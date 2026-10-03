Astrônomos recebem sinal de objeto em movimento a 25,7 bilhões de km da Terra

Um radiotelescópio na Holanda captou um sinal extremamente fraco da Voyager 1 a 25,7 bilhões de quilômetros da Terra. Astrônomos europeus detectaram transmissões da sonda da NASA, que se afasta do sistema solar há quase meio século, a uma distância muito maior que nas detecções anteriores.

A detecção não ocorreu em uma das grandes instalações da agência espacial americana, mas em um observatório operado com participação de radioamadores no nordeste dos Países Baixos.

O Radiotelescópio de Dwingeloo captou a marca de rádio, muito fraca e escondida no ruído de fundo. A detecção mostra que a sonda continua em contato com a Terra, embora os sinais sejam muito fracos.

Uma antena que não havia sido projetada para essa frequência

A equipe vinculada ao grupo AMSAT enfrentou desafios técnicos, e a Voyager 1 transmite telemetria a 8,4 GHz, frequência superior àquela para a qual o Radiotelescópio de Dwingeloo foi originalmente concebido.

Os pesquisadores usaram as previsões orbitais da sonda para compensar o deslocamento Doppler provocado pelos movimentos da Terra e da própria nave, e com isso, conseguiram distinguir o sinal portador do ruído.

Até agora, apenas a NASA conseguia captar transmissões da Voyager 1 com os equipamentos mais potentes da Deep Space Network. A potência do sinal que chega a uma antena terrestre é de cerca de 10 elevado a menos 16 watts. Um relógio digital moderno funciona com potência aproximadamente 20 bilhões de vezes maior.

O resultado demonstra que observatórios menores, operados por especialistas, também podem manter contato com objetos nos confins do espaço interestelar.

Uma sonda que segue enviando dados do espaço interestelar

Lançada em 1977, a Voyager 1 ultrapassou os limites do sistema solar e agora navega pelo espaço interestelar, a cerca de 171 unidades astronômicas da Terra. Embora seus sistemas sejam antiquados em comparação com os padrões atuais, a sonda continua transmitindo informações científicas e de telemetria, uma demonstração da durabilidade de seu projeto.

A nave se aproxima de um marco: no dia 13 de novembro, alcançará uma distância equivalente a um dia-luz da Terra. A partir desse ponto, qualquer sinal enviado daqui demorará aproximadamente um dia completo para chegar até ela.

O sucesso da detecção também reforça o papel de redes distribuídas de radioamadores e observatórios comunitários na ciência. Quando grandes instituições enfrentam limitações de recursos ou prioridades, colaboradores independentes podem contribuir para o monitoramento de objetos distantes. Neste caso, ajudaram a ampliar o alcance do monitoramento de um dos artefatos humanos mais notáveis já construídos.

A longevidade da Voyager 1 obriga a NASA a administrar recursos cada vez mais limitados. Com a energia disponível diminuindo, espera-se que a nave termine se desligando de forma permanente durante a década de 2030.