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Descoberta científica

Astrônomos descobrem planeta coberto de lava e semelhança com a Terra chama atenção

A proximidade com sua estrela torna o planeta intrigante.

João V. Valença

10/10/2026 - 09h12
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Astrônomos da Universidade de Chicago descobriram um exoplaneta rochoso coberto de lava cuja atmosfera é mais fria que a de qualquer outro mundo de lava já observado. O planeta, designado HD 3167 b, está a 154 anos-luz de distância e oferece pistas sobre como a Terra primitiva pode ter sido no passado remoto.

A proximidade com a estrela torna HD 3167 b intrigante: o planeta completa uma volta em apenas 24 horas, o equivalente a um ano terrestre em um dia. Entre os mais de 6 mil exoplanetas detectados fora do Sistema Solar, HD 3167 b é a menor superterra rochosa coberta de lava fria identificada até o momento.

HD 3167 b também é o mundo dessa categoria com a atmosfera mais fria conhecida.

Foto: Gerada com Grok

Um fenômeno que desafia expectativas

O desafio científico é entender como planetas rochosos tão próximos de suas estrelas conseguem manter uma atmosfera. Teoricamente, esses mundos deveriam perdê-la rapidamente sob o bombardeio do vento estelar e dos fótons de alta energia emitidos pela estrela. Porém, as observações mostram que muitos mundos de lava mantêm uma camada atmosférica apesar das condições extremas.

HD 3167 b segue esse padrão, mas apresenta temperaturas muito mais baixas do que o esperado. Sem atmosfera, a face voltada para a estrela atingiria a maior temperatura teoricamente possível.

Em vez disso, HD 3167 b é o mundo de lava com atmosfera mais frio descoberto até agora, em contraste com as previsões dos modelos.

Como a atmosfera mantém o planeta mais frio

O mecanismo por trás dessa temperatura moderada envolve um processo de redistribuição térmica. A atmosfera do planeta reflete a luz da estrela e redireciona o calor para a face noturna, que permanece sempre escura. Esse efeito regulador é responsável por manter o exoplaneta significativamente mais frio do que seria sem essa camada gasosa.

As observações foram feitas com o Instrumento de Infravermelho Médio (MIRI), do Telescópio Espacial James Webb. O equipamento permite estimar temperaturas com precisão e detectar evidências de atmosferas em mundos distantes. Os resultados foram publicados na revista The Astrophysical Journal Letters.

O que isso revela sobre exoplanetas e origens planetárias

As descobertas reforçam que mundos de lava provavelmente possuem atmosferas, contrariando suposições anteriores sobre a dificuldade de mantê-las nesses ambientes extremos. Elas também abrem novos caminhos para compreender como planetas se formam e evoluem.

Embora HD 3167 b seja quente demais para abrigar vida como a conhecemos, sua semelhança com a Terra primitiva oferece pistas valiosas sobre a evolução planetária.

A Terra primitiva passou por uma fase conhecida como "oceano de magma", caracterizada por uma superfície totalmente líquida, resultado das temperaturas extremas geradas por colisões constantes de planetesimais nos primeiros milhões de anos do Sistema Solar.

O estudo examina as condições da Terra em seu período inicial e oferece aos astrônomos um laboratório único para compreender melhor a evolução planetária em ambientes extremos do universo.

Dica caseira

Demorei muito tempo para entender por que não deveria guardar assadeiras dentro do forno

Hábito traz riscos que vão muito além de uma simples bagunça

10/10/2026 10h21

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Imagem gerada por inteligência artificial

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Usar o forno como depósito de assadeiras, formas e frigideiras parece prático, mas o hábito traz riscos que vão muito além de uma simples bagunça na cozinha. O problema mais comum surge quando alguém esquece um desses objetos no forno e liga o aparelho sem perceber.

Uma peça de metal esquecida no forno bloqueia a passagem do ar quente e faz a comida cozinhar de forma desigual, com um lado pronto antes do outro. Itens que não deveriam estar ali — como embalagens de plástico ou panos de cozinha — correm o risco de derreter ou até pegar fogo quando encostam numa resistência quente.

O que não pode ficar dentro do aparelho

Uma assadeira de metal aguenta temperatura alta sem problema, mas nem tudo o que costuma ser guardado junto a ela resiste da mesma forma.

Recipientes com partes de plástico ou borracha, embalagens que não foram feitas para esse tipo de calor, papel e panos também não devem ficar no forno. Luvas de cozinha e utensílios sem certificação para forno estão entre os itens que precisam sair de lá antes de qualquer uso.

Quando esses materiais encostam direto nas resistências, o risco de dano aumenta ainda mais. A National Fire Protection Association (NFPA) recomenda manter objetos combustíveis longe de qualquer fonte de calor e observar a cocção com atenção redobrada.

Há ainda um risco pouco lembrado: o calor intenso em contato com plástico, madeira ou peças com cabos pode liberar substâncias tóxicas no ambiente da cozinha.

Por que o ar quente não circula direito

Guardar bandejas e frigideiras lá dentro durante o uso atrapalha a circulação do ar, principalmente em determinados modelos de forno. A especialista em eletrodomésticos Jade Golding-Gault explicou à Good Housekeeping que deixar esses objetos no espaço interno durante o funcionamento restringe o fluxo de ar e impede que o calor se espalhe de maneira equilibrada.

O efeito é ainda mais sentido em fornos com sistema de convecção, que dependem de um ventilador para movimentar o ar quente dentro da cavidade. Sem espaço livre para essa circulação, a comida simplesmente não cozinha como deveria — mesmo seguindo o tempo certo de receita.

O risco de transformar o forno em armário

O maior perigo não está num uso isolado, mas no costume de deixar tudo guardado ali permanentemente. Quando os utensílios ficam guardados ali dia após dia, é fácil ligar o aparelho sem lembrar que há algo dentro dele.

Checagem simples antes de ligar

Antes de acionar o forno, abra a porta e confirme que o espaço está livre de qualquer objeto esquecido. Retire assadeiras, formas, frigideiras e tudo o que não for usado naquela cocção específica, com atenção especial a peças de plástico, borracha, papel ou tecido.

O manual do equipamento costuma indicar quais acessórios podem permanecer na base ou nas grades sem problema. Limpar restos de comida e gordura com o forno frio evita fumaça e mau cheiro na próxima vez que o aparelho for usado.

Em receitas mais demoradas, usar um temporizador e acompanhar a cocção de tempos em tempos ajuda a perceber qualquer problema antes que ele se agrave.

Reflexão

Dalai Lama: "Só existem dois dias em que nada pode ser feito: ontem e amanhã"

Sem conseguir agir no momento presente, dificilmente as metas saem do papel.

10/10/2026 09h48

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Concentrar a atenção no que está sendo feito agora pode mudar completamente os resultados de um profissional e tornar mais claro o caminho até os objetivos traçados. Quem vive remoendo o passado ou antecipando ansiosamente o futuro acaba minando o próprio rendimento e entra em um ciclo repetitivo de estresse que atrapalha seu crescimento no trabalho.

Sem conseguir agir no momento presente, dificilmente as metas saem do papel, e isso acaba pesando bastante sobre a qualidade do que é produzido no dia a dia. Entender que agir de verdade só é possível aqui e agora funciona como o primeiro passo para retomar o ritmo de trabalho e construir resultados duradouros.

O custo emocional de remoer o passado

Ao insistir em revisitar falhas do passado, a pessoa gasta em arrependimento uma energia que poderia estar sendo direcionada às tarefas do presente. Essa fixação no que já ocorreu cria uma barreira invisível que paralisa a criatividade, desacelera as decisões e piora a qualidade das entregas profissionais.

O peso do que já passou bloqueia o aprendizado genuíno: em vez de extrair lições e seguir adiante, o profissional fica travado pela culpa e pela frustração. Romper esse vínculo com o irremediável libera espaço mental para novas soluções emergirem e para o trabalho fluir com mais leveza e precisão.

Como o presente concentrado gera resultados reais

Quem consegue manter a atenção plena nas tarefas do momento presente evita retrabalhos desnecessários e entrega melhor qualidade. A excelência emerge quando alguém isolaplenamente as distrações futuras e dedica toda sua capacidade ao que está à mão hoje, sem vacilar diante dos obstáculos.

Essa mentalidade diferencia quem realmente agrega valor de quem apenas ocupa espaço na equipe. Quando a mente está ancorada no agora, o rendimento sobe porque não há desperdício de recursos cognitivos com preocupações sobre o futuro incerto.

Benefícios práticos da atenção plena na rotina

Quem cultiva consciência durante o trabalho mantém a calma sob pressão e gerencia expectativas com muito mais clareza.

  • Redução drástica dos níveis de ansiedade e do esgotamento mental recorrente.
  • Melhoria na capacidade de concentração profunda em atividades técnicas complexas.
  • Aumento da precisão e da qualidade técnica nos resultados finais entregues.

Colocando em prática no dia a dia

Estabelecer prioridades claras é o primeiro passo para garantir que o futuro não se torne um fardo pesado antes mesmo de começar a existir de fato.

  • Criação de listas de tarefas curtas e realistas para cada período do dia.
  • Eliminação de notificações desnecessárias que interrompem o fluxo de pensamento lógico.
  • Realização de pausas estratégicas para recarregar a energia e o foco total.

Assumir as rédeas do presente transforma a forma como as entregas são encaradas: em vez de fonte de tensão, elas passam a expressar o esforço e a competência de quem as realiza. Esse resultado positivo ao fim do dia se constrói aos poucos, com paciência e com o entendimento de que agir só é possível no tempo presente.

Esse conteúdo integra uma série sobre resiliência e mentalidade de paz disponível no canal Canal Antenado do YouTube, que aborda de que forma a disciplina mental e a consciência plena podem ajudar alguém a construir uma carreira mais equilibrada e bem-sucedida: https://youtu.be/NExnoq4tJmM?si=-01cLnrVrmBJzHob

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