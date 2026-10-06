Maior navio do mundo, com torre de 156 metros, deixa a China e segue rumo ao Brasil

Doação

Teria dinheiro suficiente para entregar cerca de R$ 51 a cada habitante dos EUA

Em 1918, John D. Rockefeller estava no topo de um levantamento inédito das 30 maiores fortunas do país, feito a partir de consultas do fundador da Forbes a banqueiros espalhados pelos Estados Unidos. Essa publicação anual batizada de Forbes 400 só viria a existir décadas depois, em 1982, mas o acompanhamento dos grandes milionários americanos já vinha sendo feito desde muito antes disso.

De acordo com informações coletadas à época, o patrimônio de Rockefeller já havia passado da casa de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,1 bilhões) alguns anos antes de 1918. Com um patrimônio avaliado em US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6,12 bilhões), ele teria dinheiro suficiente para entregar US$ 10 (cerca de R$ 51) a cada habitante dos Estados Unidos, se essa riqueza pudesse ser dividida entre todos.

Uma fortuna doada ainda em vida

Ao longo da vida, Rockefeller destinou mais de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,55 bilhões) a causas filantrópicas. Hoje, essa quantia equivaleria a pelo menos US$ 11,5 bilhões (aproximadamente R$ 58,65 bilhões).

Sua fortuna total, se distribuída igualmente entre todos os americanos, teria rendido US$ 10 (cerca de R$ 51) por pessoa — o equivalente a US$ 240 (cerca de R$ 1.224) atualmente.

Henry Frick ocupava a segunda posição naquele ranking de 1918, com patrimônio construído nos setores de coque e siderurgia. Andrew Carnegie vinha logo depois, e ele já tinha repassado cerca de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,53 bilhão) de sua fortuna no ramo do aço.

Esse montante equivaleria hoje a mais de US$ 6,5 bilhões (cerca de R$ 33,15 bilhões). Carnegie defendeu em seus escritos que morrer rico era motivo de vergonha, mas continuava tão rico que, segundo B.C, e forbes, ainda corria o risco de morrer desonrado.

Um bilhão de dólares concentrado no topo

Juntas, as 30 maiores fortunas de 1918 somavam quase US$ 3,7 bilhões (cerca de R$ 18,87 bilhões). Na mesma época, uma família americana comum vivia com menos de US$ 2.000 (aproximadamente R$ 10.200) por ano.

O volume de dinheiro em circulação no país era inferior a US$ 5 bilhões (cerca de R$ 25,5 bilhões), segundo a reportagem da época. Se as 30 maiores fortunas fossem convertidas em dinheiro, elas absorveriam mais de dois terços de toda a moeda em circulação nos Estados Unidos.

Mesmo assim, esses números parecem pequenos diante da riqueza acumulada pelos super-ricos no século seguinte. A fatia que os bilionários controlam hoje é menor diante de uma economia americana muito maior e mais complexa do que a de 1918.

O salto das fortunas em um século

A lista de 2026 reúne as 30 maiores fortunas dos Estados Unidos, que somam US$ 4,4 trilhões (cerca de R$ 22,44 trilhões). O total é 50 vezes maior do que o acumulado pelo grupo de 1918, mesmo descontada a inflação do período.

Em junho, Elon Musk se tornou, por um breve momento, a primeira pessoa trilionária do mundo. Ajustado pela inflação, seu patrimônio é 30 vezes maior do que a fortuna que Rockefeller tinha quando liderava o ranking.

Os nomes de 1918 deixaram marcas que resistiram ao tempo: contribuíram para criar desde as câmeras Kodak até a Duke University. Suas fortunas, porém, foram em grande parte diluídas entre herdeiros ou superadas pela concorrência de novos negócios.

Sobrenomes que sumiram do topo

Hoje não há nenhum Ford, Astor ou Vanderbilt entre os nomes da Forbes 400. A fortuna dos Rockefeller também acabou pulverizada entre dezenas de herdeiros, cada um com patrimônio individual abaixo de US$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões).

Mais de 70% dos integrantes da lista atual construíram a própria fortuna, em vez de herdá-la. Em 1918, a maior parte das 30 pessoas mais ricas dos Estados Unidos havia chegado ao topo ao fabricar produtos ou extrair matéria-prima. Já na Forbes 400 de hoje, cerca da metade dos nomes fez fortuna atuando em finanças ou tecnologia — entre eles, diversos empresários ligados à inteligência artificial.