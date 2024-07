Wimbledon: Alcaraz Vence Djokovic pela segunda vez consecutiva

BRASILEIRO DE FUTSAL

Time sul-mato-grossense enfrenta o Vasco da Gama (RJ), neste sábado (13), às 15h; equipe ainda não conquistou uma vitória, portanto, tenta encerrar sua participação com chave de ouro

Com maus resultados durante toda a campanha neste Campeonato Brasileiro de Futsal, o CREC/Juventude tenta encerrar sua participação na competição com chave de ouro. Neste sábado (13), a equipe enfrenta o Vasco da Gama (RJ), às 15h (horário de MS), em Teresópolis (RJ).

Com apenas três pontos conquistados em 8 jogos, sendo três empates e cinco derrotas, a equipe sul-mato-grossense pode vencer, o que seria algo inédito nesta edição, que mesmo assim não sairia do jogo com a classificação, já que o oitavo colocado, hoje o Náutico (PE), já tem sete pontos, feito inalcançável para o CREC, que pode chegar, no máximo, aos seis pontos.

Na última partida, a equipe de MS conquistou um empate heroico contra o Cruzeiro (MG), depois de estar perdendo por 2x0 até os 14 minutos da segunda etapa. Porém, apenas uma vitória deixaria o time vivo para esse último jogo. Para o jogo de hoje, a transmissão ao vivo vai acontecer no canal oficial da Confederação Brasileira de Futsal no Youtube, a CBFS TV.

Adversário e grupo

O Vasco da Gama ocupa a terceira colocação, com 15 pontos conquistados, sendo quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota. A equipe carioca marcou 22 gols e sofreu 13, portanto, tem uma das defesas menos vazadas da competição. Danrley, um dos jogadores do Gigante da Colina, tem sete gols no torneio, o sexto jogador com mais gols no Brasileirão de Futsal.

Como é a última vez dos times em quadra pela fase de grupos, todos os jogos acontecerão hoje no mesmo horário, exceto uma, que já ocorreu na manhã deste sábado, entre Fortaleza (CE) e Cruzeiro, do qual a equipe cearense saiu com a vitória, por 4x2. As outras partidas são:

ADS Sapezal (MT) x Náutico (PE) - 13/07, às 15h;

América (MG) x Estrela do Norte (AM) - 13/07, às 15h;

Passo Fundo Futsal (RS) x CRB (AL) - 13/07, às 15h;

Confira a classificação do grupo A antes do início da última rodada:

Fonte: CBFS

Legenda: *P = Pontos, J = Jogos, V = Vitória, E = Empate, D = Derrota, GP = Gol Pró, GC = Gol Contra, SG = Saldo Gol, IT = Índice Técnico, GA = Gol Average

