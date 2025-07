Morre o ex-presidente da CBF José Maria Marin

Esporte

Vitinho ficará mais uma temporada defendendo as cores do Internacional.

Campeão gaúcho contribuindo com boas apresentações e seis gols, o atacante Vitinho ficará mais uma temporada defendendo as cores do Internacional.

O jogador pertence ao Dínamo Kiev, da Ucrânia, e teve o empréstimo renovado nesta sexta-feira.



"O Sport Club Internacional comunica a extensão do contrato do meia-atacante Vitinho até 30 de junho de 2026.

A permanência do atleta segue os critérios estabelecidos pela Fifa para jogadores com vínculo de origem em clubes ucranianos", informou o clube colorado, valendo-se de cláusula de renovação automática.



Vitinho está no Internacional desde a temporada passada, vindo do Dínamo Kiev por empréstimo, participou de 26 partidas e marcou seis gols com a camisa colorada.

"Teve papel importante na conquista invicta do Campeonato Gaúcho e na campanha que garantiu o Inter nas oitavas de final da Libertadores", continuou a nota do clube.



O jogador, contudo, não vem atuando na equipe do técnico Roger Machado. Com uma fratura no cotovelo esquerdo, o atacante necessitou passar por cirurgia e não tem previsão de retorno.

Outro jogador que se recupera de grave lesão é o volante Fernando, que rompeu o ligamento do joelho direito.



Vitinho faz tratamento para retornar o mais breve possível, mas a ideia de Roger Machado de tê-lo nas oitavas de final da Libertadores, na qual o Inter encara o Fluminense, parece fora da realidade.

Foi justamente contra os cariocas que o atacante se contundiu.



Os duelos das oitavas ocorrem nos próximos dias, com o jogo de ida no dia 30 de julho, no Beira-Rio. A volta ocorre no Maracanã, uma semana depois.

Quem deve estar em ação é o volante Richard, anunciado nesta quinta-feira e que já defendeu as cores do Fluminense.