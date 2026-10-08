Enquanto navegadores usavam as estrelas para se guiar, inseto usa a Via Láctea para não se perder - Foto: eduards vaisa/Pexels

Um besouro-do-esterco deixa a pilha de alimento empurrando, de costas, uma bola maior do que o próprio corpo. Sem enxergar para onde vai, qualquer desvio de rota pode custar caro: outro besouro pode roubar a carga durante uma disputa.

Para escapar desse risco em noites sem lua, algumas espécies africanas recorrem a um recurso improvável — a faixa luminosa da Via Láctea, visível no céu noturno. Testes de campo e dentro de um planetário confirmaram que esse brilho difuso funciona como bússola, mesmo quando o inseto não distingue nenhuma estrela isolada.

Um rastro de luz sem mapa estelar

Marie Dacke, da Universidade de Lund, liderou a equipe responsável por essa descoberta. A pesquisa, publicada na revista Current Biology em 2013, mostrou que os besouros seguiam linhas quase retas sob céu estrelado e se perdiam quando as nuvens cobriam tudo.

Essa diferença de comportamento abriu uma questão central para o grupo: os animais dependeriam de pontos luminosos específicos, ou conseguiriam se guiar por uma estrutura maior espalhada pelo céu? Separar essas pistas exigiu um ambiente controlado, já que no céu real elas aparecem todas misturadas.

O teste dentro do planetário

A equipe recriou o céu noturno de forma artificial para isolar cada variável visual. Os pesquisadores compararam o desempenho dos besouros em três condições: céu aberto, em uma noite sem lua. E com estrelas disponíveis; céu encoberto, com menos referências visuais; e projeção controlada da Via Láctea no planetário.

Nesse último ambiente, os besouros foram expostos ora a um céu estrelado completo, ora apenas à faixa da Via Láctea, sem nenhuma outra estrela ao redor.

Nas duas situações, o comportamento dos insetos se manteve parecido, com as bolas rolando em trajetos igualmente retos. Esse resultado fortaleceu a hipótese de que a faixa de brilho, sozinha, já basta para manter o rumo, sem exigir reconhecimento de estrelas individuais.

Guia sem reconhecer constelações

Nada nos experimentos indica que esses besouros identificam estrelas específicas ou constroem algo parecido com um mapa celeste. A faixa luminosa serve como referência visual ampla, compatível com a sensibilidade limitada dos olhos do inseto diante de pontos de luz isolados.

Ao contrário do navegador humano, que usa constelações para calcular posição e direção com precisão, o besouro só precisa manter um eixo de deslocamento constante.

A meta dele não é alcançar um destino fixo, apenas se afastar da fonte de esterco em linha relativamente reta. Durante o dia, sol e padrões de luz ajudam na orientação; à noite, a lua e outras pistas podem cumprir papéis semelhantes.

Estratégias que variam entre espécies

A forma como diferentes besouros-do-esterco usam a visão varia entre espécies, e cada uma parece adotar sua própria estratégia diante da escuridão. O estudo conduzido pela Universidade de Lund isolou as pistas e mostrou que uma região difusa da galáxia já é suficiente para preservar a direção do trajeto.

Os achados se aplicam especificamente aos rola-bostas africanos testados em condições específicas. O estudo não demonstra que todo rola-bosta de outras regiões use a Via Láctea da mesma forma. O céu, a espécie e o ambiente local importam, e a luz artificial também pode alterar as condições de observação em populações urbanas ou periurbanas.

Um vídeo no canal da University of South Australia no YouTube mostra como esses insetos usam a Via Láctea para manter o rumo enquanto rolam suas bolas de alimento pela noite africana.

Transformar um brilho difuso no céu em instrumento de orientação mostra como soluções simples resolvem problemas de navegação complexos. Para esse besouro, não é preciso enxergar estrelas uma a uma — basta captar o contraste de luz que a Via Láctea projeta contra o escuro da noite.