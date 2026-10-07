Astrônomos observam estrela devorando lentamente sua companheira em fenômeno raro

Astrônomos identificaram uma estrela pequena que remove, de forma lenta e contínua, material de uma anã marrom companheira. O sistema, chamado ZTF J0440+2325, fica a cerca de 300 anos-luz da Terra. Essa interação estelar, nunca antes observada, desafia o que se esperava desses encontros cósmicos.

Quando um planeta se aproxima demais de sua estrela, o desfecho é rápido: a estrela o engole por inteiro. Neste caso, porém, a transferência de material ocorre ao longo de bilhões de anos. A teoria previa que esse processo gradual pudesse acontecer, mas ninguém o havia testemunhado.

Um sistema fora do comum

A estrela pesa cerca de 85 vezes mais que Júpiter, enquanto a anã marrom equivale a 25 massas jupiterianas. Ambas são pequenas pelos padrões estelares e orbitam uma à outra a cada 87 minutos, em uma órbita tão compacta que caberia dentro do Sol.

Kevin Burdge, professor assistente de física do Massachusetts Institute of Technology, e o estudante de pós-graduação Aaron Householder trabalharam no estudo no Departamento de Ciências da Terra, Atmosférica e Planetária da instituição. Pesquisadores de várias outras instituições nos Estados Unidos e na Espanha também colaboraram no estudo.

Burdge explicou que o resultado abre perspectivas inesperadas. Em vez de engolir o objeto completamente, como ocorre na maioria dos casos, a estrela consegue consumi-lo gradualmente ao longo de bilhões de anos.

A descoberta pela Zwicky Transient Facility

O sistema foi identificado em dados coletados pela Zwicky Transient Facility, uma câmera instalada em um telescópio do Observatório Palomar, na Califórnia. O equipamento rastreia mudanças rápidas de brilho no céu, sinais típicos de supernovas. Burdge notou uma curva de luz incomum — um registro de como o brilho do objeto varia ao longo do tempo.

Enquanto uma supernova exibe uma curva suave em forma de sino, este objeto produzia repetidamente uma forma triangular aguda. Burdge disse ao Earth que se lembrava de olhar para a curva e pensar que estrelas não produzem ondas triangulares assim.

O padrão não correspondia ao comportamento conhecido de binários viúva-negra, sistemas onde uma estrela de nêutrons consome lentamente uma companheira bem menor, causando oscilações características no brilho observado.

Confirmação através da medição

Recentemente, Burdge e Householder apontaram vários telescópios para o sistema. Ao medirem a oscilação, descobriram que não se tratava de uma anã negra: era uma estrela de baixa massa orbitada por uma anã marrom. A amplitude da oscilação era pequena demais para ser qualquer outra coisa. Householder ressaltou que essa foi a prova decisiva do sistema.

As duas mantêm uma órbita estreita, que caberia dentro do Sol. A anã marrom perde aproximadamente um centésimo de milionésimo da massa da Terra para a estrela a cada ano. O material cai diretamente na superfície da estrela em alta velocidade, como um asteroide atingindo a lua. Esse processo contínuo e gradual é uma alternativa rara ao cenário cataclísmico comum nos encontros estelares próximos. Burdge explicou ao Earth que há um "hotspot" contínuo em um dos objetos. À medida que um orbita o outro, esse ponto quente entra e sai de vista e cria o padrão triangular observado.