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Rejuvenescendo?

Cientistas descobrem água-viva que desafia o tempo ao reverter próprio envelhecimento

Minúscula criatura marinha pode rejuvenescer quando ameaçada

Henrique Cesaretti

07/10/2026 - 07h24
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Uma minúscula criatura marinha pode rejuvenescer quando ameaçada. Apelidada de "água-viva imortal", a Turritopsis dohrnii segue vulnerável a predadores, doenças e variações bruscas no ambiente marinho — ela não é indestrutível, apenas capaz de driblar o envelhecimento. A espécie, porém, possui uma capacidade que fascina cientistas há décadas.

Situações de fome, lesões ou oscilações bruscas de temperatura na água desencadeiam uma mudança física no animal adulto, que encolhe o corpo até perder os tentáculos. O que resta é um amontoado minúsculo de tecido, que volta a se comportar como um pólipo, fase inicial do desenvolvimento da espécie.

Esse pólipo dá origem a cópias genéticas do animal original, fazendo com que todo o ciclo de vida recomece quase do nada. É o único processo comprovado no reino animal que representa uma reversão completa do envelhecimento.

O genoma revelado pelos pesquisadores espanhóis

Na Espanha, uma equipe da Universidade de Oviedo comandada pela pesquisadora María Pascual-Torner e pelo bioquímico Carlos López-Otín conduziu o mapeamento genético da espécie. E o compararam ao de uma parente próxima, a Turritopsis rubra, que envelhece normalmente após atingir a fase adulta. O estudo foi publicado em 2022 na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

A análise genética revelou que a água-viva "imortal" carrega um conjunto incomum de genes: alguns atuam consertando falhas no DNA, outros protegem os telômeros, regulam o estresse oxidativo e preservam as células-tronco do organismo. Todos esses mecanismos estão envolvidos no envelhecimento celular, e o diferencial não está em um único gene, mas na combinação de múltiplas mudanças que atuam juntas.

María Pascual disse ao Exame que o que torna esse animal especial é a sinergia dessas mudanças, que permitem o rejuvenescimento. Segundo a pesquisadora, não há um único gene responsável pelo fenômeno, mas uma combinação de mecanismos biológicos que atuam em conjunto.

 

Como as células especializadas recuperam a juventude

Durante a transformação, ocorre um processo chamado transdiferenciação, que intrigou os pesquisadores. Células altamente especializadas, que desempenham funções específicas, deixam sua função original e assumem novos papéis, como se retornassem a um estágio anterior do desenvolvimento. Essa plasticidade celular permite à água-viva "resetar" o organismo.

A observação dessa capacidade remonta a 1988, quando o estudante alemão Christian Sommer percebeu que o animal não morria e parecia cada vez mais jovem. Depois, o pesquisador japonês Shin Kubota também constatou o rejuvenescimento ao ferir águas-vivas e observar que elas se regeneravam, retornando ao estágio inicial do ciclo de vida.

Essas observações abriram caminho para investigações mais profundas sobre os mecanismos genéticos envolvidos.

Distância entre a água-viva e seres humanos

Embora a descoberta desperte interesse nas pesquisas sobre envelhecimento, a aplicação desses conhecimentos em humanos ainda está distante. Organismos superiores, incluindo os humanos, têm sistemas de envelhecimento mais complexos. Um embrião humano nasce com uma quantidade definida de divisões celulares possíveis, um limite que não se aplica à água-viva.

Manipular genes associados ao envelhecimento em pessoas envolveria riscos e exigiria pesquisas que se estenderiam por muitos anos, além dos estudos já em andamento. Ainda assim, compreender como essa criatura marinha consegue reverter o envelhecimento oferece pistas valiosas para futuros tratamentos de doenças relacionadas à idade e mantém o interesse científico por um dos maiores mistérios biológicos.

Tecnologia internacional

Maior navio do mundo, com torre de 156 metros, deixa a China e segue rumo ao Brasil

Ele tem 160 metros de comprimento e é maior que um campo de futebol

06/10/2026 19h07

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Foto: abdo alshreef/Pexels

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O CRCC Bridge Piling No.1 zarpa de Lusi em sua primeira travessia internacional. A viagem até as águas de Pernambuco levará 45 dias. De lá, o navio seguirá para a Bahia, onde executará a tarefa para a qual foi construído: fixar as fundações que sustentarão a maior ponte da América Latina sobre a Baía de Todos-Os-Santos.

Com 160 metros de comprimento e uma torre de 156 metros de altura, a embarcação chinesa é o maior navio de cravação de estacas em operação no planeta.

Sua especialidade é enterrar cilindros de aço ou concreto no leito marinho, o trabalho mais delicado de qualquer ponte sobre a água. Essas fundações precisam resistir às correntes, às marés e ao peso da estrutura por décadas.

A missão na Bahia

O navio atuará na construção do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Ilha de Itaparica, projeto que ligará a capital baiana a Vera Cruz, município que abriga a maior ilha marítima do Brasil. A embarcação deve atracar em águas próximas a Recife antes de seguir para o destino final na Bahia.

Túneis e viadutos conectarão a nova ponte à Via Expressa, além das avenidas Jequitaia e Engenheiro Oscar Pontes, ampliando o acesso ao centro de Salvador. Na Bahia, a ponte se conectará na região do Terminal Marítimo São Joaquim, onde hoje opera o Ferry-Boat, enquanto em Vera Cruz chegará à região da Gameleira.

O consórcio por trás da obra

Uma Parceria Público-Privada sustenta o empreendimento, executado pela Concessionária Ponte Salvador-Itaparica. Duas empresas chinesas de engenharia integram o consórcio: a China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e a China Communications Construction Company (CCCC). As duas têm vasta experiência internacional em infraestrutura de grande escala.

A chegada do navio-estaqueador marca uma etapa crítica da obra. O projeto deve ser concluído em junho de 2031 e transformar a rotina de quem depende da travessia marítima entre a capital e a ilha. O Ferry-Boat seguirá operando, mas a ponte reduzirá o tempo de deslocamento.

Negócio milionário

Em 1999, família vendeu 36 hectares por US$ 10; em 2025, área foi arrematada por US$ 10 milhões

A intenção era de transformar a área em parque público.

06/10/2026 18h31

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Foto: Sergio Zhukov/Pexels

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Um terreno no condado de Williamson, região agrícola em expansão no Texas, gerou conflito entre moradores, autoridades municipais e descendentes de seus antigos proprietários.

Em 1999, a família Bland cedeu 36 hectares por apenas US$ 10, com a intenção explícita de transformar a área em parque público. Em 2025, porém, o mesmo terreno foi vendido por US$ 10 milhões a uma empresa privada de desenvolvimento de centros de dados.

O caso trouxe à tona as condições legais da transferência do terreno e colocou em confronto interpretações divergentes sobre seu destino, segundo o portal 404 Media.

De espaço comunitário a projeto privado

A família Bland transferiu originalmente o terreno à Fundação de Parques e Recreação do Texas por uma quantia simbólica, na expectativa de que a área servisse ao uso público da comunidade. Nos anos seguintes, o terreno mudou de mãos várias vezes até ficar sob controle da cidade de Taylor, a nordeste de Austin.

A região passou a atrair grandes empreendimentos industriais e tecnológicos, o que mudou seu perfil de ocupação.

Em 2025, a Blueprint, empresa ligada a projetos de centros de dados, adquiriu o terreno da municipalidade. O projeto ficaria a apenas 150 metros da casa de uma das famílias da região. E gerou inquietação entre alguns vizinhos, preocupados com a transformação do espaço, historicamente usado para reuniões e atividades ao ar livre.

A escritura original e a disputa legal

A escritura de 1999 destinava o terreno à criação de um parque. Segundo a documentação, o imóvel deveria permanecer em fideicomisso para preservar esse uso comunitário. A interpretação dessa cláusula se tornou um dos principais pontos de divergência entre as partes.

A cidade argumenta que as transferências posteriores não reproduziram a condição nas escrituras seguintes, o que tornaria a venda à Blueprint válida segundo a documentação vigente. Moradores e descendentes dos proprietários originais, porém, afirmam que a intenção da família era manter o terreno para uso público e questionam se a cláusula foi respeitada.

Segundo o 404 Media, Pamela Griffin, descendente de uma família que viveu gerações no local. Afirma que o agricultor que cedeu as terras havia dito ao pai dela que desejava um parque ali, não um projeto de desenvolvimento urbano ou um polo industrial. Essa vontade, porém, não aparece explicitamente nos documentos em discussão.

A disputa chegou aos tribunais, mas a interpretação da escritura original continua sem decisão definitiva. Enquanto isso, a cidade e os opositores ao projeto defendem destinos diferentes para os 36 hectares.

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