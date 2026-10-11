Café pela manhã reduz risco de morte, aponta estudo

Beber café nas primeiras horas do dia está associado a menor risco de morte precoce e de doenças cardiovasculares, segundo pesquisas das associações de cardiologia da Europa e dos Estados Unidos. Para obter esse efeito, a quantidade recomendada fica entre três e cinco xícaras por dia. Os benefícios incluem menor probabilidade de AVC, insuficiência cardíaca e arritmias graves.

O horário em que a bebida é consumida parece ser tão importante quanto a quantidade. Tomá-la à tarde ou à noite pode atrapalhar o ritmo circadiano e os níveis de melatonina no organismo, segundo apuração do g1.

1. Redução de mortalidade geral e cardiovascular

Uma pesquisa com 40.725 adultos, acompanhados entre 1999 e 2018, mostrou que quem concentrou o consumo no período da manhã teve 16% menos chance de morrer por qualquer causa. Entre as mortes ligadas a problemas cardiovasculares, a queda chegou a 31%.

Já outro levantamento, que seguiu 131.821 pessoas por até 43 anos, encontrou relação entre tomar café regularmente e menor risco de demência. A proteção também apareceu entre quem consumia a versão descafeinada, o que indica que a cafeína não é a única responsável pelos efeitos positivos. Outros compostos presentes na bebida também parecem ter papel nisso, conforme apurou o g1.

2. Proteção metabólica e hepática

A bebida também aparece associada a menor risco de diabetes tipo 2 e a menos alterações em enzimas ligadas a lesões no fígado. Pessoas que bebem café com regularidade tendem a acumular menos gordura nesse órgão.

Doses concentradas de cafeína, como as encontradas em cápsulas ou em pó puro, podem provocar fibrilação ventricular e levar à morte súbita, alerta a American Heart Association. A versão tradicional da bebida, preparada e consumida com moderação, é segura para a maior parte dos adultos.

O momento da ingestão pode importar mais do que o volume total consumido ao longo do dia: tomar café pela manhã reduz mais o risco de morte do que distribuir o consumo pelas horas seguintes. Por isso, concentrar o consumo pela manhã pode ser o ajuste mais simples para reduzir o risco de morte.