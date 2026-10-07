Argentina busca voluntários para viver em local paradisíaco com hospedagem gratuita

De mudança

O que parecia ser apenas uma mudança pragmática virou uma transformação radical

Aos 59 anos, May Lee perdeu o emprego como gerente de marketing e comunicações na HP e deixou Silicon Valley para aceitar um trabalho temporário em McMurdo, a maior estação de pesquisa antártica. O que parecia ser apenas uma mudança pragmática virou uma transformação radical: ela abandonou horários flexíveis e se adaptou a jornadas rígidas.

McMurdo tem temperaturas extremas e, no verão, o sol nunca se põe. A transição não foi fácil, acostumada à liberdade de Silicon Valley, ela precisou acordar às 6h30 todos os dias, enfrentar até 60 centímetros de neve e cumprir expediente até as 17h30, de segunda a sábado.

Seu trabalho consiste em controlar o inventário e manipular carga no armazém da estação, uma rotina que exigiu disciplina, mas que ela abraçou.

Como é a rotina de trabalho na Antártida

Ela acorda cedo e chega ao armazém às 7h30, depois de se preparar. Primeiro, busca o supervisor para saber as prioridades do dia. Em seguida, ajuda os colegas a encontrar itens no estoque e registra tudo no banco de dados da estação.

A estrutura é rígida, mas prática: o acesso é fácil, não há trânsito e tudo fica perto para se chegar a pé.

No início da temporada, grandes aviões carregam suprimentos para a base; conforme o gelo enfraquece, os voos passam a usar aeronaves menores. A alimentação também acompanha essas mudanças climáticas — no começo há ovos ilimitados, mas quando as temperaturas sobem, há restrições. Mesmo assim, ela elogia a variedade e a qualidade das refeições oferecidas pela cantina.

Vida social: festas e atividades 24 horas sob o sol

Após as 17h30, McMurdo se transforma, e a cantina vira o principal ponto de encontro — acesso limitado à internet incentiva que as pessoas se reúnam pessoalmente. Ela janta e conversa com colegas sobre o dia, integrada a uma comunidade que organiza atividades contínuas: desde artesanato e voluntariado na biblioteca até um programa de rádio que ela própria conduz.

Aos sábados, as discotecas funcionam até a madrugada aproveitando a luz solar permanente do verão antártico. May informou ao TN que sai para dançar às 2 da manhã e que parece de dia. Durante o festival de Ano Novo chamado Icestock, funcionários formam bandas e a música toma conta da base.

Ela costuma deitar perto da meia-noite nos dias de semana, exceto nos fins de semana.

Descanso e planos para voltar

O domingo é o único dia sem trabalho, e ela aproveita para dormir até tarde. Quase sempre chega tarde ao brunch desse dia, que oferece maior variedade de alimentos, incluindo queijos. Ela prepara seu programa de rádio e organiza a semana. Quando pode, assiste a conferências científicas que acontecem aos domingos no comedor principal — uma tradição em McMurdo.

Após sua primeira experiência em 2025, ela decidiu retornar à Antártida em 2026 com um novo desafio: trabalhar como engenheira de transmissões. A mudança que começou como fuga de uma demissão virou, para May, uma escolha genuína de vida.