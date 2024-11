Léo Ortiz e Gabriel Martinelli são convocados para a seleção

MS NO RIO DE JANEIRO

Competição vale vaga para o Grand Slam da categoria e soma pontos para o ranking nacional

Atletas sul-mato-grossenses de taekwondo disputam nesta semana lutas importantes pela Copa do Brasil Embaixador da Coreia 2024 e pelo Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas. Ambas as competições acontecem no Rio de Janeiro.

De acordo com a Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTKDMS), até este domingo, 23 taekwondistas entrarão no tatame para representar o Estado no evento nacional, que terá como palco a Arena Carioca I do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Para o mestre Fábio Costa, presidente da FTKDMS, os atletas do Estado estão prontos para lutarem na competição, que é umas das mais importantes e esperadas nesta categoria.

“Os atletas estão prontos para disputar a Copa do Brasil e o Brasileiro de Faixas Coloridas, pois se dedicaram intensamente e estão bem preparados para estas competições”, diz mestre Fábio.

Fábio Costa trabalha na competição com os demais técnicos das associações filiadas à federação, que incluem o mestre Celso de Souza (Chapadão do Sul), mestre Paulo Barbosa (Ponta Porã) e professor Higor Luis da Silva (Rio Brilhante).

Os atletas do Estado que viajaram para a competição são de três municípios de Mato Grosso do Sul, Campo Grande (Associação Fábio Costa), Rio Brilhante (Associação José Selvino Bellini), Ponta Porã (Associação Red Wolf) e Chapadão do Sul.

As competições valem pontos no ranking nacional e são importantes para a disputa por uma vaga no Grand Slam, evento que vai definir a seleção brasileira de taekwondo de 2025.

Pelo Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas, os atletas que vão representar o Estado são: Eraldo Diego Severio Fróes, categoria juvenil até 55 kg, de Campo Grande, e Lorenzo Rosin Martins, categoria cadete até 37 kg, de Chapadão do Sul.

As competições acontecem das 8h às 20h (horário de Brasília) e podem ser acompanhadas por meio do canal no YouTube da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

UNIVERSITÁRIO

Convocado pela CBTKD, o atleta sul-mato-grossense Luiz Felipe Aquino, que se prepara para buscar uma vaga na próxima Olimpíada, competirá no 3º FISU America Games Cali 2024, evento universitário que é considerado o mais importante das Américas.

Luiz disputa a competição nas categorias individual até 63 kg e equipe TK3 – kyorugui (luta). As lutas acontecerão de sexta-feira a domingo, na instituição universitária Escola Nacional do Esporte, em Cali, na Colômbia.

Recentemente, o taekwondo sul-mato-grossense participou pela primeira vez na história dos Jogos Universitários Brasileiros (JUB), e começou com o pé direito, conquistando duas medalhas, sendo uma de prata e uma de ouro.

O lugar mais alto do pódio veio com o aluno da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Luiz Felipe Aquino, que venceu o pernambucano Vinny Matheus na final da categoria até 63 kg para faixas pretas.

Já a prata foi conquistada por Yasmin Santos da Silva, acadêmica da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), na categoria até 57 kg. Ela foi derrotada na final pela catarinense Maria Clara Farina.

Saiba

As competições nacionais têm organização da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil, do Comitê Paralímpico Brasileiro e da Marinha.



