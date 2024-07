Olimpíadas 2024: Calderano bate francês e vai às quartas no tênis de mesa

Hugo Calderano venceu o francês Alexis Lebrun em uma partida de tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, realizada nesta quarta-feira (31). O brasileiro triunfou de virada, com um placar de 4 a 1, e avançou para as quartas de final da competição.

Em encontros anteriores, os duelos entre os dois atletas foram sempre difíceis, mas Lebrun nunca conseguiu vencer Calderano. No primeiro set, Hugo começou desligado e perdeu por 11 a 3, cometendo alguns erros. No entanto, ele se recuperou no segundo set, vencendo por 11 a 5, enquanto Lebrun cometeu alguns erros.

No terceiro set, Hugo manteve o controle e venceu por 11 a 6, aproveitando o nervosismo do adversário. O quarto set também foi favorável ao brasileiro, que jogou muito bem e venceu por 11 a 7, apesar de uma pausa solicitada por Lebrun. No quinto e último set, Calderano completou a virada e garantiu a vitória com um placar de 4 a 1, mostrando superioridade mental e física como o atleta número 20 do mundo.

*Com informações da Folhapress