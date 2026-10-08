Argentina busca voluntários entre 24 e os 50 anos para morar de graça perto da praia

Um hostel de frente para o mar em Quequén, no partido de Necochea, está selecionando voluntários dispostos a trabalhar 24 horas por semana em troca de hospedagem gratuita. A vaga foi publicada na plataforma Worldpackers, que já aceita candidaturas de pessoas interessadas em passar uma temporada na costa argentina sem gastar com moradia.
Quem for aceito ganha cama em quarto compartilhado com outros voluntários, almoço todos os dias e 2 dias de folga semanais para aproveitar a praia ou conhecer outras cidades da região. A faixa etária exigida é de 24 a 50 anos, e o candidato precisa ter nível intermediário de espanhol.
Como funciona o trabalho no hostel
O trabalho é principalmente na recepção: atender hóspedes, organizar check-in e check-out e responder a dúvidas sobre o alojamento fazem parte da rotina. Orientar os visitantes sobre praias e passeios da região também está entre as tarefas do dia a dia.
A escala inclui turnos noturnos, por isso o horário varia conforme a disponibilidade de cada voluntário. O anúncio busca pessoas sociáveis e organizadas, que se relacionem bem com os hóspedes.
Quem pode se candidatar
O hostel aceita tanto viajantes sozinhos quanto casais ou duplas de amigos que queiram se voluntariar juntos. A estadia mínima é de 3 semanas, e não há limite máximo definido para quem quiser prolongá-la.
Além da cama, do almoço e das folgas, o pacote inclui internet de alta velocidade, cozinha equipada e bicicletas à disposição. Ao final da experiência, cada voluntário recebe um certificado de participação.
Como se inscrever e o que fica de fora
Quem se interessar precisa criar um perfil na Worldpackers, preencher os dados pedidos e enviar a solicitação diretamente ao anfitrião, que decide se aceita ou recusa cada candidatura. Há vagas abertas para os últimos meses de 2026 e para os 3 primeiros meses de 2027.
Passagem, deslocamento até Necochea, seguro-viagem e gastos pessoais durante a estadia não entram na oferta. Cada voluntário arca com esses custos por conta própria antes de embarcar para a temporada na praia.