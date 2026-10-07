Argentina busca voluntários para viver em local paradisíaco com hospedagem gratuita

Um alojamento na cidade argentina de Esquel, na Patagônia, oferece vagas para quem aceitar trocar quatro horas diárias de trabalho por hospedagem gratuita. Publicada na plataforma Worldpackers, a proposta inclui até mesmo café da manhã durante toda a estadia.
Quem fechar a vaga também terá dois dias de folga por semana para explorar a região e os arredores da Patagônia. A colaboração soma 20 horas semanais, divididas em turnos diários de quatro horas dedicados à manutenção do espaço.
Como funciona a troca de trabalho por hospedagem
As tarefas envolvem a rotina do local: arrumar camas, limpar quartos e áreas comuns, cuidar dos banheiros, ajudar na cozinha e fazer serviços de jardinagem. O trabalho pode ser cumprido em dois turnos: das 10h às 14h ou das 11h30 às 15h30.
Fora desse período, o voluntário fica livre para aproveitar o restante do dia. A estadia mínima exigida é de 2 semanas, podendo se estender até um mês, e os candidatos precisam ter entre 20. E 40 anos, além de um domínio básico de espanhol ou inglês.
Vantagens extras além da hospedagem
Quem participa do programa tem acesso a cozinha equipada, serviço de lavanderia, bicicletas para circular pela cidade e internet de alta velocidade. O pacote também inclui descontos em restaurantes da região e em passeios oferecidos nos arredores de Esquel.
Para se candidatar, é preciso criar um perfil na Worldpackers, preencher o formulário de inscrição e aguardar a aprovação do anfitrião. A vaga está disponível nos próximos meses de 2026 e no início de 2027. Passagens, seguro viagem, deslocamento até o alojamento e gastos pessoais ficam por conta de cada voluntário — nenhum desses custos é coberto pelo programa.