzk, 30 anos, revelado na base do Santos (SP). O atleta é conhecido nacionalmente por diversas passagens em grandes clubes da primeira divisão nacional como Botafogo (RJ), São Paulo, Cruzeiro, Internacional e Vitória.

Neilton foi campeão da Série B no Botafogo em 2015, e é o artilheiro do Água Santa na Série D com três gols marcados.

Saiba

A derrota diante do Santo André foi a primeira sofrida pelo Costa Rica com o técnico Alan George no comando. O treinador foi anunciado na equipe no dia 15 maio deste ano, no lugar do então técnico Gian Rodrigues, que não havia vencido na competição.

