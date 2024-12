O que você faria com os R$ 600 milhões da Mega da Virada? Veja algumas possibilidades

COMPETIÇÃO

Dois representantes fazem parte da Associação dos Corredores Campo Grande e uma corredora de Iguatemi disputará na elite pela 1ª vez

A mais tradicional corrida de rua do Brasil terá três atletas representando o Mato Grosso do Sul em sua 99ª edição.

A atleta amadora Janine Rodrigues de Oliveira, de 32 anos, nascida em Iguatemi, vai disputar a São Silvestre deste ano no pelotão de elite pela primeira vez, já os atletas Glenison Gilbert Carvalho e Kleidiane Barbosa Jardim representam o Estado através da Associação dos Corredores de rua e pista de Campo Grande (Acorp).

Para o Correio do Estado, Janine falou sobre a preparação feita ao longo do ano focada na participação da corrida de São Silveste, que será disputada amanhã (31), a partir das 6h30 (horário de MS).

"A minha preparação foi boa, apesar de ter trocado de treinador neste ano, eu consegui voltar ao meu ritmo normal de prova e de treinos. Já que o meu foco é as provas mais longas, eu fiz uma preparação no ano inteiro para finalizar na São Silvestre", declarou.

Campeã da Corrida Internacional de São Silvestre entre as amadoras do pelotão feminino em 2022, Janine decidiu neste ano mudar de categoria, passando a disputar a competição pelo pelotão de elite.

"Eu já tinha recusado algumas vezes de participar largando no pelotão de elite, por não me achar capaz ainda por conta da responsabilidade de competir com os profissionais, mas depois de conversar com o meu treinador eu vi que vai ser uma experiencia boa, diferente, que vai me fazer crescer como pessoa e como atleta", relatou Janine.

Como meta para esta São Silvestre, Janine quer realizar a prova com o tempo a baixo de uma hora. "A São Silvestre não é uma prova facil, o final dela é bem pesado fazendo com que a gente quebre um pouco o ritmo, mas eu vou para cima para tentar dar o meu melhor".

O corredor da Acorp, Gilbert Carvalho, apesar de ter passado por um inicio de ano complicado, devido ao um quadro de dengue que o limitou em treinamentos na recuperação da saúde, o atleta conseguiu se reestabelecer no segundo semestre para chegar preparano na São Silvestre.

"Apesar dos desafios que passei ,as expectativas são muito boas, de fazer uma boa prova , pois tenho condições de estar hoje entre os melhores e, assim, representar bem minha equipe ACORP e o Estado do Mato Grosso do Sul", disse Gilbert a reportagem.

O experiente corredor de 38 anos, no inicio deste mês foi o grande vencedor da Bonito 21km, se tornando tetracampeão da competição que reúne os melhores atletas do Estado.

EM BUSCA DO PÓDIO

Entre as melhores atletas do país, Kleidiane Barbosa que foi a 7ª colocada da São Silvestre em 2023, e a 2ª melhor brasileira na prova, disputa novamente a corrida neste ano com objetivo de chegar ao pódio desta vez.

Natural de Itatiba (SP), a corredora neste ano foi a 4ª colocada da Corrida do Pantanal no percurso de 15 km e foi a melhor Brasileira na meia maratona do Rio de Janeiro com o tempo de 01:15:54.

A tradicional Corrida Internacional de São Silvestre vai reunir mais de 37 mil corredores para o percurso de 15km no centro de São Paulo.

A largada vai ser dada na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta. A chegada também vai ser na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

CONSQUISTAS EM 2024

Entre as conquistas nas provas de corrida de rua em 2024, Janine destaca o seu 1º lugar na meia maratona (21k) do Rio de Janeiro, na categorial geral amadora.

"Eu gostei muito de participar [meia maratona do Rio de Janeiro], fui campeã e este momento ficou guardado na memória. Fiz um tempo muito bom, e foi uma conquista muito grande para mim neste ano de 2024", descreveu Janine.

A corredora também foi vice-campeã da Bonito 21km neste mês de dezembro, e subiu no lugar mais alto do pódio nos 10km do Circuito Caixa realizado no mês de novembro em Campo Grande.

Já o Gilbert Carvalho participou neste ano do campeonato Pan - Americano de Cross country, em El Salvador, ficando entre os 10 melhores na competição, foi campeão do Circuito Caixa na etapa Belo Horizonte, terceiro colocado na corrida Pantanal 15 km e campeão do Estadual de atletismo do Mato Grosso do Sul.