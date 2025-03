Árbitra de MS é alvo de críticas após jogo decisivo no Paulistão

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Daiane Muniz, árbitra três-lagoense de 36 anos, comandou a equipe de arbitragem no jogo Corinthians x Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e foi alvo de críticas por ambas as partes após decisões questionáveis durante a partida.

Mesmo em um confronto com pouca rivalidade entre os times, a temperatura subiu com poucos minutos de jogo. No primeiro tempo, faltas marcadas contra a equipe corinthiana irritou jogadores, comissão técnica e os mais de 44 mil torcedores presentes na Neo Química Arena.

Porém, quem terminou o primeiro tempo se queixando foi o Mirassol. No finalzinho da primeira etapa, quando já estava 1x0 para a equipe da casa, André Carrillo efetuou um carrinho por trás e atingiu o tornozelo do atacante Clayson com as travas da chuteira.

Daiane marcou a falta e deu cartão amarelo para o jogador corintiano, mas a equipe do interior reclamou (e muito) para a árbitra expulsar o atleta. Nada feito. Após a partida, o lateral-esquerdo Reinaldo, capitão do Mirassol, comentou sobre o lance na zona mista.

“Com certeza [fomos prejudicados]. Se fosse à favor do Corinthians, ela já viria com vermelho. Sabemos que é assim, temos que jogar até contra eles [arbitragem]. O lance poderia ter mudado o jogo, deixando eles com 1 a menos, e a gente poderia ter ficado com a classificação”, disse.

No segundo tempo, as reclamações continuaram, mas sem lances de muita polêmica. Mesmo assim, ela não escapou de críticas de torcedores corintianos nas redes sociais. Confira algumas:

Aqui tem três lances que a Daiane inventou falta para o Mirassol no primeiro tempo, FPF precisa mandá-la para a reciclagem, não é o primeiro jogo que vejo dela que ela vai mal demais.



E um jogador do Mirassol teve a cara de pau de reclamar da arbitragem. pic.twitter.com/1jyw148bIW — Erros contra o Corinthians (@erroscontra) March 2, 2025

O Corinthians tem a gigantesca sorte de sempre presenciar a pior arbitragem da história todo jogo — Cortinas ao Contrário | Mateus (@Snaihtniroccccc) March 2, 2025

Daiane Muniz era a moça que operava o VAR (ou fingia que tava operando) no Derby do Paulistão de 2024.



Ela achou que esse golpe de Muay Thai de Murilo, que fraturou a costela de Yuri Alberto, não era para vermelho.

pic.twitter.com/S0eTlnXSKQ — Luan Araujo (@luanaraujo90) March 2, 2025

Que arbitragem desastrosa da Daiane Muniz em Itaquera! Mal demais, péssima. Inventando faltas, errando demais. — Victor Pozella (@pozella) March 2, 2025

Durante os 90 minutos, Daiane apitou 24 faltas (19 do Corinthians e 5 do Mirassol). Além disso, distribuiu quatro cartões amarelos para a equipe do interior e apenas um para o Timão. Não houve cartão vermelho na partida.

Sobre o jogo, o Corinthians venceu o Mirassol por 2x0, com gols de Romero e Memphis. Com o resultado, o Timão se juntou ao Palmeiras e Santos, que também estão na semifinal da competição.

São Paulo e Novorizontino se enfrentam hoje, segunda-feira (03), no MorumBIS, para definir o último classificado e, consequentemente, os jogos da semifinal, que serão realizados no próximo final de semana, em jogo único.

Quadro FIFA

Na primeira semana de janeiro, Daiane Muniz foi indicada para compor o quadro da FIFA, federação máxima do futebol, de 2025.

A lista dos selecionados pela Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi divulgada no último dia 06, com árbitros centrais, árbitros-assistentes e árbitros de vídeo (VAR) selecionados pela entidade.

Com essa designação, os profissionais presentes na lista estão aptos a para competições internacionais masculinas, femininas e de base. Os nomes foram enviados ao Comitê da FIFA, que vai analisar e, se tudo estiver certo, serão aprovados.

História

Árbitra FIFA desde 2018, Daiane iniciou sua carreira no Campeonato Sul-mato-grossense em junho de 2014, inclusive foi a primeira mulher a ser árbitra principal no estadual, no jogo entre Corumbaense e Maracaju, em 2020, mas mudou-se para São Paulo logo depois, tanto que hoje faz parte do quadro de arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF).

A partir deste momento, ganhou reconhecimento nacional e comandou o VAR em vários jogos da primeira divisão nacional e chegou até a Copa do Mundo Feminina de 2023, disputada na Austrália, onde ela também trabalhou como assistente de vídeo.

No ano passado, ela também esteve no quadro de árbitros para comandar o VAR em Paris, durante a realização dos Jogos Olímpicos, chegando a apitar a final masculina, entre Espanha e França, e a disputa de bronze no feminino, entre Espanha e Alemanha.

Ainda, atuou na Copa do Mundo Feminina sub-17, onde também apitou a final, disputada entre Coreia do Norte e Espanha.

Saiba

Neste ano, Daiane já foi escalada para 10 jogos, todos organizados pela FPF. São eles:

Cuiabá 0 x 1 Ponte Preta (Copinha)

Novorizontino 0 x 1 Ponte Preta (Paulistão)

Portuguesa 1 x 2 São Paulo (Paulistão)

Velo Clube 0 x 1 Mirassol (Paulistão)

Inter de Limeira 1 x 1 RB Bragantino (Paulistão)

Palmeiras 1 x 1 Corinthians (Paulistão)

Ferroviária 2 x 2 Santo André (Paulistão)

Portuguesa 2 x 2 Corinthians (Paulistão)

São Paulo 1 x 2 Ponte Preta (Paulistão)

Corinthians 2 x 0 Mirassol (Paulistão)

No decorrer de 2024, ela participou de partidas dos grandes paulistas, como:

Santos 1 x 0 Palmeiras - Jogo de ida da final do Paulistão;

Corinthians 1 x 0 Cruzeiro - Final da Copinha;

São Paulo 0 x 1 Santos - 8ª rodada do Paulistão

Palmeiras 2 x 2 Corinthians - 9ª rodada do Paulistão;

São Paulo 1 x 1 Palmeiras - 11ª rodada do Paulistão;

São Paulo 1 x 2 Corinthians - 6ª rodada do Paulistão Feminino;

Palmeiras 2 x 1 Corinthians - Final do Paulistão Feminino.

