Segunda Divisão começa neste fim de semana com 5 equipes

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Campeonato Sul-mato-grossense Série B, de 2024, começa no próximo fim de semana com cinco equipes participantes.

De acordo com a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), a segunda divisão do Estado será disputa em fase única, com todos os clubes se enfrentando em turno e returno.

Após as oito rodadas, o time que somar mais pontos é declarado campeão e os dois primeiros colocados garantem acesso à Série A de 2025.

Neste domingo, dois confrontos marcam a estreia de quatro, dos cinco clubes confirmados na disputa da Série B, sendo eles: Esporte Clube Comercial (Campo Grande), Esporte Clube Águia Negra (Rio Brilhante), Clube Esportivo Sete de Setembro (Dourados) e Clube Esportivo Naviraiense (Naviraí).

O jogo que marca o início da segunda divisão será entre Naviraiense e Comercial, que acontece no domingo às 15h, no Estádio Virotão, em Naviraí.

Um pouco mais tarde, às 17h, o Águia Negra recebe o Sete de Setembro no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante.

Já o Operário Atlético Clube, de Caarapó, deve estrear na semana seguinte, no dia 15, contra o Sete de Setembro, jogando no Estádio Chavinha, em Itaporã.

Entre os clubes mais tradicionais do Estado, o Comercial, nove vezes campeão Estadual da Série A, busca ressurgir no futebol profissional após ser rebaixado para a segunda divisão no ano passado.

O Colorado será o único clube campo-grandense que disputará uma das vagas para a primeira divisão do Estadual.

O time anunciou 17 jogadores, entre eles ex-jogadores do clube, como o goleiro Rodolfo Fagundes, o lateral Lucas Paulista, e o volante Alessandro Risalte.

Jogadores que atuaram pelo Coxim, na primeira divisão do Estadual deste ano também fazem parte do elenco do Colorado, como os atacantes Cleiton Drexler, Caio Vidal (artilheiro do Estadual), o meia Lúcio Rassier e o goleiro João Augusto.



Tetra-campeão sul-mato-grossense, o Águia Negra tenta o acesso pela segunda vez consecutiva. O clube aposta novamente em jovens jogadores no seu elenco. Entre as contratações anunciadas estão André Funé (ex-Comercial Sub-20), Vitor Correia (ex-Comercial Sub-20), Wenedy Pará (ex-São Gabriel Sub-20) e o goleiro Adriano Santana (ex-Comercial Sub-20).

NAVIRAIENSE

Correndo contra o tempo, o Naviraiense iniciou os treinos do elenco para a disputa da Série B há uma semana.

O clube, que está fora das competições profissionais desde 2022, se reestruturou com uma nova diretoria, e agora busca voltar a elite do futebol Estadual.

Ao Correio do Estado, o treinador Douglas Ricardo falou sobre a preparação do elenco que acontece durante a semana.

“Ao todo teremos duas semanas de preparação e treinamento para a estreia contra o Comercial. É um tempo curto, a gente sabe, mas o clube praticamente recomeçou do zero e passou por uma restruturação, então vamos tentar superar com muito esforço e boa vontade”, disse o treinador.

Mesmo com as dificuldades iniciais, o Naviraiense trabalha para voltar o quanto antes para a primeira divisão. “Vamos enfrentar clubes tradicionais, mas o objetivo nosso é o acesso, são cinco equipes para duas vagas. Sabemos que será difícil, mas vamos em busca do nosso objetivo”, declarou Ricardo.

Entre os atletas que fazem parte do elenco do Naviraiense estão o zagueiro Paulão e o lateral Nicholas, ambos ex-jogadores do Aquidauanense.Atletas que disputaram o Estadual pelo Ivinhema também fazem parte do elenco, como o meia Douglas Gouveia, o volante Bugarin e os atacantes Vitão e Thiago Teixeira.

DESISTÊNCIA

Na última sexta-feira o Misto Esporte Clube, de Três Lagoas, anunciou sua desistência de disputar o estadual devido à falta de recursos.

Segundo o comunicado do clube, a falta de recursos para a montagem do elenco foi o principal motivo para a decisão de não competir no Estadual da Série B.

De acordo com o documento assinado pelo presidente do clube, Luiz Alberto de Lima Gusmão, “os motivos [para a desistência] são diversos, mas, principalmente, a falta de recursos financeiros para tamanha responsabilidade”.

O caso foi encaminhado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e também ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS).

O Misto voltou as atividades no futebol profissional no ano passado, quando o clube disputou a segunda divisão de 2023. O clube ficou na última colocação da fase de grupos.

Outro clube que chegou a anunciar desistência, mas voltou atrás, foi o Operário de Caarapó. O clube chegou a anunciar a decisão nas redes sociais na última quarta-feira, porém o Tigre do Vale decidiu se manter na disputa da Série B.

Campeão do Estadual Sub-20 deste ano, o Operário caarapoense deve formar o seu elenco em sua maioria com os atletas da base, junto com reforços pontuais, com o objetivo de preparar a equipe campeã para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Saiba

O atual campeão Estadual da Série B é a Portuguesa de Campo Grande, equipe que subiu para a primeira divisão junto com o Corumbaense, no ano passado.



Assine o Correio do Estado