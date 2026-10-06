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Tecnologia internacional

Maior navio do mundo, com torre de 156 metros, deixa a China e segue rumo ao Brasil

Ele tem 160 metros de comprimento e é maior que um campo de futebol

João V. Valença

06/10/2026 - 19h07
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O CRCC Bridge Piling No.1 zarpa de Lusi em sua primeira travessia internacional. A viagem até as águas de Pernambuco levará 45 dias. De lá, o navio seguirá para a Bahia, onde executará a tarefa para a qual foi construído: fixar as fundações que sustentarão a maior ponte da América Latina sobre a Baía de Todos-Os-Santos.

Com 160 metros de comprimento e uma torre de 156 metros de altura, a embarcação chinesa é o maior navio de cravação de estacas em operação no planeta.

Sua especialidade é enterrar cilindros de aço ou concreto no leito marinho, o trabalho mais delicado de qualquer ponte sobre a água. Essas fundações precisam resistir às correntes, às marés e ao peso da estrutura por décadas.

A missão na Bahia

O navio atuará na construção do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Ilha de Itaparica, projeto que ligará a capital baiana a Vera Cruz, município que abriga a maior ilha marítima do Brasil. A embarcação deve atracar em águas próximas a Recife antes de seguir para o destino final na Bahia.

Túneis e viadutos conectarão a nova ponte à Via Expressa, além das avenidas Jequitaia e Engenheiro Oscar Pontes, ampliando o acesso ao centro de Salvador. Na Bahia, a ponte se conectará na região do Terminal Marítimo São Joaquim, onde hoje opera o Ferry-Boat, enquanto em Vera Cruz chegará à região da Gameleira.

O consórcio por trás da obra

Uma Parceria Público-Privada sustenta o empreendimento, executado pela Concessionária Ponte Salvador-Itaparica. Duas empresas chinesas de engenharia integram o consórcio: a China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e a China Communications Construction Company (CCCC). As duas têm vasta experiência internacional em infraestrutura de grande escala.

A chegada do navio-estaqueador marca uma etapa crítica da obra. O projeto deve ser concluído em junho de 2031 e transformar a rotina de quem depende da travessia marítima entre a capital e a ilha. O Ferry-Boat seguirá operando, mas a ponte reduzirá o tempo de deslocamento.

Doação

Ele foi o homem mais rico dos Estados Unidos e decidiu doar R$ 58,65 bilhões

Teria dinheiro suficiente para entregar cerca de R$ 51 a cada habitante dos EUA

06/10/2026 17h22

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Foto: Jeff Weese/Pexels

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Em 1918, John D. Rockefeller estava no topo de um levantamento inédito das 30 maiores fortunas do país, feito a partir de consultas do fundador da Forbes a banqueiros espalhados pelos Estados Unidos. Essa publicação anual batizada de Forbes 400 só viria a existir décadas depois, em 1982, mas o acompanhamento dos grandes milionários americanos já vinha sendo feito desde muito antes disso.

De acordo com informações coletadas à época, o patrimônio de Rockefeller já havia passado da casa de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,1 bilhões) alguns anos antes de 1918. Com um patrimônio avaliado em US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6,12 bilhões), ele teria dinheiro suficiente para entregar US$ 10 (cerca de R$ 51) a cada habitante dos Estados Unidos, se essa riqueza pudesse ser dividida entre todos.

Uma fortuna doada ainda em vida

Ao longo da vida, Rockefeller destinou mais de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,55 bilhões) a causas filantrópicas. Hoje, essa quantia equivaleria a pelo menos US$ 11,5 bilhões (aproximadamente R$ 58,65 bilhões).

Sua fortuna total, se distribuída igualmente entre todos os americanos, teria rendido US$ 10 (cerca de R$ 51) por pessoa — o equivalente a US$ 240 (cerca de R$ 1.224) atualmente.

Henry Frick ocupava a segunda posição naquele ranking de 1918, com patrimônio construído nos setores de coque e siderurgia. Andrew Carnegie vinha logo depois, e ele já tinha repassado cerca de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,53 bilhão) de sua fortuna no ramo do aço.

Esse montante equivaleria hoje a mais de US$ 6,5 bilhões (cerca de R$ 33,15 bilhões). Carnegie defendeu em seus escritos que morrer rico era motivo de vergonha, mas continuava tão rico que, segundo B.C, e forbes, ainda corria o risco de morrer desonrado.

Um bilhão de dólares concentrado no topo

Juntas, as 30 maiores fortunas de 1918 somavam quase US$ 3,7 bilhões (cerca de R$ 18,87 bilhões). Na mesma época, uma família americana comum vivia com menos de US$ 2.000 (aproximadamente R$ 10.200) por ano.

O volume de dinheiro em circulação no país era inferior a US$ 5 bilhões (cerca de R$ 25,5 bilhões), segundo a reportagem da época. Se as 30 maiores fortunas fossem convertidas em dinheiro, elas absorveriam mais de dois terços de toda a moeda em circulação nos Estados Unidos.

Mesmo assim, esses números parecem pequenos diante da riqueza acumulada pelos super-ricos no século seguinte. A fatia que os bilionários controlam hoje é menor diante de uma economia americana muito maior e mais complexa do que a de 1918.

O salto das fortunas em um século

A lista de 2026 reúne as 30 maiores fortunas dos Estados Unidos, que somam US$ 4,4 trilhões (cerca de R$ 22,44 trilhões). O total é 50 vezes maior do que o acumulado pelo grupo de 1918, mesmo descontada a inflação do período.

Em junho, Elon Musk se tornou, por um breve momento, a primeira pessoa trilionária do mundo. Ajustado pela inflação, seu patrimônio é 30 vezes maior do que a fortuna que Rockefeller tinha quando liderava o ranking.

Os nomes de 1918 deixaram marcas que resistiram ao tempo: contribuíram para criar desde as câmeras Kodak até a Duke University. Suas fortunas, porém, foram em grande parte diluídas entre herdeiros ou superadas pela concorrência de novos negócios.

Sobrenomes que sumiram do topo

Hoje não há nenhum Ford, Astor ou Vanderbilt entre os nomes da Forbes 400. A fortuna dos Rockefeller também acabou pulverizada entre dezenas de herdeiros, cada um com patrimônio individual abaixo de US$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões).

Mais de 70% dos integrantes da lista atual construíram a própria fortuna, em vez de herdá-la. Em 1918, a maior parte das 30 pessoas mais ricas dos Estados Unidos havia chegado ao topo ao fabricar produtos ou extrair matéria-prima. Já na Forbes 400 de hoje, cerca da metade dos nomes fez fortuna atuando em finanças ou tecnologia — entre eles, diversos empresários ligados à inteligência artificial.

Reflexão

Benjamin Franklin: Quem pode descansar é mais poderoso do que aquele que pode conquistar uma cidade

Parar exige uma forma rara de domínio: o domínio sobre si mesmo.

06/10/2026 16h53

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Benjamin Franklin - Getty Images

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Interromper o esforço pode revelar mais força interior do que qualquer conquista externa. A reflexão, atribuída a Benjamin Franklin no Almanaque do Pobre Ricardo de 1.737, leva a examinar como encaramos o trabalho, o repouso e a própria identidade. Parar exige uma forma rara de domínio: o domínio sobre si mesmo.

Enquanto conquistar representa exercer poder sobre algo fora de nós, descansar significa controlar a própria vontade de continuar. Em uma vida preenchida por tarefas e pressões, reconhecer que uma atividade terminou e permitir-se uma pausa muitas vezes parece sinal de fraqueza ou improdutividade.

O contraste entre dominar e descansar

Franklin estabelece uma comparação deliberada: tomar uma cidade é um feito monumental, mas exige exercer poder para ampliá-lo. Descansar, por outro lado, requer decidir que a jornada daquele dia já cumpriu seu papel.

Essa distinção aponta para uma verdade incômoda: nem sempre abandonamos uma tarefa porque reconhecemos que ela terminou. Às vezes, a ansiedade de ficar parado nos força a procurar mais trabalho.

Alguém finaliza um projeto e imediatamente busca o próximo para não ficar sem atividade. O desafio passa a ser aceitar que o esforço foi suficiente. Revisar um texto repetidas vezes, voltar a uma decisão já tomada ou oferecer-se para tarefas extras mesmo cansado são atitudes que costumam esconder não uma ambição genuína, mas o medo de simplesmente parar.

Quando continuar deixa de ser escolha

A persistência merece admiração, mas deve ser questionada quando não conseguimos explicar seu motivo. Se a próxima tentativa não corrige um erro real e apenas repete a anterior, o esforço deixou de ser consciente e virou hábito. O mesmo vale para aceitar responsabilidades: fazer isso por disponibilidade genuína difere de fazê-lo por medo de dizer não.

Essas situações aparecem no cotidiano. Encerrar um conflito quando os argumentos começam a girar em círculo pode preservar a qualidade de conversas futuras. Adiar uma resposta que exige atenção evita escolhas precipitadas. A pausa ganha propósito quando há uma razão clara para ela e, se necessário, um entendimento sobre como o assunto será retomado.

Reconhecer limites como sinal de maturidade

Quem avalia seu próprio comportamento consegue comunicar seus reais limites antes de assumir compromissos que não poderá cumprir. Saber interromper envolve responsabilidade — a decisão afeta não só o próprio descanso, mas também o trabalho entregue e as pessoas envolvidas, e essa consideração distingue maturidade de simples recusa.

O repouso não precisa esperar que tudo termine. Incorporar pausas às tarefas, em vez de esperar concluir todo o trabalho, é mais realista. Para a maioria, definir prioridades ajuda a separar o que demanda atenção imediata do que pode aguardar.

Ao nomear etapas, anotar os próximos passos e comunicar prazos quando outras pessoas dependem de você, a interrupção deixa de ser abandono e se torna uma forma de gestão.

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