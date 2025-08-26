Pantanal SAF ganha primeiro investidor em noite solene no Bioparque

Empresário do ramo da educação, Guto, que começou a jogar bola ainda aos sete anos, atua hoje como executivo estratégico do Grupo Dallas - Reprodução/Divulgação

Antiga Portuguesa, o agora Futebol Clube Pantanal Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou seu primeiro investidor, anunciado com pompa e circunstância durante evento na noite de segunda-feira (25) no Bioparque em Campo Grande.

Com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; do presidente do FC Pantanal SAF, Gilmar Ribeiro, e do atual chefe da Federação de Futebol de MS, Etevão Petrallás, o clube anunciou que Guto Dobes Filho é quem abraçou a ideia de potencializar o esporte.

Para o presidente do FC Pantanal SAF, popularmente conhecido como Mazinho, além de crescimento e profissionalização do futebol local, há a chance de impulsionar uma categoria de base e impactar socialmente a vida das famílias.

Conforme o presidente, a projeção é fazer com que o FC Pantanal SAF alcance a Série B do Campeonato Brasileiro no intervalo dos próximos três anos.

Por fim, Mazinho destaca a importância do passo dado nesse início de semana, no que considerou uma parceria para fazer Mato Grosso do Sul e o Pantanal entrem para a história.

"Acreditamos no fortalecimento da base e na estruturação do elenco para a temporada de 2026. Nossa meta é, até 2028, ver o Pantanal disputar a Série B do Campeonato Brasileiro", conclui.

Novos rumos

Na estreia do FC Pantanal SAF, há muito o que ser percorrido, como bem ressalta Estevão Petrallás, porém o clube tem chance de deixar uma marca na história.

“O Pantanal SAF terá uma missão inspiradora. Um time forte, organizado e sustentável refletirá no entusiasmo da torcida e no futuro do esporte sul-mato-grossense. Desejamos sucesso”, afirmou.

Vale lembrar que o FC Pantanal é mais uma entre as 117 SAFs nacionais, sendo a primeira sociedade sul-mato-grossense nesse modelo, que tem o intuito de atrair ainda mais empresários e até pessoas físicas, para que essas últimas, por exemplo, destinem parte do Imposto de Renda para o clube por meio de incentivos fiscais.

Nesse sentido, os organizadores fazem questão de esclarecer que não há qualquer custo para o bolso do consumidor, apenas um redirecionamento de valores que já seriam pagos.

"Mas agora com impacto direto no nosso Estado, na vida de jovens e no fortalecimento do futebol", frisa a nota do grupo divulgada à imprensa.

Guto Dobes.

Dobes se diz apaixonado por futebol desde a infância, sendo essa oportunidade mais do que uma chance de apenas aportar dinheiro em um projeto em busca de ser recompensado.

"Investir no Pantanal não é apenas sobre números, mas sobre perpetuar o êxito. É garantir um centro de treinamento estruturado, equipamentos de primeira geração, salários dignos para os jogadores e, principalmente, enxergar o clube como um canal de impacto social”, ressaltou.

Empresário do ramo da educação, Guto, que começou a jogar bola ainda aos sete anos, atua hoje como executivo estratégico do Grupo Dallas, conquistando bolsas de estudos como atleta durante sua jornada de vida.

Esse projeto nasce com o aporte de R$ 13 milhões, que foram viabilizados via Lei de Incentivo pelo Ministério do Esporte, destinados principalmente às categorias de base.

Pantanal SAF

Fundada em 1972, a antiga Portuguesa cresceu nos campos de terra e participou da liga amadora, com a sinalização da transformação em SAF acontecendo ao fim de 2024.

Além do investimento no time profissional, o FC Pantanal SAF planeja desenvolver programas de cunho social e educacional, sendo que a transformação em sociedade se tornou uma opção após a criação da Lei 14.193/2021.

Em resumo, o texto conhecido como "Lei SAF" incentiva os clubes a migrarem de associações civis para o modelo de clube-empresa, permitindo uma gestão com normas de governança empresarial e controle financeiro, o que por sua vez atrai investimentos e possibilidades de financiamento.

Nacionalmente, clubes como o Cruzeiro e o Botafogo já adotaram o modelo, que se mostra uma opção viável para dar sustentabilidade ao futebol.

