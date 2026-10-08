Cientista prevê que humanos poderão parar de envelhecer a partir de 2032 e faz projeção para 2045 - Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

O futurista Ray Kurzweil, diretor de engenharia do Google, trouxe novas projeções sobre os rumos da humanidade em seu livro The Singularity Is Nearer.



Para cada ano vivido, segundo ele, haverá um avanço médico equivalente capaz de repor esse tempo no organismo. Esse raciocínio, que o autor chama de velocidade de escape da longevidade, não quer dizer que a medicina já tenha chegado a esse ponto.

Trata-se de uma hipótese sobre um momento futuro em que o avanço científico anularia, na mesma medida, os efeitos do envelhecimento no corpo.

O que seria a velocidade de escape da longevidade

O conceito descreve um equilíbrio entre o deterioramento do corpo e sua renovação por meio de tratamentos médicos cada vez mais avançados. Na prática, cada ano vivido seria compensado cientificamente por um ano adicional de expectativa de vida, criando um ciclo que, em tese, afastaria os limites biológicos conhecidos hoje.

Essa é uma extrapolação sobre o que a medicina poderá realizar, não um resultado já comprovado. O próprio raciocínio reconhece que as datas funcionam como marcos de referência para o debate, sem garantia científica de que se confirmem.

Fusão entre cérebro humano e máquinas

Outra frente das previsões envolve a conexão direta entre o cérebro humano e sistemas computacionais, por meio de robôs microscópicos. Esses nanodispositivos entrariam no organismo sem necessidade de cirurgia e ligariam o usuário a recursos em nuvem, ampliando a capacidade de raciocínio e memória.

O ano de 2045 é apontado como o momento em que essa integração atingiria a fusão completa entre humanos e inteligência artificial. Nesse estágio, as fronteiras entre as duas formas de inteligência deixariam de existir, com a mente humana ganhando uma expansão descrita como da ordem de um milhão de vezes.

Histórico de acertos e o ritmo das inovações

Segundo ele, o ritmo das inovações continuará aumentando na próxima década e concentrará transformações tecnológicas mais intensas do que as observadas ao longo do último século.

As projeções seguem sendo tratadas como hipóteses de trabalho, não como fatos científicos consolidados. Mesmo assim, servem como referência para discutir até onde a medicina e a computação podem avançar nos próximos anos.