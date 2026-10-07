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Guerra

Donald Trump envia drones "assassinos" para a América do Sul com um único objetivo

Os drones estão sendo reposicionados.

João V. Valença

07/10/2026 - 17h49
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Washington transferiu diversos drones MQ-9 Reaper da África para a Colômbia e o Equador. A transferência marca a mudança estratégica da administração Trump: intensificar o combate aos cartéis na América Latina. A decisão também reflete a expansão das operações militares americanas na região, que passam de ataques a embarcações para incursões em terra firme.

Os drones estão sendo reposicionados depois que pelo menos 45 unidades — cerca de um quarto da frota total dos EUA — foram destruídas na guerra com o Irã. Cada aeronave custa aproximadamente US$ 50 milhões, pode permanecer horas no ar e transportar mísseis, bombas e equipamentos de interceptação eletrônica.

Máquinas de precisão letal

O MQ-9 Reaper se tornou símbolo da superioridade tecnológica americana em operações de ataque direcionado. As Forças Armadas dos EUA deram à aeronave o apelido de "caçador-assassino" depois de sua participação em operações como a que eliminou o general iraniano Qassim Suleimani em 2020, comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

Além de atacar, o drone transporta câmeras térmicas avançadas e sistemas para interceptar comunicações. A máquina já foi empregada contra o Estado Islâmico e a Al Qaeda no Oriente Médio, além de grupos como o Al Shabab na África.

Sinais de compromisso político e militar

Francisco Palmieri, ex-diplomata americano que ajudou a moldar a estratégia antidrogas dos EUA durante o primeiro governo Trump. E atuou como embaixador interino na Colômbia no governo Biden, afirmou que a redistribuição dos drones representa um sinal inegável de compromisso político. Segundo Palmieri, a redistribuição demonstra disposição de expandir tanto o nível quanto o escopo da cooperação militar na região.

A Colômbia concordou em receber três unidades, enquanto o Equador confirmou o recebimento de duas máquinas que já estão operacionais em seu espaço aéreo. O general Francis L. Donovan, principal comandante militar dos EUA para a maior parte da América Latina, afirmou que Washington planeja expandir as operações, passando de ataques a embarcações para ataques em terra.

Críticas sobre direitos humanos e efetividade

A intensificação da campanha militar levantou preocupações de defensores dos direitos humanos, que temem que ataques aéreos possam colocar civis em risco. Analistas também questionam a efetividade da estratégia. Matar membros de cartéis, mesmo líderes de alto escalão, contribui pouco para reduzir o fluxo de drogas — os mortos simplesmente são substituídos por novos chefes na hierarquia criminosa.

Especialistas jurídicos consideram os ataques ilegais. Segundo eles, os alvos, ainda que envolvidos em crimes graves, não representam ameaça direta aos Estados Unidos, o que viola normas internacionais de direito de conflito.

A coalizão de Trump contra os cartéis

O governo Trump constituiu uma coalizão de líderes regionais comprometidos em desmantelar os cartéis latino-americanos sob o lema oficial "Fazemos coisas ruins com pessoas ruins". Washington já havia classificado traficantes de drogas como combatentes inimigos em operações anteriores, abrindo o caminho legal para essa expansão de poder de fogo.

A chegada dos drones representa a nova prioridade da administração: aumentar a influência americana na América Latina com foco em segurança. A mudança coincide com a retirada de recursos da África e marca uma reorientação clara das operações de inteligência e combate do Pentágono.

Astronomia

NASA divulga foto inédita de Marte e detalhe em paredões esculpidos chama atenção

A imagem é um panorama formado pela junção de seis fotografias enviadas à Terra.

07/10/2026 17h13

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Foto: RDNE Stock project/Pexels

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Uma nova imagem capturada pelo rover Curiosity revela, em Marte, paredões esculpidos pelo vento com detalhes nunca antes registrados. Enviada pela NASA na terça-feira (6), a foto mostra formações rochosas conhecidas como yardangs iluminadas pelas primeiras luzes do amanhecer marciano. O registro foi feito em 11 de agosto, no 4.982º dia marciano da missão, com a câmera Mastcam do Curiosity.

A imagem é um panorama formado pela junção de seis fotografias enviadas à Terra. E preserva os tons azulados do ambiente matinal porque não passou pelo processamento de balanceamento de cores usado na maioria dos registros.

Estruturas que guardam mistérios do planeta vermelho

Os yardangs se estendem por aproximadamente 16 quilômetros na região noroeste do Monte Sharp, uma montanha de cerca de 5 quilômetros que o Curiosity explora desde 2014. Essas formações rochosas podem oferecer pistas sobre como Marte evoluiu ao longo de bilhões de anos.

O Monte Sharp é composto por camadas de rochas que marcam diferentes períodos da história do planeta. Por meio do estudo dessas camadas, cientistas já identificaram evidências de que lagos e rios existiram na região há bilhões de anos.

Conforme a água desapareceu, deixou sais e minerais na superfície, e os ventos posteriormente esculpiram essas formações ao remover parte das camadas depositadas.

Anomalia que intriga os cientistas

A estrutura dos yardangs apresenta características que despertam curiosidade especial entre os pesquisadores. A camada que forma essas estruturas parece deslocada e tem cor incomum. As camadas estão inclinadas em um ângulo estranho e a formação quase parece ter sido colada ali. Segundo Ashwin Vasavada, cientista responsável pelo projeto Curiosity no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.

Uma das hipóteses entre os cientistas é que o material tenha origem em cinzas depositadas por antigas erupções vulcânicas. Ainda não se sabe com exatidão como surgiu a camada que originou essas estruturas. Por isso, a análise direta das formações é importante para compreender o passado marciano.

Próximo passo na exploração

O Curiosity está no segundo ano de sua quinta missão estendida e atravessa uma região rica em sulfatos e carbonatos, minerais que podem indicar períodos antigos de secamento da superfície marciana. A expectativa é que o rover chegue à base dos yardangs em algum momento de 2027.

Quando isso ocorrer, o braço robótico do veículo poderá coletar dados diretamente das formações. E ajudar os cientistas a desvendar como essas estruturas se formaram e a reconstruir parte da história geológica de Marte.

O Curiosity também atingiu outro marco recentemente: alcançou 1 quilômetro de ganho de elevação durante a subida do Monte Sharp, a maior altitude jamais alcançada por um veículo em Marte.

Superestrutura

Shakira constrói uma cidade em Madrid que terá capacidade para 600 mil pessoas

O espaço integra o projeto Es Latina.

07/10/2026 16h59

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Shakira transformou um terreno no distrito de Villaverde, em Madrid, em uma cidade temporária voltada à música e à cultura latina. A estrutura, batizada de Macondo Park, ocupa 30 hectares e foi erguida em apenas 30 dias.

O espaço integra o projeto Es Latina, que acompanha a residência da cantante colombiana na capital espanhola, e foi planejado para receber mais de 600.000 pessoas ao longo dos shows. No coração do complexo está o Estadio Shakira, construído especialmente para os concertos, com capacidade para 55.000 espectadores.

Diferente de uma arena de futebol adaptada para shows, o local nasceu como estrutura própria para a residência artística. Ao redor dele, uma série de pavilhões temáticos amplia a experiência do público antes mesmo de a cantante subir ao palco.

Literatura e memória no coração do parque

Um dos destaques é La Biblioteca, pavilhão dedicado à literatura inspirado em Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez — obra que também batizou o parque. O espaço reúne livraria, cafeteria, experiências sonoras, clube de leitura e encontros com escritoras convidadas.

Ao todo, 24 autoras participam de 12 encontros durante a residência, entre elas Rosa Montero, Julia Navarro, Cristina Morató e Lydia Cacho. Segundo informou o TN, a programação literária seguirá ativa até junho de 2027, mesmo depois de a estrutura física do parque ser desmontada.

Um museu dedicado à carreira da artista

O percurso também passa por El Museo de Shakira, que reúne materiais sobre a trajetória da cantante e seu impacto cultural e social. A exposição está dividida em três partes: uma voltada à sua imagem como ícone pop, outra ao trabalho social que desenvolve e uma terceira dedicada à celebração da cultura latina.

Esse recorte amplia o sentido do parque, que vai muito além de um simples palco de shows. Cada setor foi pensado para contar uma faceta diferente da artista e de sua relação com a América Latina.

Moda, gastronomia e espaço infantil

Em El Taller, designers emergentes e marcas de alta costura espanhola exibem coleções em desfiles e mostras dentro do parque. Já El Mercado concentra a oferta gastronômica, com curadoria do chef sevilhano Rafa Zafra, reunindo pratos típicos de diferentes países latino-americanos, como arepas e tequeños.

As crianças também têm seu próprio espaço: Macondito foi criado como uma área familiar inspirada no universo de García Márquez, com atividades e visitas escolares nos dias sem concertos. O parque ainda conta com palcos secundários, com apresentações de artistas espanhóis e latino-americanos ao longo da residência.

Uma cidade com prazo de validade

Macondo Park não foi concebido para permanecer em Madrid, e a estrutura é efêmera, erguida exclusivamente para acompanhar a residência de Shakira, tendo começado a receber público em setembro.

Quando os concertos chegarem ao fim, todas as instalações serão desmontadas e o terreno em Villaverde voltará à paisagem original. Enquanto durar, porém, a cidade segue funcionando como ponto de encontro entre música, literatura e cultura latina no coração da capital espanhola.

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