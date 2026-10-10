Morar de graça na Argentina: fazenda busca voluntários para trabalhar 20 horas por semana

Uma fazenda em San Rafael, na região de Mendoza, está recrutando voluntários dispostos a viver gratuitamente em troca de trabalho. A proposta oferece hospedagem em quarto individual, dois dias de folga semanais e acesso à internet, cozinha equipada e bicicletas para explorar a região, sem custo ao participante.

O anúncio foi publicado na plataforma Worldpackers e exige dedicação de 20 horas semanais, distribuídas de segunda a sexta. Os participantes têm dois dias de folga por semana para conhecer as atrações turísticas. E aproveitar os atrativos naturais ao redor da propriedade, que fica próxima a um rio com vista para a paisagem típica de San Rafael.

Como funciona o trabalho na fazenda

As tarefas diárias incluem a manutenção da casa rural e dos espaços externos. Os voluntários auxiliam na jardinagem, com o plantio e o cultivo dos espaços verdes; na pintura e na decoração do imóvel; em pequenos reparos. E trabalhos de manutenção; e em atividades rurais, como semear, colher e atender a outras demandas do campo.

A fazenda busca pessoas interessadas em se conectar com a natureza e contribuir para o funcionamento diário. A proximidade de um rio e a vista da região favorecem o tempo livre de quem gosta de atividades ao ar livre.

Quem pode participar e como se inscrever

Os candidatos devem ter no mínimo 21 anos e no máximo 70 anos, além de ter nível básico de espanhol ou inglês. A plataforma Worldpackers aceita viajantes individuais, duplas e casais interessados em participar do voluntariado na fazenda.

A permanência mínima é de 5 dias e a máxima de 14 dias, com vagas disponíveis entre outubro de 2026 e fevereiro de 2027.

Para se candidatar, basta criar um perfil na Worldpackers, acessar o anúncio do voluntariado e enviar a solicitação ao anfitrião. O proprietário da fazenda analisará o perfil e comunicará a aceitação. Cabe ao participante arcar com passagens, seguro de viagem, transporte interno no destino e documentação necessária — esses custos não estão inclusos na proposta.

O que conhecer durante os dias de folga

Entre os pontos mais visitados de San Rafael estão o Cañón del Atuel, o Valle Grande e o embalse Los Reyunos. Nesses locais, os visitantes podem praticar rafting, fazer passeios de catamarã e cavalgadas, além de visitar bodegas locais. A proposta combina trabalho durante os dias úteis com tempo para explorar a região e permite viajar sem pagar pela hospedagem.