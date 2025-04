Operário toma gol nos últimos minutos e estreia com derrota no Brasileiro Série D

Operário estreia no Campeonato Brasileiro Série D com derrota diante do Cianorte (PR) - Foto: Guilherme Parro | Cianorte FC SAF

Segurando o empate sem gols para garantir o primeiro ponto na competição, vacilo defensivo em cruzamento nos últimos minutos decreta derrota do Operário Futebol Clube na 1ª partida disputa pelo Campeonato Brasileiro Série D de 2025.

O único representante do futebol sul-mato-grossense na competição foi derrotado, pelo placar de 1 a 0, diante do Cianorte do Paraná, na tarde deste sábado (19), no Estádio Albino Turbay.

O gol da vitória da equipe paranaense saiu nos acréscimos do segundo tempo, marcado de cabeça pelo atacante Caíque aos 52 minutos.

Reforçado com jogadores que atuaram no estadual sul-mato-grossense, o Operário teve oportunidades, principalmente no primeiro tempo, de abrir o placar do jogo, mas a grande chance do Galo no jogo foi uma bola na trave do adversário.

Em busca dos primeiros pontos na Série D, o Operário voltará em campo no próximo sábado (26), onde enfrentará o Monte Azul (SP), em partida a ser disputada no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Além do Cianorte e Monte Azul, o grupo do Operário conta com equipes como: Goiatuba (GO), Inter de Limeira (SP), Uberlândia (MG), Cascavel (PR) e Itabirito (MG).

Nesta primeira fase serão disputados 14 jogos, com confrontos de ida e volta, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a próxima fase de mata-mata.

POUCAS VITÓRIAS

Com apenas duas edições na qual o Operário participou em sua história na quarta divisão brasileira (2019 e 2023), o Galo não têm um retrospecto positivo até então.

Das 20 partidas disputadas na competição, o Operário só venceu dois jogos, sendo eliminado nas últimas posições logo na primeira fase.

Foi durante a última edição disputada pelo Galo, em 2023, que o atual técnico do time, Leocir Dallastra, foi contratado.

Atual campeão do estadual sul-mato-grossense, o Galo manteve a base do elenco vencedor contratando para reforçar o elenco, velhos conhecidos e jogadores destaques do estadual deste ano.

Entre as principais contrações estão: Fernandinho (Volante), Tássio (Volante Ex-Pantanal), Wendel (Atacante Ex-Ivinhema), Dante (Zagueiro), Zé Augusto (Goleiro) e Léo Souza (Meia).