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Sinal recebido

Astrônomos recebem sinal de objeto em movimento a 25,7 bilhões de km da Terra

Astrônomos europeus detectaram transmissões da sonda da NASA

Henrique Cesaretti

03/10/2026 - 17h02
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Um radiotelescópio na Holanda captou um sinal extremamente fraco da Voyager 1 a 25,7 bilhões de quilômetros da Terra. Astrônomos europeus detectaram transmissões da sonda da NASA, que se afasta do sistema solar há quase meio século, a uma distância muito maior que nas detecções anteriores.

A detecção não ocorreu em uma das grandes instalações da agência espacial americana, mas em um observatório operado com participação de radioamadores no nordeste dos Países Baixos.

O Radiotelescópio de Dwingeloo captou a marca de rádio, muito fraca e escondida no ruído de fundo. A detecção mostra que a sonda continua em contato com a Terra, embora os sinais sejam muito fracos.

Uma antena que não havia sido projetada para essa frequência

A equipe vinculada ao grupo AMSAT enfrentou desafios técnicos, e a Voyager 1 transmite telemetria a 8,4 GHz, frequência superior àquela para a qual o Radiotelescópio de Dwingeloo foi originalmente concebido.

Os pesquisadores usaram as previsões orbitais da sonda para compensar o deslocamento Doppler provocado pelos movimentos da Terra e da própria nave, e com isso, conseguiram distinguir o sinal portador do ruído.

Até agora, apenas a NASA conseguia captar transmissões da Voyager 1 com os equipamentos mais potentes da Deep Space Network. A potência do sinal que chega a uma antena terrestre é de cerca de 10 elevado a menos 16 watts. Um relógio digital moderno funciona com potência aproximadamente 20 bilhões de vezes maior.

O resultado demonstra que observatórios menores, operados por especialistas, também podem manter contato com objetos nos confins do espaço interestelar.

Uma sonda que segue enviando dados do espaço interestelar

Lançada em 1977, a Voyager 1 ultrapassou os limites do sistema solar e agora navega pelo espaço interestelar, a cerca de 171 unidades astronômicas da Terra. Embora seus sistemas sejam antiquados em comparação com os padrões atuais, a sonda continua transmitindo informações científicas e de telemetria, uma demonstração da durabilidade de seu projeto.

A nave se aproxima de um marco: no dia 13 de novembro, alcançará uma distância equivalente a um dia-luz da Terra. A partir desse ponto, qualquer sinal enviado daqui demorará aproximadamente um dia completo para chegar até ela.

O sucesso da detecção também reforça o papel de redes distribuídas de radioamadores e observatórios comunitários na ciência. Quando grandes instituições enfrentam limitações de recursos ou prioridades, colaboradores independentes podem contribuir para o monitoramento de objetos distantes. Neste caso, ajudaram a ampliar o alcance do monitoramento de um dos artefatos humanos mais notáveis já construídos.

A longevidade da Voyager 1 obriga a NASA a administrar recursos cada vez mais limitados. Com a energia disponível diminuindo, espera-se que a nave termine se desligando de forma permanente durante a década de 2030.

Tecnologia

Logo após Elon Musk lançar a Starship, NASA prepara viagem que pode bater recorde

NASA se prepara para sua própria missão.

03/10/2026 15h07

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Foto: T Leish/Pexels

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<p>A SpaceX alcançou um marco histórico nesta segunda-feira com o primeiro voo orbital da Starship, apesar de um motor ter sido desligado inesperadamente durante a ascensão. Enquanto a empresa SpaceX consolida esse avanço histórico com a Starship, a NASA prepara sua própria missão para a Estação Espacial Internacional.</p>

<p>A NASA se prepara para sua própria missão: levar a tripulação da Crew-13 até a Estação Espacial Internacional saindo de Cabo Cañaveral no dia 1º de outubro às 11h10 (horário do leste).</p>

<p>Após superar desafios em voo, a espaçonave conseguiu atingir a órbita com sucesso. A espaçonave atingiu a órbita e lançou satélites Starlink, consolidando a viabilidade operacional do veículo que Elon Musk planeja usar rotineiramente este ano.</p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt" data-dnt="true"><p>Starship achieved orbit on its first attempt and successfully delivered Starlink V3 satellites to space for the first time → <a href="https://t.co/LwJ4g6dNZ3" rel="noopener">https://t.co/LwJ4g6dNZ3</a> <a href="https://t.co/pnd3k8x6E0" rel="noopener">pic.twitter.com/pnd3k8x6E0</a></p>— SpaceX (@SpaceX) <a href="https://x.com/SpaceX/status/2104653511883628569?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="noopener">28 de setembro de 2026</a></blockquote><p>
<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>

<h2>Sucesso com ressalvas na missão da Starship</h2>

<p>A missão estava programada para durar 10 horas completas, mas foi reduzida para três horas após um de seus três motores principais desligar prematuramente.</p>

<p>Quando o porta-voz Dan Huot comunicou na transmissão ao vivo que a espaçonave não conseguiria atingir a órbita. A equipe reconsiderou a decisão minutos depois, após confirmação dos engenheiros indicando que um motor poderia ser reignicionado com sucesso.</p>

<p>Este foi o 14º voo do foguete desde 2023. O propulsor Super Heavy retornou com sucesso para pouso controlado no Golfo do México, apesar de alguns motores terem falhado durante a descida.</p>

<p>A Starship realizou uma manobra de propulsores que inverteu a nave verticalmente antes de atingir o oceano Pacífico com a proa para cima, consumindo-se em fogo ao tocar a superfície.</p>

<h2>NASA agenda lançamento recorde para 1º de outubro</h2>

<p>Enquanto a SpaceX consolida seus ganhos, a NASA e a empresa privada se unem novamente em outra missão ambiciosa. O lançamento da Crew-13 está marcado para 1º de outubro, às 11h10 (horário do leste), saindo do Complejo de Lanzamiento Espacial 40 em Cabo Cañaveral, Flórida.</p>

<p>Se o cronograma transcorrer conforme planejado, a cápsula alcançará a Estação Espacial Internacional em tempo muito reduzido. A cápsula Dragon — acoplada ao foguete Falcon 9 — completará a viagem até a Estação Espacial Internacional em tempo recorde, alcançando o acoplamento às 20h00 no porto frontal do módulo Harmony.</p>

<p>A tripulação da Crew-13 é composta por quatro astronautas experientes: Jessica Watkins como comandante, Luke Delaney como piloto, Joshua Kutryk da agência espacial canadiense e o cosmonauta russo Sergey Teteryatnikov, ambos atuando como especialistas de missão.</p>

<p>Uma vez na Estação, integrarão a Expedição 75 para executar investigações científicas e tarefas de manutenção do laboratório orbital.</p>

<h2>Preparativos finais e segurança pré-voo</h2>

<p>Os membros da tripulação estão atualmente em quarentena no Centro Espacial Johnson, em Houston, uma medida preventiva padrão para minimizar riscos de doenças antes do lançamento. No dia 26 de setembro, devem se deslocar para as instalações de Kennedy para ultimar os detalhes finais previstos antes do voo.</p>

<p>O sucesso da Starship consolida o desenvolvimento de uma espaçonave que representa o futuro das operações espaciais da SpaceX e da presença humana na órbita terrestre.</p>

<p>A Starship, espaçonave totalmente reutilizável escolhida pela NASA para pousar na Lua, enfrentou atrasos significativos, tornando o voo orbital desta segunda-feira crucial para o programa.</p>

Oportunidade!

EUA procuram voluntários para viver de graça em castelo no Texas trabalhando 22 horas por semana

O projeto não exige experiência prévia.

03/10/2026 14h31

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Foto: Pixabay/Pexels

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Um projeto nos Estados Unidos oferece alojamento gratuito em um castelo no Texas a voluntários dispostos a trabalhar 22 horas semanais na restauração da propriedade. O projeto não exige experiência prévia e oferece quatro dias livres por semana para descanso ou exploração da região.

A propriedade, chamada Norwood Castle, fica na área metropolitana de Dallas-Fort Worth e está em reforma. Os voluntários trabalham às segundas, quartas e sextas-feiras, das 11 às 19 horas, com uma pausa de 30 minutos para almoço. A plataforma Worldpackers, que conecta viajantes a anfitriões que oferecem alojamento em troca de trabalho, publicou o anúncio.

O que envolve o trabalho no castelo

As tarefas variam à medida que a reforma avança. Os voluntários podem remover tapetes antigos, raspar tetos texturizados, preparar e pintar cômodos, lavar superfícies externas com jato de pressão, demolir um chuveiro antigo, limpar e ajudar a instalar pisos novos. Também podem surgir trabalhos gerais de demolição.

A anfitriã não exige experiência prévia em construção. Ter experiência em pintura, instalação de pisos, remodelação ou uso de ferramentas é uma vantagem, mas ela está disposta a ensinar as tarefas a quem não tiver experiência.

O trabalho exige esforço físico e levanta poeira, e por isso, a anfitriã busca pessoas dispostas a se sujar as mãos e seguir instruções com precisão.

Requisitos e benefícios para os voluntários

O requisito mais importante é a situação migratória: é necessário ter cidadania americana ou visto válido para participar. A plataforma não gerencia o processo de obtenção de visto nem cobre seus custos. O programa aceita voluntários individuais, casais ou duplas, sem limite de idade.

Em troca do trabalho, os voluntários recebem uma cama em quarto compartilhado e quatro dias livres por semana. A propriedade dispõe de estacionamento, e os gastos com passagens aéreas, seguro e transporte correm por conta dos candidatos. A propriedade tem avaliação de 5 sobre 5 na plataforma, baseada em 17 resenhas.

Localização e acesso à região

Norwood Castle fica na região metropolitana de Dallas-Fort Worth, que oferece várias atrações para os dias livres dos voluntários. A propriedade depende do uso de carro próprio: a estação de ônibus FlixBus e Greyhound fica a cerca de 8 minutos de carro, enquanto a estação de trem TRE está a cerca de 14 minutos.

Dallas oferece opções para aproveitar o tempo livre, com museus, parques, bairros históricos e culturais como o Arts District, West End Historic District, Deep Ellum e Bishop Arts District.

Atrações como o Klyde Warren Park, a Reunion Tower, o Dallas Museum, o Perot Museum, o Dallas Arboretum, o Botanical Garden, o Sixth Floor Museum, o Pioneer Plaza. E o Dallas World Aquarium ficam na região para quem quiser explorar a cidade durante os quatro dias livres.

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