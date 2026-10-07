Com mais de 2 metros e mais de 100 kg: uma ameaça invasora foi detectada - Imagem: Dieter Florian/Wikimedia Commons

Uma espécie invasora de peixe está avançando pelo Baixo Guadalquivir e já apresenta sinais de reprodução na região. O siluro pode ultrapassar 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 100 kg, além de ocupar diferentes ambientes e consumir uma ampla variedade de animais.

Pesquisadores da Estação Biológica de Doñana (EBD-CSIC) capturaram três exemplares juvenis na Rivera de Huelva, afluente conectado ao rio Guadalquivir. Os peixes tinham pouco mais de 30 centímetros e nasceram no ano anterior, indicando que a espécie não está apenas passando pelo local: ela já mantém uma população capaz de se reproduzir.

Uma expansão impulsionada pela ação humana

A presença do siluro na bacia do Guadalquivir é conhecida desde 2011, quando exemplares foram capturados no reservatório de Iznájar, no rio Genil. Em 2015, outros peixes começaram a aparecer na Rivera de Huelva, em uma área distante o suficiente para levantar a possibilidade de uma nova introdução feita por pessoas.

Desde então, os registros aumentaram e diferentes métodos de monitoramento apontaram para uma distribuição cada vez maior da espécie pelo trecho inferior do Guadalquivir. O avanço preocupa especialmente porque a reprodução local significa que a expansão já não depende exclusivamente da chegada de novos indivíduos.

O siluro chegou à Península Ibérica em 1974, quando juvenis foram soltos no reservatório de Mequinenza. A partir daí, sua presença se espalhou, em grande parte, devido à transferência deliberada de exemplares para estimular a pesca esportiva.

Um predador capaz de alterar o ambiente

O tamanho é apenas uma parte do problema. O siluro possui uma dieta bastante ampla e pode consumir crustáceos, peixes, aves e pequenos mamíferos. Suas populações também podem reunir indivíduos de diferentes dimensões, ampliando o conjunto de animais que ficam potencialmente expostos à predação.

Miguel Clavero, pesquisador principal do projeto CRAYMAP, afirma que o potencial da espécie para modificar os ecossistemas onde se instala é enorme. Em águas turvas, o peixe ainda conta com uma vantagem adicional para encontrar suas presas.

Nessas condições, o siluro consegue se orientar e localizar animais por meio das vibrações percebidas por suas barbilhas. A combinação entre tamanho, dieta diversificada e capacidade de adaptação aumenta a preocupação dos pesquisadores diante de sua expansão pelo rio.

Rivera de Huelva concentra preocupação

A região da Rivera de Huelva abaixo da barragem de El Gergal reúne condições especialmente importantes para peixes migradores. O local apresenta grande presença de enguias, incluindo uma parcela significativa de fêmeas com mais de 70 centímetros.

O ambiente também abriga lisas, camarões de rio e diferentes espécies de náiades. No passado, o sistema recebeu ainda lampreias, sábalos, sabogas e esturjões, espécies que podem ficar expostas, de maneira direta ou indireta, às alterações provocadas pela presença do novo predador.

A ameaça também avança em direção às áreas conectadas a Doñana. Análises de DNA ambiental detectaram o siluro em pontos do Baixo Guadalquivir próximos aos canais e correntes que fazem ligação com o espaço protegido.

Uma dessas detecções ocorreu em La Señuela, mais ao sul de Coria del Río. Para Sergio Bedmar, pesquisador da Estação Biológica de Doñana-CSIC, esse registro representou um dos sinais mais preocupantes de que a invasão já estava próxima das portas de Doñana.

O risco de chegada a Doñana

As características das próprias marismas de Doñana podem dificultar parcialmente a expansão do siluro. O ambiente passa por períodos de inundação e secagem, condição pouco favorável para um peixe que, quando cresce, necessita de áreas de água extensas e profundas.

O cenário muda durante períodos de chuvas intensas. Com mais água doce chegando ao Baixo Guadalquivir, a salinidade diminui e aumenta a conexão entre o rio e os ambientes aquáticos do parque.

Esse processo já permitiu anteriormente a entrada de outras espécies invasoras provenientes do Guadalquivir. Por isso, os pesquisadores consideram que a possibilidade de chegada do siluro ao espaço protegido precisa ser acompanhada de perto.

Reverter a situação se torna muito difícil depois que uma população se espalha por uma massa de água tão extensa quanto o Guadalquivir. A estratégia, portanto, é impedir novos deslocamentos feitos por pessoas, ampliar a detecção precoce e agir rapidamente caso exemplares sejam encontrados dentro de Doñana.

Para Clavero, deixar a invasão avançar pode tornar o problema impossível de controlar. A captura dos três juvenis na Rivera de Huelva mostra que o siluro já conta com uma população reprodutiva na região, tornando sua expansão uma ameaça que vai além de ocorrências isoladas.