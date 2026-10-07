Averróis, filósofo andaluz: as quatro coisas que nunca ficam escondidas

Averróis nasceu em Córdoba, em 1126, e deixou uma frase que atravessa séculos sem perder força: quatro coisas não ficam escondidas por muito tempo — a ciência, a estupidez, a riqueza e a pobreza. O pensador andaluz também atuou como médico e juiz e formulou essa reflexão em uma época de intensas transformações políticas e religiosas em al-Ándalus.

Quase mil anos depois, a ideia continua servindo como ponto de partida para entender como certos traços humanos insistem em aparecer, mesmo quando alguém tenta ocultá-los. A sentença contrapõe dois pares de opostos que revelam muito sobre o comportamento humano e sobre a impossibilidade de manter certas condições verdadeiramente escondidas.

O conhecimento que se revela nas atitudes

Para Averróis, o saber verdadeiro se manifesta nas ações de quem o possui, e não apenas nas palavras. Quem domina um assunto demonstra isso na forma como resolve problemas, questiona certezas e lida com a dúvida, sem necessidade de ostentação.

O conhecimento também aparece quando ninguém tenta exibi-lo: transparece na maneira como a pessoa argumenta e reage diante do inesperado. Não é possível mantê-lo totalmente oculto, porque ele se revela na prática cotidiana, nas escolhas e decisões que qualquer um pode observar.

A falta de discernimento que se expõe

No outro extremo da mesma lógica, a falta de discernimento também não permanece escondida. Decisões apressadas, julgamentos superficiais e a incapacidade de aprender com os próprios erros acabam aparecendo nas atitudes, independentemente do esforço para disfarçá-las.

Essa simetria entre saber e não saber é central na reflexão do filósofo: ambos deixam rastros visíveis, cedo ou tarde, em quem os carrega. O comportamento revela aquilo que a fala tenta esconder.

A riqueza material nos detalhes cotidianos

O segundo par de opostos trata de posses materiais, e a riqueza aparece como algo igualmente difícil de dissimular. Hábitos, escolhas e o jeito de se portar no dia a dia costumam entregar quem tem recursos de sobra, mesmo sem alarde ou demonstrações explícitas.

Essa visibilidade não depende de luxo ostentoso: muitas vezes, manifesta-se em pequenos sinais de conforto e segurança que outras pessoas percebem quase sem esforço — na alimentação, no modo de vestir e nas oportunidades a que a pessoa tem acesso.

A escassez que marca as escolhas diárias

Da mesma forma, a escassez material deixa marcas que dificilmente passam despercebidas. As limitações impostas pela falta de recursos aparecem nas escolhas cotidianas e nas condições de vida, por mais que alguém tente ocultá-las.

Ao colocar riqueza e pobreza lado a lado, Averróis sugere que ambas as condições, por mais diferentes que sejam, compartilham a mesma impossibilidade de permanecer totalmente invisíveis. Ambas se revelam por meio das pequenas decisões que marcam a vida de cada pessoa.

A reflexão de Averróis vai além dessa sentença. Médico, juiz e pensador, ele defendia que religião e filosofia podiam conduzir à mesma verdade por caminhos diferentes — uma posição que marcou os debates filosóficos de sua época. Faleceu em Marrakech em 1198, deixando um legado que seguiu influenciando pensadores muito além de seu tempo e de sua terra natal.